Hot girl 9X Bến Tre tự tặng nhật Ferrari 458 Spider hơn 15 tỷ

Mmới đây, 1 cô gái có tên Tú Quyên, sinh năm 1993, đến từ tỉnh Bến Tre đã gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi chơi lớn tự tặng bản thân chiếc siêu xe mui trần Ferrari 458 Spider chục tỷ đồng. "Vì em xứng đáng có một tuổi 30 rực rỡ như thế, mừng 30 tuổi, mừng những cột mốc tuyệt vời", hot girl 9X Tú Quyên chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân của mình kèm những hình ảnh về món quà siêu to bự là chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider. Những hình ảnh do Tú Quyên đăng tải cho thấy, chiếc siêu xe mui trần Ferrari 458 Spider được gói trong hộp quà to bự, có chiều cao phải trên 2 m, bên trong trang trí rất nhiều bong bóng. Sau đó, hộp quà được mở ra với các quả bong bóng màu cam và trắng bay lơ lửng, có thêm con số 30 để nhắc nhở tuổi 30 của cô gái này đã đến. Mức giá xe Ferrari 458 Spider khi mới về Việt Nam không dưới 15 tỷ đồng. Chiếc 458 Spider của hot girl 9X Bến Tre này có màu cam cùng các sọc màu trắng, đây nhiều khả năng là sản phẩm của việc thay áo bằng đề-can, tiếp đến là bộ mâm 5 chấu đơn của xe được sơn màu trắng. Bên trong khoang lái, chiếc Ferrari 458 Spider của Tú Quyên mới tậu để tự tặng cho bản thân nhân dịp sinh nhật tuổi 30 có màu đỏ rất nổi bật. Chưa hết, hot girl này còn đóng mui xếp cứng củaxe Ferrari 458 Spider lại để người xem có thể cảm nhận được độ đắt tiền của 1 chiếc xe mui trần ra sao. Nguồn tin của chúng tôi cho biết, đây đã là chiếc xe mang thương hiệu Ferrari thứ 2 mà 9X đến từ Bến Tre mua về sử dụng, trước đó là mẫu 488 GTB nhưng chưa được bao lâu thì đã xuất hiện lại showroom bán xe ở Sài thành. Chiếc siêu xe mui trần của Tú Quyên mới tậu là 1 trong 3 xe Ferrari 458 Spider đang xuất hiện tại Việt Nam, 2 xe còn lại đều được đăng ký biển số của nước ta và đang nằm trong bộ sưu tập xe Ferrari khổng lồ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với gần 20 siêu ngựa. So với phiên bản Ferrari 458 Italia, siêu xe mui trần Ferrari 458 Spider của hot girl 9X đến từ Bến Tre mới mua sử dụng loại mui xếp cứng có thể đóng hoặc mở mui chỉ trong thời gian từ 14 đến 16 giây. Thậm chí người lái vẫn có thể mở mui ngay khi xe đang di chuyển nhưng tốc độ phải dưới 50 km/h. Ferrari 458 Spider sử dụng động cơ V8, dung tích 4.5 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe mui trần Ferrari 458 Spider mất 3,4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Video: So Sánh Ferrari F8 Tributo - Ferrari 488 GTB - Ferrari 458 Spyder.

