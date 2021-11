Honda SH350i bản đặc biệt, tăng 10 triệu đồng tại Việt Nam

Honda SH350i tại Việt Nam vẫn sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng SH nhưng gây ấn tượng với hai yếu tố “hiện đại công nghệ” và “vẻ bề thế”. Mặt trước của xe là chi tiết mạ chrome cao cấp. Toàn bộ hệ thống đèn của xe được sử dụng đèn LED. Đèn pha LED thiết kế hoàn toàn mới, được đặt thấp dưới mặt nạ phía trên, có chi tiết ốp kim loại mạ chrome sáng gắn logo SH cùng đèn xi nhan đặt dọc hai bên. Trên Honda SH350i bản đặc biệt mới ra mắt, ngoại hình cùng các chi tiết không thay đổi so với bản thường - cụm đèn hậu LED trang trí với đường mạ chrome tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe. Cụm đồng hồ LCD mới hiển thị tất cả các thông số, đèn báo về hoạt động của cả hệ thống kiểm soát lực xoắn (HSTC) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Phiên bản đặc biệt của Honda SH350i 2021 mới sẽ có thêm màu đen nhám mới Đen, Bạc Đen. Một trong những điểm nhấn của diện mạo SH350i là bộ khung sườn được thiết kế mới với các chất liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm đạt được sự yên tâm và thoải mái trong tư thế lái của khách hàng. Hệ thống treo trước có phuộc ống lồng đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau với cánh tay đòn bằng nhôm đúc liên kết Oleo-Link gắn bên dưới động cơ để hỗ trợ cảm giác lái và hấp thụ va chạm. Lốp xe có kích thước 110/70-16 ở phía trước và 130/70R16 ở phía sau kết hợp với bộ vành 16 inch. Với mẫu xe mới SH350i, Honda Việt Nam đã có được một bước đi dài về công nghệ khi trang bị: ABS hai kênh hoạt động ở cả bánh trước và bánh sau; HSTC giúp phát hiện ra bất kỳ sự sai khác nào về tốc độ giữa bánh trước và bánh sau khi xe di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt; hệ thống khóa thông minh - SMART Key... Đèn xi nhan cảnh báo của xe sẽ tự động bật khi phanh gấp; hộc đựng đồ được trang bị thêm cổng sạc USB loại C tiện lợi; chức năng kết nối bluetooth trên một mẫu xe máy đi kèm với ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh… Về vận hành, SH350i trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 21,5kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 vòng/phút. Động cơ trên Honda SH350i 2021 mới tại Việt Nam được áp dụng hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm giảm ma sát như bộ tăng cam thủy lực, bơm giảm áp, xi lanh lệch, cò mổ con lăn và dây đai với cấu trúc mới... Phiên bản Đặc biệt SH350i với hai màu Đen và Bạc Đen sẽ được giao đến tay khách hàng thông qua toàn bộ hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 11 năm 2021. Mức giá xe Honda SH 350i đặc biệt sẽ tăng thêm 10 triệu đồng so với bản thường là 146,99 triệu đồng. Video: Honda SH350i hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam.

