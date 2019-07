Honda Wave 110 với gói độ gần 200 triệu của biker Hà Nội

Dù Honda đã xây dựng nhà máy tại Việt Nam từ hàng chục năm trước, trào lưu chơi xe nhập Thái Lan vẫn được nhiều người yêu thích đến tận hôm nay. Hai mẫu xe nhập Thái được ưa chuộng nhất là Honda Wave và Dream. Với kiểu dáng thời trang và trẻ trung hơn, Wave trở thành dòng xe phổ thông nhiều người trẻ lựa chọn. Wave 110 nhập Thái đời cũ vẫn được các dân chơi săn đón. Giá chiếc xe dòng này, đời 2004 đang được rao bán khoảng 20-25 triệu đồng. Một dân chơi tại Hà Nội vừa độ lại chiếc Honda Wave đời 2004 với chi phí khủng. Đối với người không am hiểu về độ xe, bản độ này trông không khác gì một chiếc Wave nguyên bản. Không giống những bản độ phối theo phong cách xe "đấu", chiếc Wave được biker Hà Nội giữ lại phong cách "zin", chỉ đổi màu xe và sử dụng tem chrome cắt rời để tăng thêm phần nổi bật. Đầu xe là khu vực được thay đổi nhiều nhất. Nổi bật nhất là toàn bộ phần nắp sau tay lái được phủ sợi carbon, bao bọc luôn phần đồng hồ Koso điện tử. Chuyển qua khu vực ghi-đông, xe sở hữu tay phanh Brembo Rossi, bao tay Motion Pro. Cùm ga nguyên bản được thay bằng cùm ga của Domino, dây ga Kitaco và đầu ga bằng titanium. Cụm công tắc trái cũng sử dụng loại của Domino. Phần lườn xe cũng được phủ sợi carbon tương tự nắp sau tay lái. Do xe đã được nâng cấp động cơ nên một cây trợ lực sườn Matris 120 mm sẽ cần thiết cho hiệu suất mới. Bản chất của thanh trợ lực là thanh giảm chấn, có tác dụng triệt tiêu hiện tượng rung lắc cổ xe khi vận hành ở tốc độ cao. Dàn chân xe cũng được nâng cấp đáng kể. Không đi theo trào lưu mâm đúc, xe sở hữu bộ vành Excel Rim Japan kiểu nan hoa 38 lỗ. Đi kèm cặp vành mới là bộ lốp Dunlop T900 loại không săm. Một bộ phận không thể thiếu trên những bản độ là kẹp phanh. Xe được trang bị kẹp phanh Brembo Moto3, đi kèm đĩa phanh Breaktech kích thước 245 mm. Dầu phanh được truyền đến kẹp phanh qua dây dầu Earls và ngắt dầu Staubli titanium. Đắt giá nhất trên bản độ này là cặp giảm xóc sau đến từ thương hiệu Nitron. So với thương hiệu Ohlins khá thịnh hành hiện nay, Nitron có giá đắt từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Ngoài việc sở hữu màu xanh lam đặc trưng, mỗi bộ giảm xóc của Nitron "xịn" đều được canh chỉnh theo tải trọng mong muốn của khách hàng. Ở nguyên bản, Honda Wave 110 sở hữu động cơ xy-lanh đơn, dung tích 108 cc sản sinh công suất 8 mã lực. Không hài lòng với sức mạnh này, chủ xe đã nâng cấp xy-lanh từ đường kính 50 mm lên loại có đường kính 52,5 mm. Theo chủ xe, sau khi nâng cấp, dung tích xy-lanh của xe tăng lên đến gần 150 cc. Toàn bộ dàn ốc trên xe đều được thay bằng loại titanium màu xanh lục bảo. Để hoàn thiện bản độ này, chủ xe mất hơn 7 tháng cùng chi phí lên đến gần 200 triệu đồng.

