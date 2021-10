Honda Envix 2022 - phiên bản kéo dài của City, đầu xe như Civic

Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, liên doanh GAC Honda đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng sedan cỡ nhỏ Honda Crider 2022 mới tại thị trường Trung Quốc. Đây thực chất chính là phiên bản kéo dài của dòng xe Honda City và chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Ngoài Crider, hãng Honda còn bán một phiên bản kéo dài khác của City tại Trung Quốc, đó là Envix. Khác với Crider, Honda Envix lại do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất. Sau Crider, chuẩn bị đến lượt Honda Envix 2022 mới được bổ sung phiên bản nâng cấp. Những hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố đã cho thấy điều đó. Cũng giống như Crider mới, Honda Envix 2022 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung thiết kế đầu xe thẳng đứng hơn trước và gợi liên tưởng đến Honda Civic 2022. Ngoài ra, Honda Envix 2022 còn có cản va mới với hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù và cánh lướt gió trước khác biệt. Những thay đổi còn lại của Honda Envix 2022 so với phiên bản cũ bao gồm bộ vành hợp kim có đường kính 16 inch hoặc 17 inch, tùy phiên bản, và cản sau mới có thiết kế thể thao hơn, đi kèm cánh lướt gió. Trong khi đó, thiết kế lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu và sườn xe của Honda Envix 2022 không có nhiều thay đổi. Không chỉ nâng cấp nhẹ trong thiết kế, Honda Envix 2022 còn dài hơn trước 16 mm. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.772 nn, chiều rộng 1.804 mm, chiều cao 1.509 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước không thua kém gì Honda Civic 2022. Thậm chí, chiều dài cơ sở của xe chỉ kém đúng 3 mm so với Honda Civic thế hệ mới. Khi mua Honda Envix 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm giống với Honda City hiện đang bán ở Thái Lan. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 154 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe chỉ dừng ở mức 4 lít/100 km, giống hệt Crider mới. Giá xe Honda Envix 2022 chưa công bố, nó sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc trong năm nay. Video: Chi tiết Honda Envix thế hệ mới.

Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, liên doanh GAC Honda đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng sedan cỡ nhỏ Honda Crider 2022 mới tại thị trường Trung Quốc. Đây thực chất chính là phiên bản kéo dài của dòng xe Honda City và chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Ngoài Crider, hãng Honda còn bán một phiên bản kéo dài khác của City tại Trung Quốc, đó là Envix. Khác với Crider, Honda Envix lại do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất. Sau Crider, chuẩn bị đến lượt Honda Envix 2022 mới được bổ sung phiên bản nâng cấp. Những hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố đã cho thấy điều đó. Cũng giống như Crider mới, Honda Envix 2022 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung thiết kế đầu xe thẳng đứng hơn trước và gợi liên tưởng đến Honda Civic 2022. Ngoài ra, Honda Envix 2022 còn có cản va mới với hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù và cánh lướt gió trước khác biệt. Những thay đổi còn lại của Honda Envix 2022 so với phiên bản cũ bao gồm bộ vành hợp kim có đường kính 16 inch hoặc 17 inch, tùy phiên bản, và cản sau mới có thiết kế thể thao hơn, đi kèm cánh lướt gió. Trong khi đó, thiết kế lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu và sườn xe của Honda Envix 2022 không có nhiều thay đổi. Không chỉ nâng cấp nhẹ trong thiết kế, Honda Envix 2022 còn dài hơn trước 16 mm. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.772 nn, chiều rộng 1.804 mm, chiều cao 1.509 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước không thua kém gì Honda Civic 2022. Thậm chí, chiều dài cơ sở của xe chỉ kém đúng 3 mm so với Honda Civic thế hệ mới. Khi mua Honda Envix 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm giống với Honda City hiện đang bán ở Thái Lan. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 154 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe chỉ dừng ở mức 4 lít/100 km, giống hệt Crider mới. Giá xe Honda Envix 2022 chưa công bố, nó sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc trong năm nay. Video: Chi tiết Honda Envix thế hệ mới.