Honda HR-V chạy điện sẽ được bán tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Trong triển lãm Motor Expo 2022 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm ngoái, hãng Honda đã mang mẫu xe concept SUV e:Prototype đến trưng bày. Honda HR-V chạy điện này chính là phiên bản concept của 2 mẫu SUV điện Honda e:NS1 và e:NP1 đang bán tại thị trường Trung Quốc. Ngay từ thời điểm đó, giới báo chí đã dự đoán hãng Honda sẽ bán ôtô điện ở thị trường Thái Lan trong thời gian tới. Đúng như dự đoán, Honda e:NS1/e:NP1 2024 mới có thể sẽ được bán ở thị trường Thái Lan ngay trong năm 2023 này. Thậm chí, hãng Honda còn sẵn sàng ký kết biên bản ghi nhớ để sản xuất e:NS1/e:NP1 ở nhà máy tại Prachinburi, Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan chính là thị trường ôtô điện lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hàng loạt thương hiệu như MG, Great Wall Motors, Neta, BYD, Toyota và Tesla đã phân phối ôtô điện ở thị trường này. Honda rõ ràng cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Hiện chưa rõ hãng Honda sẽ bán e:NS1 hay e:NP1 ở thị trường Thái Lan. Cả hai mẫu xe này đều được coi là phiên bản điện của dòng SUV cỡ B Honda HR-V. Tại Trung Quốc, e:NS1 vốn là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda. Trong khi đó, e:NP1 do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối. Đều được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda HR-V, e:NS1 và e:NP1 sở hữu kích thước giống hệt nhau, bao gồm chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.560 mm cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với Honda HR-V, hai mẫu ôtô điện này sở hữu kích thước không khác biệt nhiều, trừ chiều cao gầm thấp hơn 45 mm. Là sản phẩm của 2 liên doanh nhưng Honda e:NS1 và e:NP1 sở hữu ngoại thất gần như giống hệt nhau. Bên cạnh đó, cặp đôi ôtô điện này còn dùng chung cả trang bị. Ở bản Standard Range, phiên bản điện của Honda HR-V dùng mô-tơ điện xoay chiều đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Cụm pin lithium Ternary giúp xe chạy được 420 km sau 1 lần sạc theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Trong khi đó, bản Long Range dùng mô-tơ điện mạnh hơn với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Pin của bản Long Range cũng là loại lithium Ternary nhưng có dung lượng 68,8 kWh nên xe có thể chạy 510 km. Bản trang bị nào của Honda e:NS1 và e:NP1 cũng có vận tốc tối đa 150 km/h. Xe có thể dùng sạc chậm AC 7,7 kW hoặc sạc nhanh DC. Với sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 0-80% là khoảng 40 phút. Ngoài ra, 2 mẫu ô tô điện này còn có những trang bị nội - ngoại thất như đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim đa chấu 18 inch, đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD 10,25 inch, màn hình trung tâm nằm dọc với kích thước lên đến 15,2 inch Phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0, điều khiển bằng giọng nói dạng trở lý ảo, cập nhật phần mềm qua WiFi, sạc không dây, nút bấm chuyển số, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, những trang bị an toàn của xe cũng khá đầy đủ với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Honda e:NS1 và e:NP1 dao động từ 175.000 - 218.000 Nhân dân tệ (khoảng 612 - 762 triệu đồng). Hiện giá bán của Honda HR-V phiên bản điện tại thị trường Thái Lan vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe ôtô điện của Honda sẽ được nhận trợ giá 150.000 Baht (106 triệu đồng) và miễn 100% thuế tại Thái Lan trong năm nay. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách ưu đãi này, Honda phải sản xuất ít nhất 1 mẫu ôtô điện tại Thái Lan vào năm 2024, cùng lắm là 2025. Chưa rõ sau Thái Lan, phiên bản điện của Honda HR-V có về Việt Nam hay không. Nếu có, xe sẽ là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF e34. Video: Xem chi tiết bộ đôi Honda e:NS1/e:NP1 chạy điện.

Trong triển lãm Motor Expo 2022 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm ngoái, hãng Honda đã mang mẫu xe concept SUV e:Prototype đến trưng bày. Honda HR-V chạy điện này chính là phiên bản concept của 2 mẫu SUV điện Honda e:NS1 và e:NP1 đang bán tại thị trường Trung Quốc. Ngay từ thời điểm đó, giới báo chí đã dự đoán hãng Honda sẽ bán ôtô điện ở thị trường Thái Lan trong thời gian tới. Đúng như dự đoán, Honda e:NS1/e:NP1 2024 mới có thể sẽ được bán ở thị trường Thái Lan ngay trong năm 2023 này. Thậm chí, hãng Honda còn sẵn sàng ký kết biên bản ghi nhớ để sản xuất e:NS1/e:NP1 ở nhà máy tại Prachinburi, Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan chính là thị trường ôtô điện lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hàng loạt thương hiệu như MG, Great Wall Motors, Neta, BYD, Toyota và Tesla đã phân phối ôtô điện ở thị trường này. Honda rõ ràng cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Hiện chưa rõ hãng Honda sẽ bán e:NS1 hay e:NP1 ở thị trường Thái Lan. Cả hai mẫu xe này đều được coi là phiên bản điện của dòng SUV cỡ B Honda HR-V. Tại Trung Quốc, e:NS1 vốn là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda. Trong khi đó, e:NP1 do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối. Đều được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda HR-V, e:NS1 và e:NP1 sở hữu kích thước giống hệt nhau, bao gồm chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.560 mm cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với Honda HR-V, hai mẫu ôtô điện này sở hữu kích thước không khác biệt nhiều, trừ chiều cao gầm thấp hơn 45 mm. Là sản phẩm của 2 liên doanh nhưng Honda e:NS1 và e:NP1 sở hữu ngoại thất gần như giống hệt nhau. Bên cạnh đó, cặp đôi ôtô điện này còn dùng chung cả trang bị. Ở bản Standard Range, phiên bản điện của Honda HR-V dùng mô-tơ điện xoay chiều đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Cụm pin lithium Ternary giúp xe chạy được 420 km sau 1 lần sạc theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Trong khi đó, bản Long Range dùng mô-tơ điện mạnh hơn với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Pin của bản Long Range cũng là loại lithium Ternary nhưng có dung lượng 68,8 kWh nên xe có thể chạy 510 km. Bản trang bị nào của Honda e:NS1 và e:NP1 cũng có vận tốc tối đa 150 km/h. Xe có thể dùng sạc chậm AC 7,7 kW hoặc sạc nhanh DC. Với sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 0-80% là khoảng 40 phút. Ngoài ra, 2 mẫu ô tô điện này còn có những trang bị nội - ngoại thất như đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim đa chấu 18 inch, đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD 10,25 inch, màn hình trung tâm nằm dọc với kích thước lên đến 15,2 inch Phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0, điều khiển bằng giọng nói dạng trở lý ảo, cập nhật phần mềm qua WiFi, sạc không dây, nút bấm chuyển số, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, những trang bị an toàn của xe cũng khá đầy đủ với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Honda e:NS1 và e:NP1 dao động từ 175.000 - 218.000 Nhân dân tệ (khoảng 612 - 762 triệu đồng). Hiện giá bán của Honda HR-V phiên bản điện tại thị trường Thái Lan vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe ôtô điện của Honda sẽ được nhận trợ giá 150.000 Baht (106 triệu đồng) và miễn 100% thuế tại Thái Lan trong năm nay. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách ưu đãi này, Honda phải sản xuất ít nhất 1 mẫu ôtô điện tại Thái Lan vào năm 2024, cùng lắm là 2025. Chưa rõ sau Thái Lan, phiên bản điện của Honda HR-V có về Việt Nam hay không. Nếu có, xe sẽ là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF e34. Video: Xem chi tiết bộ đôi Honda e:NS1/e:NP1 chạy điện.