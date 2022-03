Honda Envix 2022 "uống" chỉ 4,71 lít xăng/100 km, từ 384 triệu đồng

Vào hồi tháng 9 năm ngoái, Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu sedan giá rẻ Crider ở thị trường Trung Quốc. Đây thực chất chính là phiên bản kéo dài của Honda City. Ngoài Crider, dòng Honda City còn có một phiên bản kéo dài khác ở thị trường tỷ dân này, đó là Honda Envix 2022 mới. Nếu như Crider do liên doanh GAC Honda sản xuất thì Envix lại là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda. Mãi đến hôm 26/3 vừa qua, Honda Envix bản nâng cấp mới được ra mắt tại thị trường sát cạnh với Việt Nam. Xe có tổng cộng 7 bản trang bị và giá bán dao động từ 109.800 - 169.900 Nhân dân tệ (khoảng 384 - 594 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu sedan có kích thước lớn hơn đáng kể so với Honda City. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.772 mm (tăng 16 mm), chiều rộng 1.804 mm, chiều cao 1.509 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Trong khi đó, những con số tương ứng của Honda City hiện đang bán ở Việt Nam là 4.553 mm, 1.748 mm, 1.467 mm và 2.600 mm. Thậm chí, Honda Envix 2022 còn có chiều dài cơ sở chỉ kém đúng 3 mm so với Civic thế hệ mới. Không chỉ có kích thước lớn hơn, mẫu xe sedan Honda Envix 2022 còn sở hữu thiết kế khác hoàn toàn so với City. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu sedan này được bổ sung thiết kế đầu xe thẳng đứng hơn trước và gợi liên tưởng đến Honda Civic 2022. Ngoài ra, xe còn có cản va mới với hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù và cánh lướt gió trước thay đổi so với phiên bản cũ. Những điểm mới còn lại của Honda Envix 2022 bao gồm vành hợp kim có đường kính 16 inch hoặc 17 inch, tùy phiên bản, và cản sau thể thao hơn, đi kèm cánh lướt gió. Trong khi đó, thiết kế lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu và sườn xe của Honda Envix 2022 gần như giữ nguyên. Khi mua mẫu sedan này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, đỏ và xanh dương. Trong đó, trắng và đỏ là hai màu sơn mới. Nếu chọn xe màu trắng, khách hàng sẽ phải trả thêm tiền. Bên trong Honda Envix 2022 là không gian nội thất phối 2 màu trắng - đen khá thanh lịch. Trong khi đó, những chi tiết ốp kim loại mang đến vẻ cao cấp hơn cho nội thất. Ở phiên bản mới, Honda Envix được trang bị khu vực điều khiển điều hòa mới với màn hình cảm ứng thay cho núm xoay cơ học cũ. Bên cạnh đó là sạc điện thoại thông minh không dây nằm trong bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Chưa hết, Honda Envix 2022 còn có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch mới và hệ thống kết nối Honda Connect 3.0. Người dùng có thể kết nối điện thoại thông minh với xe, kết nối xe với các thiết bị thông minh tại nhà. Đó là chưa kể đến tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống định vị và giải trí trực tuyến. Thông qua điện thoại thông minh, người lái Honda Envix 2022 có thể kiểm tra tình trạng và vị trí của xe, cài đặt báo động chống trộm, chỉnh điều hòa cũng như kính cửa sổ. Trong tương lai, xe sẽ có thêm tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi. Đặc biệt, Honda Envix 2022 còn có tựa đầu ghế ở hàng ghế sau có thể chỉnh 35 độ để phù hợp với hình thể của hành khách. Thêm vào đó là 2 cổng USB, cửa gió điều hòa và bệ tì tay trung tâm dành cho hàng ghế sau. Nắp của bệ tì tay có thể ngửa ra, tạo thành bàn gấp đa chức năng. Không chỉ tiện nghi, Honda Envix 2022 còn an toàn với gói công nghệ Honda Sensing. Gói công nghệ an toàn chủ động này mang đến những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với dải tốc độ thấp và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường cho xe. Camera lùi và camera cập lề Honda LaneWatch cũng có trên mẫu sedan này. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Envix 2022 là 2 loại động cơ và hộp số CVT tiêu chuẩn. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 5,92 lít/100 km. Thứ hai là hệ truyền động hybrid i-MMD thế hệ thứ ba, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 1.5L với công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 129 mã lực và 267 Nm. Tổng cộng, Honda Envix Sport Hybrid 2022 có công suất 151 mã lực và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,71 lít/100 km. Đáng tiếc là cũng giống như "người anh em" Crider, Honda Envix 2022 chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Xem chi tiết Honda Envix 2022 tại Trung Quốc.

