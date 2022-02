Huyền thoại Ferrari Dino 246 GT “L Series” phục chế cực kỳ tinh xảo

Ferrari Dino 246 GT huyền thoại chính là người tiền nhiệm của mẫu siêu xe Ferrari 296 GTB mới ra mắt cách đây không lâu. Vừa qua, một chiếc Ferrari Dino 246 GT L Series hàng hiếm đã được Bell Sport và Classic phục chế cực kỳ tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chiếc 246 GT mang số hiệu 00436 đã được đưa đến cơ sở của thương hiệu Bell Sport và Classic vào năm 2017. Chiếc Ferrari Dino 246 GT L Series đời 1969 này mang số hiệu 00436 đã được đưa đến cơ sở của thương hiệu Bell Sport và Classic vào năm 2017. Thương hiệu Ferrari đã xác nhận đây là chiếc xe thứ 7 trong số 357 chiếc Dino GT L Series từng được sản xuất. Mẫu xe này từng thuộc sở hữu của những người đam mê xe hơn đến từ Đức, Pháp, Canada, và Hoa Kỳ. Trong vòng đời 48 năm qua, xe chỉ vận hành khoảng 85.295 km. Khi được đưa vào cơ sở phục chế, các cánh cửa trong của xe bị hoen gỉ nặng, các phần ốp hốc bánh trước và sau bị biến dạng. Phần hốc gió của xe bị lệch với vè ốp thân xe, hơn nữa chiều cao của vòm bánh xe không cân đối. Đường mái phía sau cũng bị lệch, không còn trong tình trạng nguyên bản. Trưởng dự án Peter Ensor chia sẻ, sau khi xem xét kỹ hiện trạng của xe, đội ngũ hoài nghi về khả năng phục chế chiếc xe nhưng đội ngũ đã quyết định “thử sức” bất chấp những khó khăn có thể gặp phải. Nhân viên của Bell Sport and Classic, Elliot East giải thích rằng những lỗi này mới chỉ là những thứ có thể nhìn thấy được. Khi tháo chiếc xe ra, đội ngũ tiếp tục phát hiện ra rằng cánh trước, bậc cửa và tấm ốp bệ đã được hàn trên thân xe ban đầu. Chính vì vậy, sau khi tháo ra, càng nhiều vết gỉ sét đã lộ ra và nhiều chi tiết đã bị hư hỏng cần phải được phục hồi và sửa chữa. Sau khi tiến hành đánh giá ban đầu, nhóm nghiên cứu đã mất vài tháng để tháo dỡ hoàn toàn các chi tiết, để lại phần khung trần. Đội ngũ phục chế đã tháo bỏ hoàn toàn các tấm nhôm, cửa ra vào, kính và các bộ phận cơ khí trên xe. Bell Sport và Classic nhận ra rằng việc phục chế này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, tài chính và nguồn lực, chính vì thế mà quá trình này đã mất tới 5 năm để có thể hoàn thiện. Sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc điểm kỹ thuật của mẫu xe ban đầu, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu phục chế khối động cơ 2.4 lít V6 được kết hợp với ba bộ chế hòa khí Weber 40 DCF. Hệ thống truyền động này được chỉnh sửa lại hoàn toàn cùng với hộp số sàn 5 cấp, hệ thống phanh đĩa, lò xo cuộn trước và sau cùng hệ thống treo xương đòn kép. Bell Sport và Classic đã khôi phục lại bất kỳ bộ phận nào có thể phục hồi được trong khi các bộ phận bị ăn mòn quá mức sẽ được chế tao lại theo thông số kỹ thuật nguyên bản. Sau khi lắp đặt lại các phần của khối động cơ, đội ngũ đã cho khối động cơ này chạy riêng biệt trong một ngày và khối động cơ đã được kiểm tra lại trước khi được lắp đặt lên xe và hiệu chỉnh một cách kỹ lưỡng. Sau khi phục chế và hoàn thiện nhiều chi tiết riêng lẻ, Bell Sport and Classic đã bắt đầu lắp đặt lại các chi tiết vào phần thân xe. Đội ngũ đã phục chế đến từng chi tiết nhỏ nhất, tinh xảo nhất. Đội ngũ cũng đã tốn khá nhiều thời gian vào việc căn chỉnh hốc gió hông xe sao cho các chi tiết có tính liền mạch và ăn nhập nhau nhất có thể.

Theo lý giải, trong quá khứ, quy trình chế tạo và làm thân vỏ vẫn tuân theo các phương pháp truyền thống, chính vì vậy và đội ngũ đã tiêu tốn hàng trăm giờ để căn chỉnh chính xác nhất từng chi tiết trên thân vỏ của xe.



Nhằm tái tạo lại thiết kế một cách đối xứng, đội ngũ đã tiến hành căn chỉnh các phần vòm bánh xe, đồng thời tinh chỉnh lại các tấm thân xe. Tuy nhiên, các phần cửa xe đã được chế tạo lại để hốc gió có thể ăn khớp phần phía sau của thân xe. Chính vì thế, phần hốc gió cũ trên cửa đã được cắt ra và hàn nhôm sang một chi tiết mới. Mục tiêu của việc tái sinh Ferrari Dino 246 GT này là sử dụng càng nhiều bộ phận gốc càng tốt. Cho dù việc lắp đặt những bộ phận mới sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí hơn nhưng chủ sở hữu lại mong muốn giữ lại tính nguyên bản của chiếc xe càng nhiều càng tốt. Bởi vì mọi bộ phận của chiếc xe đều được tái thiết kế, thậm chí là phục chế lại nên đội ngũ rất vất vả trong việc lắp ráp lại xe. Đội ngũ phải căn chỉnh liên tục các chi tiết để có thể lắp đặt lại các phụ tùng một cách vừa vặn, chính xác. Ngoài ra, họ cũng đã tiêu tốn mất nhiều tuần để sửa chữa và đánh bóng lưới tản nhiệt phía trước và căn chỉnh, lắp đặt đèn xi nhan vào thân xe một cách thích hợp. Bell Sport and Classic cũng tiết lộ rằng họ đã dành trọn hai ngày để đánh bóng lớp vỏ nhôm được sử dụng cho phần gương ở trong nội thất. Phần bảng điều khiển nguyên bản của xe đã không thể phục hồi nên đội ngũ đã thay thế bằng chi tiết mới. Video: Ngắm Ferrari Dino 246 GT “L Series” đời 1969 được phục chế.

