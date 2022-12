Honda Civic Type R 2023 chốt giá tới 2,4 tỷ tại Việt Nam

Tại triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022 diễn ra vào tháng 10 năm nay, hãng Honda đã giới thiệu mẫu xe thể thao Civic Type R thế hệ mới với khách hàng trong nước. Sau 2 tháng, mẫu xe Honda Civic Type R 2023 mới chính thức được chốt giá tại Việt Nam. Theo đó, Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá lên đến 2,399 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Tuy nhiên, xe sẽ được phân phối tại Việt Nam với số lượng giới hạn. Như vậy, so với xe ở Nhật Bản, giá xe Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam đắt hơn gấp 3 lần. Mẫu xe này ở Nhật Bản có giá khởi điểm từ 4.997.300 Yên (khoảng 820 triệu đồng). Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Honda Civic Type R 2023 chính là khối động cơ bên dưới nắp ca-pô. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng VTEC 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại dải vòng tua 2.600 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 272 km/h. Hộp số sàn nâng cấp này kết hợp với hệ thống vù ga tự động (Rev Match System), mang đến trải nghiệm lái mượt mà, đầy phấn khích. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái, bao gồm Comfort, Sport, Individual và +R. Theo hãng Honda, phiên bản hiệu suất cao của Civic tiêu thụ lượng xăng cụ thể là 11,6 lít/100 km trong đô thị, 6,8 lít/100 km ngoài đô thị và 8,6 lít/100 km đường kết hợp. Không chỉ có động cơ mạnh hơn Honda Civic thông thường, mẫu xe này còn sở hữu ngoại hình thể thao. Được phát triển dựa trên Civic Hatchback, xe đi kèm đèn LED từ trước ra sau, đèn pha tự động bật/tắt, khe gió trên nắp ca-pô, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ LED, vành hợp kim 19 inch, 3 ống xả và cánh lướt gió sau. Bên trong xe, Honda Civic Type R 2023 được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi với ghế thể thao bọc da lộn màu đỏ, hàng ghế thứ 2 chỉnh cơ 6 hướng, gập 60:40, vô lăng bọc da lộn chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch Gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, 3 cổng sạc USB, bộ bàn đạp bằng kim loại, thảm sàn màu đỏ, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Chưa hết, Honda Civic Type R 2023 còn có gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, bao gồm 6 tính năng là phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Cùng với đó là hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect với 3 nhóm chức năng chính là An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện. Honda Việt Nam sẽ miễn phí sử dụng dịch vụ ứng dụng Honda Connect cho khách hàng trong năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, khách hàng phải trả mức giá từ 1,2 triệu đồng cho 1 năm để sử dụng dịch vụ. Cuối cùng là ứng dụng Honda LogR giúp ghi lại những thông số thực tế khi xe vận hành trên đường. Tại Việt Nam, Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 có tổng cộng 5 tùy chọn màu sơn là Trắng (Championship White), Đỏ (Rallye Red), Xanh (Racing Blue Pearl), Xám (Sonic Grey Pearl) và Đen (Crystal Black Pearl). Video: Honda Civic Type R 2023 có gì hay?

