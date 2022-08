Honda CR-V hybrid từ 755 triệu đồng chào hàng Đông Nam Á

Tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) năm nay, hãng Honda đã gây bất ngờ khi trưng bày phiên bản hybrid mang tên e:HEV của mẫu crossover cỡ C ăn khách CR-V. Chiếc Honda CR-V e:HEV 2022 mới này không phải thuộc thế hệ hoàn toàn mới, nó vẫn mang thiết kế cũ nhưng thuộc phiên bản Black Edition đặc biệt. Được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản vào Indonesia nên chiếc xe SUV Honda CR-V e:HEV 2022 này chỉ sở hữu nội thất 5 chỗ ngồi. Ở thị trường Nhật Bản, cấu hình nội thất 7 chỗ ngồi vốn chỉ dành cho phiên bản dùng động cơ xăng thông thường của Honda CR-V. Điểm nhấn của chiếc Honda CR-V e:HEV 2022 được trưng bày trong triển lãm GIIAS năm nay nằm ở hệ truyền động hybrid. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 184 mã lực và 315 Nm. Đây là hệ truyền động vốn không được dùng cho Honda CR-V 2022 hiện đang bán ở thị trường Indonesia. Ngoài hệ truyền động tiết kiệm xăng, chiếc Honda CR-V e:HEV 2022 được trưng bày trong triển lãm GIIAS còn có một số khác biệt so với xe đang bán tại Indonesia như thiết kế cản trước, cản sau, ống xả, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, nút bấm chuyển số thay cho cần số và cổng cắm thẻ thu phí tự động không dừng ETC. Gói công nghệ an toàn Honda Sensing đương nhiên cũng không vắng mặt trên mẫu xe này, mang đến những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông và giới hạn tốc độ thông minh. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn khác như phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi đa góc và hệ thống kiểm soát ổn định thân xe tiêu chuẩn. Bên cạnh CR-V e:HEV, hãng Honda còn trưng bày cả Accord e:HEV trong triển lãm GIIAS 2022. Sở dĩ Honda làm như vậy là vì hãng đã lên kế hoạch bán 2 mẫu xe hybrid này ở thị trường Indonesia trong năm sau. 2 mẫu xe này sẽ đóng vai trò như cầu nối để hãng Honda dần dần "điện hóa" toàn bộ dòng sản phẩm của mình ở thị trường Indonesia. "Tất nhiên là chúng tôi đang hướng tới tương lai điện hóa toàn bộ dòng sản phẩm. Trong năm tới, chúng tôi sẽ sản xuất xe hybrid tại Indonesia. Trong những năm sau đó, các mẫu xe e:HEV lắp ráp nội địa khác sẽ được giới thiệu tại Indonesia", ông Yusak Billy, Giám đốc marketing, bán hàng và sáng kiến kinh doanh của Honda Indonesia, phát biểu tại triển lãm GIIAS 2022. Khác với CR-V e:HEV, Honda Accord e:HEV 2022 trưng bày trong triển lãm GIIAS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe được trang bị hệ truyền động Sport Hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Kết hợp với hộp số E-CVT, hệ truyền động i-MMD của Honda Accord e:HEV 2022 tiêu thụ lượng xăng trung bình 24,4 km/lít (4,09 lít/100 km). Hiện chưa rõ giá xe Honda CR-V e:HEV và Accord e:HEV ở thị trường Indonesia. Trong khi đó tại Nhật Bản, giá xe Honda CR-V e:HEV Black Edition từ 4.338.400 Yên (khoảng 755 triệu đồng) cho bản dẫn động 1 cầu và 4.558.400 Yên (793 triệu đồng) cho bản dẫn động 4 bánh. Riêng Honda Accord e:HEV 2022 có giá từ 1,639 triệu Baht (1,08 tỷ đồng) ở thị trường Thái Lan. Video: Chi tiết Honda CR-V e:HEV Sport Line Hybrid 2022.

