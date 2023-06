Honda Inspire 2023 - "em song sinh" nhưng thể thao hơn của Accord

Tại thị trường Trung Quốc, hãng Honda hiện có 2 liên doanh với GAC và Dongfeng. Do đó, 1 mẫu xe của Honda thường có 2 phiên bản với tên gọi khác nhau ở thị trường Trung Quốc. Accord của GAC cũng không phải là ngoại lệ với "anh em song sinh" Honda Inspire từ Dongfeng. Vào cuối năm ngoái, hãng Honda đã ra mắt thế hệ mới của dòng xe Accord. Đến nay, tới lượt Honda Inspire tại Trung Quốc được bổ sung thế hệ mới. Nếu như Accord ở Trung Quốc là sản phẩm của liên doanh GAC Honda thì Inspire do Dongfeng Honda phân phối. Vào ngày 7/6/2023 vừa qua, liên doanh Dongfeng Honda đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Inspire thế hệ mới. Qua đó, có thể thấy mẫu sedan hạng trung này sở hữu ngoại hình không hoàn toàn giống với Honda Accord 2023. Sự khác biệt của Honda Inspire 2023 mới được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình lục giác và những nan nằm dọc bên trong. Cản trước của Inspire mới cũng được thay đổi thiết kế so với Accord. Tại đây, xe được trang bị hốc gió trung tâm hình thang khá lớn và khe gió hình tam giác ở hai góc cản trước. Thay đổi tiếp theo của Honda Inspire 2023 so với Accord nằm ở vành la-zăng và đèn hậu. Trong đó, đèn hậu không có thiết kế xuyên suốt và nằm vắt ngang đuôi xe như Honda Accord 2023. Cản sau của Honda Inspire 2023 cũng được thiết kế theo phong cách thể thao hơn và đi kèm đèn phản quang nằm dọc ở hai góc. Bên dưới cản sau là tấm ốp màu đen giả bộ khuếch tán gió khiến xe thêm khỏe khoắn và hầm hố. Trong khi đó, những khu vực còn lại của Honda Inspire 2023 không khác gì Accord, từ đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, sườn xe đến cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp. Nhìn chung, mẫu xe này có thiết kế ngoại thất tạo cảm giác mạnh mẽ và bớt lành hơn so với Honda Accord mới. Honda Inspire 2023 tại Trung Quốc có cả phiên bản dùng động cơ xăng (Sport Turbo) và plug-in hybrid (e:PHEV). Trong đó, phiên bản e:PHEV có đặc điểm nhận dạng là logo Honda màu xanh dương và vành la-zăng với thiết kế riêng. Về mặt kích thước, Honda Inspire 2023 giữ nguyên thông số như Accord mới, bao gồm chiều dài 4.980 mm, chiều rộng 1.862 mm, chiều cao 1.449 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Bên trong Honda Inspire 2023 là không gian nội thất không khác biệt nhiều so với Accord mới, cả về thiết kế lẫn trang bị. Tuy nhiên, ở phiên bản Sport Turbo, mẫu sedan hạng trung này sẽ có những điểm nhấn màu đỏ như đèn viền trên mặt táp-lô, tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm hay chỉ khâu để tạo cảm giác thể thao. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của cần số thông thường thay vì nút bấm chuyển số như phiên bản e:PHEV. Tương tự người anh em Accord, Honda Inspire 2023 cũng được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cập nhật phần mềm qua WiFi, khởi động bằng nút bấm,... ... chìa khóa thông minh, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống kết nối Honda Connect 4.0, công nghệ nhận diện khuôn mặt, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C và cửa sổ trời toàn cảnh Bên cạnh đó là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360, camera 360 độ, hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Khi mua Honda Inspire mới, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 191 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 1 mô-tơ điện. Động cơ cho công suất tối đa 148 mã lực trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 183 mã lực. Hiện giá xe Honda Inspire 2023 tại Trung Quốc chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ chính thức được bán ra vào tháng này. Video: Chi tiết xe sedan Honda Inspire 2023 tại Trung Quốc.

