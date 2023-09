Honda Prologue 2024 từ 40.000 USD

Vào hồi tháng 10 năm ngoái, hãng Honda đã bất ngờ ra mắt mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới mang tên Prologue. Sau 1 năm, mẫu xe Honda Prologue 2024 mới đã chính thức được tung ra thị trường Mỹ. Prologue là mẫu xe đóng vai trò quan trọng đối với Honda vì đánh dấu bước khởi đầu cho thời đại ôtô điện của hãng ở thị trường Mỹ. Đây chính là mẫu ôtô điện thương mại được bày bán rộng rãi đầu tiên của hãng Honda ở thị trường này. Honda Prologue 2024 là SUV thuần điện do Honda phát triển chung với tập đoàn General Motors (GM). Do đó, mẫu xe này chia sẻ một số trang bị chung với Chevrolet Blazer EV 2024 như cơ sở gầm bệ BEV3 của tập đoàn GM. Được định vị trong phân khúc SUV thuần điện hạng trung, Honda Prologue 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.877 x 1.989 x 1.643 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm. So với Honda CR-V thế hệ mới, mẫu xe này dài hơn 203 mm, rộng hơn 127 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 394 mm. Tuy dùng chung khung gầm với Chevrolet Blazer EV nhưng Honda Prologue 2024 có ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Mẫu SUV thuần điện này được áp dụng phong cách thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Honda đồng thời trông giống xe xăng hơn là ô tô điện. Đây có thể là một lợi thế cạnh tranh của tân binh nhà Honda. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu khác, Honda Prologue 2024 cũng có cụm đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang. Vì là ô tô điện nên mẫu xe này chỉ đi kèm lưới tản nhiệt đóng kín, sơn màu đen bóng ở giữa 2 đèn pha. Tiếp theo đó là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn và đèn sương mù nằm trên cản trước. Khu vực sườn xe của Honda Prologue 2024 có thiết kế khá mượt mà, ít đường dập gân. Tại đây, xe được trang bị gương chiếu hậu nằm trên cửa nhằm đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Vành la-zăng của xe có đường kính 19 inch hoặc 21 inch, tùy phiên bản. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa, tạo sự tương đồng về thiết kế với đèn pha. Ở giữa 2 đèn hậu là tem chữ nổi "Honda" với phông chữ thường, theo phong cách của mẫu ô tô điện Honda e đang bán tại châu Âu. Trong khi đó, cản sau được sơn màu đen bóng, tích hợp đèn phản quang và ốp gầm giả màu bạc. Cũng như ngoại thất, nội thất của Honda Prologue 2024 có thiết kế hoàn toàn không liên quan đến Chevrolet Blazer EV. Tuy có kích thước lớn nhưng mẫu xe này chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 714 lít. Nếu gập ghế sau xuống, con số này tăng lên 1.634 lít. Dưới sàn khoang hành lý có thêm một ngăn chứa đồ 14 lít. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe này có 3 phiên bản, bao gồm EX, Touring và Elite. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch... và màn hình cảm ứng trung tâm 11,3 inch, tích hợp các ứng dụng Google như Google Assistant, Google Maps hay Google Play. Nằm giữa 2 ghế trước là cụm điều khiển trung tâm 2 tầng khá rộng với 2 giá để ly cỡ lớn và sạc điện thoại không dây. Cần số của xe không nằm ở cụm điều khiển trung tâm mà được đưa lên cụm vô lăng. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn còn có sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Ở bản Touring tầm trung, xe sẽ được trang bị vô lăng bọc da, ghế bọc da màu đen phối xám nhạt, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Với bản Elite, xe sẽ có thêm vô lăng tích hợp sưởi, ghế trước sưởi/làm mát và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Khi mua Honda Prologue 2024, khách hàng có thể chọn phiên bản dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Với phiên bản AWD, xe dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, tạo ra công suất tổng cộng 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 451 Nm. Nhờ cụm pin lithium-ion 85 kWh, xe có quãng đường di chuyển 483 km theo chu trình thử nghiệm EPA. Nếu dùng sạc nhanh DC 155 kW, người dùng chỉ cần chờ 10 phút là có thể đi thêm 105 km. Cuối cùng là những tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing như hệ thống hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, cảnh báo có người đi bộ phía sau và phanh ngăn va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện giá xe Honda Prologue 2024 ở thị trường Mỹ chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng Honda cho biết xe sẽ có giá khởi điểm trên 40.000 USD, chưa trừ chiết khấu hoặc tín dụng thuế. Xe dự kiến sẽ được giao cho khách hàng Mỹ vào đầu năm sau.



Video: Giới thiệu chi tiết SUV điện Honda Prologue 2024.

Vào hồi tháng 10 năm ngoái, hãng Honda đã bất ngờ ra mắt mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới mang tên Prologue. Sau 1 năm, mẫu xe Honda Prologue 2024 mới đã chính thức được tung ra thị trường Mỹ. Prologue là mẫu xe đóng vai trò quan trọng đối với Honda vì đánh dấu bước khởi đầu cho thời đại ôtô điện của hãng ở thị trường Mỹ. Đây chính là mẫu ôtô điện thương mại được bày bán rộng rãi đầu tiên của hãng Honda ở thị trường này. Honda Prologue 2024 là SUV thuần điện do Honda phát triển chung với tập đoàn General Motors (GM). Do đó, mẫu xe này chia sẻ một số trang bị chung với Chevrolet Blazer EV 2024 như cơ sở gầm bệ BEV3 của tập đoàn GM. Được định vị trong phân khúc SUV thuần điện hạng trung, Honda Prologue 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.877 x 1.989 x 1.643 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm. So với Honda CR-V thế hệ mới, mẫu xe này dài hơn 203 mm, rộng hơn 127 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 394 mm. Tuy dùng chung khung gầm với Chevrolet Blazer EV nhưng Honda Prologue 2024 có ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Mẫu SUV thuần điện này được áp dụng phong cách thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Honda đồng thời trông giống xe xăng hơn là ô tô điện. Đây có thể là một lợi thế cạnh tranh của tân binh nhà Honda. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu khác, Honda Prologue 2024 cũng có cụm đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang. Vì là ô tô điện nên mẫu xe này chỉ đi kèm lưới tản nhiệt đóng kín, sơn màu đen bóng ở giữa 2 đèn pha. Tiếp theo đó là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn và đèn sương mù nằm trên cản trước. Khu vực sườn xe của Honda Prologue 2024 có thiết kế khá mượt mà, ít đường dập gân. Tại đây, xe được trang bị gương chiếu hậu nằm trên cửa nhằm đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Vành la-zăng của xe có đường kính 19 inch hoặc 21 inch, tùy phiên bản. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa, tạo sự tương đồng về thiết kế với đèn pha. Ở giữa 2 đèn hậu là tem chữ nổi "Honda" với phông chữ thường, theo phong cách của mẫu ô tô điện Honda e đang bán tại châu Âu. Trong khi đó, cản sau được sơn màu đen bóng, tích hợp đèn phản quang và ốp gầm giả màu bạc. Cũng như ngoại thất, nội thất của Honda Prologue 2024 có thiết kế hoàn toàn không liên quan đến Chevrolet Blazer EV. Tuy có kích thước lớn nhưng mẫu xe này chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 714 lít. Nếu gập ghế sau xuống, con số này tăng lên 1.634 lít. Dưới sàn khoang hành lý có thêm một ngăn chứa đồ 14 lít. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe này có 3 phiên bản, bao gồm EX, Touring và Elite. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch... và màn hình cảm ứng trung tâm 11,3 inch, tích hợp các ứng dụng Google như Google Assistant, Google Maps hay Google Play. Nằm giữa 2 ghế trước là cụm điều khiển trung tâm 2 tầng khá rộng với 2 giá để ly cỡ lớn và sạc điện thoại không dây. Cần số của xe không nằm ở cụm điều khiển trung tâm mà được đưa lên cụm vô lăng. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn còn có sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Ở bản Touring tầm trung, xe sẽ được trang bị vô lăng bọc da, ghế bọc da màu đen phối xám nhạt, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Với bản Elite, xe sẽ có thêm vô lăng tích hợp sưởi, ghế trước sưởi/làm mát và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Khi mua Honda Prologue 2024, khách hàng có thể chọn phiên bản dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Với phiên bản AWD, xe dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, tạo ra công suất tổng cộng 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 451 Nm. Nhờ cụm pin lithium-ion 85 kWh, xe có quãng đường di chuyển 483 km theo chu trình thử nghiệm EPA. Nếu dùng sạc nhanh DC 155 kW, người dùng chỉ cần chờ 10 phút là có thể đi thêm 105 km. Cuối cùng là những tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing như hệ thống hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, cảnh báo có người đi bộ phía sau và phanh ngăn va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện giá xe Honda Prologue 2024 ở thị trường Mỹ chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng Honda cho biết xe sẽ có giá khởi điểm trên 40.000 USD, chưa trừ chiết khấu hoặc tín dụng thuế. Xe dự kiến sẽ được giao cho khách hàng Mỹ vào đầu năm sau.



Video: Giới thiệu chi tiết SUV điện Honda Prologue 2024.