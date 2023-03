Honda Integra Hatchback 2023 “em song sinh” Civic từ 481 triệu đồng

Mới đây, liên doanh GAC Honda tại Trung Quốc đã chính thức vén màn chiếc xe Honda Integra Hatchback 2023 mới với nhiều điểm tương đồng với mẫu xe "anh em song sinh" của nó là Honda Civic Hatchback. Mẫu xe Honda Integra Hatchback 2023 tại Trung Quốc do GAC Honda phân phối có tổng cộng 2 phiên bản là xăng và hybrid, trong đó, động cơ đốt trong chia thành 4 bản còn 2 bản còn lại dùng hệ truyền động e-HEV. Thú vị nhất, phiên bản Honda Civic Hatchback 2023 chạy xăng còn có sẵn hộp số sàn cho các dân chơi thích vừa cắt côn vừa vào số đúng chất xe thể thao. Mức giá xe Honda Integra Hatchback 2023 được bán tại Trung Quốc bắt đầu từ 481 triệu đồng đến 591 triệu đồng cho 4 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, riêng 2 bản hybrid có hệ truyền động e:HEV sẽ có giá lần lượt là 584 triệu đồng và 629 triệu đồng. Có một lưu ý nhỏ là các xe Honda Integra Hatchback 2023 sẽ sở hữu màu trắng Xingyue, trắng Greenland và xanh Emerald khách hàng cần trả thêm 2.000 nhân dân tệ, tương đương 6,88 triệu đồng còn khách nào muốn chọn bộ áo 2 màu phải bỏ ra thêm 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng. Về ngoại hình, thiết kế kiểu dáng phần đầu xe của Honda Integra Hatchback 2023 giống với phiên bản sedan, mặt trước cũng áp dụng thiết kế phẳng, nối liền với đèn pha thanh mảnh ở hai bên tạo thành hình khối, thiết kế xuyên suốt, giúp tăng chiều rộng trực quan của phần trước một cách tinh tế. Ngoài ra, chiếc xe sử dụng hình dạng hút gió ba tầng, các đường gân nổi trên nắp capô mang đến sự cá tính cho xe, phần đuôi xe được làm khá gọn gàng với điểm khác biệt giữa xe sử dụng động cơ đốt trong chính là việc có ống xả lộ thiên, còn xe hybrid không có. Khuếch tán sau của 2 phiên bản này cũng khác nhau. Về kích thước, Honda Integra Hatchback 2023 có chiều dài 4.563 mm, chiều rộng 1.802 mm và chiều cao là 1.415/1420 mm. Chiều dài cơ sở của xe là 2.735 mm. Tiến vào bên trong khoang lái, Honda Integra Hatchback 2023 không có sự khác biệt so với phiên bản sedan, xe vẫn được trang bị bảng đồng hồ LCD có kích thước 10,2 inch và vô-lăng đa chức năng thiết kế 3 chấu, ngoài ra là việc trang bị màn hình cảm ứng 9 inch đặt nổi và có cửa gió điều hòa thiết kế dạng xuyên sáng phía trên bảng điều khiển trung tâm. Honda Integra Hatchback 2023 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong được trang bị động cơ 4 xi-lanh, tăng áp dung tích 1.5L với công suất tối đa 180 mã lực, khách hàng ngoài hộp số biến thiên vô cấp CVT còn có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp để trải nghiệm. Phiên bản hybrid, tức là mẫu 2.0L e:HEV, được trang bị hệ thống hybrid xăng-điện i-MMD thế hệ thứ tư, trong đó tổng công suất của động cơ hybrid mang đến cho xe là 184 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Về các tính năng an toàn, Honda Integra Hatchback 2023 sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh, bao gồm hàng loạt cấu hình chức năng an toàn chủ động như hỗ trợ giữ làn, nhắc va chạm, hành trình thích ứng ở mọi tốc độ… Theo tiết lộ chính thức của Guangqi Honda, phiên bản hatchback và phiên bản sedan của Honda Integra có hệ thống treo và điều chỉnh lái khác nhau nên có thể mang đến những sự khác nhau cho người dùng trong việc trải nghiệm lái. Video: Xem chi tiết Honda Integra Hatchback 2023 mới.

