Honda X-ADV 750 2023 về Việt Nam, xe tay ga đắt hơn ôtô cỡ B

Honda X-ADV 750 2023 mới là dòng xe tay ga Adventure dành riêng cho những khách hàng vừa ưa chuộng cảm giác thoải mái, tiện lợi của xe tay ga vừa mong muốn khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ của khối động cơ công suất lớn. Mẫu xe tay ga Honda X-ADV 750 2023 thế hệ mới này hiện vẫn chưa được Honda Việt Nam phân phối trực tiếp, do đó, khách hàng chỉ có thể tìm mua thông qua các đại lý nhập khẩu xe tư nhân. Mới đây, Honda X-ADV 750 thế hệ mới đã chính thức “cập bến” Việt Nam thông qua một đại lý kinh doanh xe máy tư nhân ở TP.HCM. Đại lý cho biết xe được nhập khẩu trực tiếp từ Ý với số lượng không nhiều và một số chiếc đã có khách đặt cọc từ trước. So với thế hệ trước, Honda X-ADV 750 2023 không có thay đổi về kiểu dáng, kích thước thiết kế. Xe được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như bảng điều khiển màn hình TFT-LCD 5 inch hay hệ thống điều khiển bằng giọng nói trên điện thoại thông minh của Honda (HSVCS) cho phép điều khiển bằng giọng nói các cuộc gọi điện thoại, email, âm nhạc và định vị... Trọng lượng của Honda X-ADV 750 2023 đã được giảm từ 236 kg xuống còn 231 kg. Trong khi đó, không gian chứa đồ dưới yên xe đã từ 21L tăng thêm 1L để đạt mức 22L. Bên cạnh đó, mẫu scooter còn được trang bị cổng sạc USB Type-C được tích hợp trong ngăn chứa đồ nhỏ có dung tích 1,2L ở phía trước. Về sức mạnh vận hành, Honda X-ADV 750 2023 sử dụng khối động cơ dung tích 745cc, 2 xi-lanh, 8 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 57,8 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút. Ngoài ra, mẫu xe tay ga X-ADV nhà Honda còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) cùng hệ thống ga điện tử throttle-by-wire với 4 chế độ lái bao gồm Standard, Off-road, Rain và Sport. Hộp số ly hợp kép (DCT) trên Honda X-ADV 750 2023 cũng đã được sửa đổi để cải thiện khả năng tăng tốc của chiếc xe. Xe có thể chạy số tự động hoặc số tay thông qua công tắc gạt trên tay lái. Thông tin cụ thể về mức giá xe Honda X-ADV 750 2023 chưa được đại lý tiết lộ nhưng chắc chắn không hề rẻ. Trong khi đó, tại thị trường Malaysia, xe có giá khoảng 68.899 RM (tương đương 364,9 triệu đồng). Trước đó, tại thị trường Việt Nam, mẫu X-ADV 2020 cũng đã được đưa về qua nhập khẩu tư nhân và được chào bán lên tới 620 triệu đồng (đắt hơn một chiếc xe ôtô cỡ B như Toyota Vios hay Hyundai Accent...). Rất có thể, đời 2023 cũng có giá bán không rẻ hơn so với thế hệ cũ. Video: Trên tay xe ga Honda X-ADV 750 tại Việt Nam.

Honda X-ADV 750 2023 mới là dòng xe tay ga Adventure dành riêng cho những khách hàng vừa ưa chuộng cảm giác thoải mái, tiện lợi của xe tay ga vừa mong muốn khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ của khối động cơ công suất lớn. Mẫu xe tay ga Honda X-ADV 750 2023 thế hệ mới này hiện vẫn chưa được Honda Việt Nam phân phối trực tiếp, do đó, khách hàng chỉ có thể tìm mua thông qua các đại lý nhập khẩu xe tư nhân. Mới đây, Honda X-ADV 750 thế hệ mới đã chính thức “cập bến” Việt Nam thông qua một đại lý kinh doanh xe máy tư nhân ở TP.HCM. Đại lý cho biết xe được nhập khẩu trực tiếp từ Ý với số lượng không nhiều và một số chiếc đã có khách đặt cọc từ trước. So với thế hệ trước, Honda X-ADV 750 2023 không có thay đổi về kiểu dáng, kích thước thiết kế. Xe được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như bảng điều khiển màn hình TFT-LCD 5 inch hay hệ thống điều khiển bằng giọng nói trên điện thoại thông minh của Honda (HSVCS) cho phép điều khiển bằng giọng nói các cuộc gọi điện thoại, email, âm nhạc và định vị... Trọng lượng của Honda X-ADV 750 2023 đã được giảm từ 236 kg xuống còn 231 kg. Trong khi đó, không gian chứa đồ dưới yên xe đã từ 21L tăng thêm 1L để đạt mức 22L. Bên cạnh đó, mẫu scooter còn được trang bị cổng sạc USB Type-C được tích hợp trong ngăn chứa đồ nhỏ có dung tích 1,2L ở phía trước. Về sức mạnh vận hành, Honda X-ADV 750 2023 sử dụng khối động cơ dung tích 745cc, 2 xi-lanh, 8 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 57,8 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút. Ngoài ra, mẫu xe tay ga X-ADV nhà Honda còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) cùng hệ thống ga điện tử throttle-by-wire với 4 chế độ lái bao gồm Standard, Off-road, Rain và Sport. Hộp số ly hợp kép (DCT) trên Honda X-ADV 750 2023 cũng đã được sửa đổi để cải thiện khả năng tăng tốc của chiếc xe. Xe có thể chạy số tự động hoặc số tay thông qua công tắc gạt trên tay lái. Thông tin cụ thể về mức giá xe Honda X-ADV 750 2023 chưa được đại lý tiết lộ nhưng chắc chắn không hề rẻ. Trong khi đó, tại thị trường Malaysia, xe có giá khoảng 68.899 RM (tương đương 364,9 triệu đồng). Trước đó, tại thị trường Việt Nam, mẫu X-ADV 2020 cũng đã được đưa về qua nhập khẩu tư nhân và được chào bán lên tới 620 triệu đồng (đắt hơn một chiếc xe ôtô cỡ B như Toyota Vios hay Hyundai Accent...). Rất có thể, đời 2023 cũng có giá bán không rẻ hơn so với thế hệ cũ. Video: Trên tay xe ga Honda X-ADV 750 tại Việt Nam.