Xe giá rẻ Honda Insight 2020 "uống" chỉ 4,2 lít xăng/100km

Hãng xe Nhật Bản vừa công bố bảng giá chi tiết cho mẫu sedan Honda hybrid Insight 2020 tại thị trường Mỹ. So với phiên bản 2019, xe được bổ sung nhiều nâng cấp đáng tiền, giá bán chỉ tăng nhẹ 100 USD. Cụ thể, bản tiêu chuẩn LX có mức giá từ 22.930 USD, hai bản EX và Touring cao cấp hơn có giá bán lần lượt là 24.310 USD và 28.340 USD. Tất cả đều chưa bao gồm chi phí vận chuyển là 930 USD. Insight 2020 được định vị phân khúc nằm giữa Civic và Accord, có dung tích khoang hành lý là 427 lít – ngang ngửa với những mẫu sedan hạng D không dùng hệ dẫn động hybrid. Chiều dài cơ sở của xe là 2.700 mm, cung cấp khoảng để chân cho hàng ghế sau rộng rãi hàng đầu phân khúc, lên đến 950 mm. Honda Insight 2020 mới có các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED, khởi động bằng nút bấm và gói an toàn Honda Sensing. Ở bản EX, xe có thêm hệ thống giải trí Display Audio tích hợp ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Trong khi đó bản Touring được bổ sung da bọc cho ghế, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và điều hướng Honda Satellite-Linked. Cung cấp sức mạnh cho Insight 2020 là động cơ 4 xi-lanh 1.5L ứng dụng chu kỳ Atkinson, đi kèm pin lithium-ion, sản sinh công suất 151 mã lực và mô-men xoắn 267 Nm. Mẫu sedan xanh của Honda được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ là 4,2 lít/100 km khi di chuyển trong thành phố, 4,8 lít/100 km trên đường cao tốc và 4,5 lít/100 km đối với chu trình kết hợp. Xe sở hữu 3 chế độ vận hành là Normal, Eco và Sport, đồng thời ứng dụng công nghệ tái tạo năng lượng phanh với 3 cấp độ. Honda cũng tuyên bố trải nghiệm lái của Insight vượt xa các đối thủ khác cùng phân khúc. Honda Insight 2020 được sản xuất tại nhà máy ở Greensburg (bang Indiana, Mỹ) cùng với Civic và CR-V. Đối thủ cạnh tranh chính của Insight là Toyota Prius và Hyundai Ioniq.

