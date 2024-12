Sự thật đáng sợ về loài mèo từng tồn tại thời tiền sử

1. Không có quan hệ gần gũi với các loài mèo hiện đại. Smilodon không phải họ hàng gần của các loài mèo hiện đại mà thuộc phân họ Machairodontinae, một nhánh riêng đã tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest. 2. Kích thước to lớn. Smilodon có kích thước lớn hơn nhiều so với hầu hết các loài mèo hiện đại. Một số loài, như Smilodon populator, có thể nặng từ 220–400 kg, tương đương hoặc hơn một con hổ Bengal. Ảnh: Pinterest. 3. Răng nanh dài đặc trưng. Răng nanh trên của Smilodon có thể dài đến 28 cm, khiến chúng trở thành đặc điểm nổi bật nhất của loài. Ảnh: Pinterest. 4. Răng nanh không dùng để gặm. Smilodon không dùng răng nanh để gặm xương như các loài mèo thơi này. Chúng chủ yếu dùng cặp nanh dài để đâm và xé thịt con mồi. Ảnh: Pinterest. 5. Cơ hàm linh hoạt. Lực cắn của Smilodon không mạnh như một số loài mèo hiện đại. Tuy nhiên, cơ hàm dưới rất linh hoạt cho phép chúng há miệng rộng tới 120 độ, gấp đôi loài sư tử. Ảnh: Pinterest. 6. Thức ăn chủ yếu. Chúng săn các loài động vật lớn như ngựa, nai, bò rừng, và các loài động vật có vú khổng lồ khác. Ảnh: Pinterest. 7. Chiến thuật săn mồi. Smilodon thường săn các loài động vật lớn, như voi ma mút hoặc lười đất khổng lồ, bằng cách phục kích và tấn công vào cổ hoặc các điểm yếu khác. Ảnh: Pinterest. 8. Sống thành bầy đàn. Nhiều nhà khoa học tin rằng Smilodon có thể sống theo bầy đàn, giống sư tử ngày nay, dựa trên các hóa thạch tìm thấy gần nhau và dấu hiệu của sự chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: Pinterest. 9. Khả năng chạy kém. Với cơ thể nặng và chân ngắn, Smilodon không phải loài mèo nhanh nhẹn. Chúng dựa vào sức mạnh và kỹ năng sự phục kích thay vì chạy đuổi con mồi. Ảnh: Pinterest. 10. Sinh sống ở châu Mỹ. Smilodon sống chủ yếu ở Bắc và Nam Mỹ, nơi chúng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, từ đồng cỏ đến rừng rậm. Ảnh: Pinterest. 11. Loài biểu tượng của Kỷ Băng Hà. Smilodon là một trong những loài động vật đặc trưng của Kỷ Băng Hà, thường được liên hệ tới voi ma mút và các loài động vật khổng lồ khác. Ảnh: Pinterest. 12. Các loài khác nhau. Smilodon có ba loài chính: Smilodon gracilis (nhỏ nhất), Smilodon fatalis (phổ biến nhất), và Smilodon populator (lớn nhất). Ảnh: Pinterest. 13. Tuyệt chủng vào cuối Kỷ Băng Hà. Smilodon tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm, có thể do sự thay đổi khí hậu, mất môi trường sống và cạnh tranh với con người. Ảnh: Pinterest. 14. Hóa thạch phong phú. Nhiều hóa thạch của Smilodon được tìm thấy tại Hố hắc ín La Brea ở Los Angeles, nơi chúng bị mắc kẹt khi săn mồi. Ảnh: Pinterest.

