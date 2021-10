Honda Civic Si 2022 cải tiến, bản hiệu suất cao “đỉnh của chóp”

Honda Civic Si 2022 mới được hãng xe Nhật Bản gọi là một phiên bản Civic Si có khả năng xử lý tốt nhất, nhiều trang bị nhất và cảm giác lái thú vị nhất từ trước đến nay. Xe vẫn sử dụng khối động cơ 1.5L nhưng đã được nâng cấp, đi kèm hộp số sàn 6 cấp với công nghệ Rev Match Control System có khả năng tự điều chỉnh vòng tua máy tối ưu nhất cho vị trí bánh răng tương ứng. Khối động cơ 1.5L trên mẫu xe sedan Honda Civic Si 2022 giờ đây sản sinh công suất tối đa 200 mã lực (thay vì 205 mã lực như thế hệ tiền nhiệm) và momen xoắn cực đại 260 Nm. Theo Honda, mặc dù công suất tối đa của Civic Si 2022 không cao được như phiên bản trước, nhưng bù lại nó có khả năng phân phối sức mạnh tốt hơn. Các kỹ sư tại Honda đã hiệu chỉnh lại khối động cơ cho khả năng đạt momen xoắn cực đại tại dải vòng tua máy thấp hơn khoảng 300 vòng/phút so với trước đó, cho phép Honda Civic Si 2022 khởi động và tăng tốc mượt mà hơn. Nhờ bộ phận bánh đà mới nhẹ hơn khoảng 26% so với thế hệ trước, động cơ Civic Si cũng có khả năng phản hồi nhanh hơn. Ngoài ra, thế hệ mới còn được trang bị hệ thống ống xả với bộ giảm thanh cuộn kép giúp tăng lưu lượng khí thêm 27% cho ra hiệu ứng âm thanh hấp dẫn và uy lực. Honda Civic Si 2022 cưỡi trên nền tảng khung gầm gia cố mới với độ cứng xoắn cao hơn 8% và độ cứng uốn cao hơn 13% so với phiên bản trước. Chiều rộng cơ sở hai bánh sau tăng 12,7mm cùng trục cơ sở dài hơn 35,5mm đồng thời giúp duy trì độ ổn định thân xe, tạo cảm giác lái mượt mà và êm ái hơn. Nâng cấp tiếp theo nằm ở hệ thống treo với lò xo giảm xóc trước và sau cứng hơn 8% và 54% so với bản tiêu chuẩn Honda Civic 2022. Trong khi đó, bộ giảm chấn cũng được “chăm sóc” đặc biệt cùng thanh chống MacPherson phía trước đã được sửa đổi ổ bi trục và ổ bi giảm chấn đảm bảo khả năng xử lý linh hoạt khi vào cua. Các thanh chống lật ở phía trước và sau cũng được thay thế bằng loại dày hơn giúp giảm thiểu hiện tượng lắc ngang thân xe (body roll). Để cải thiện độ ổn định, Honda Civic Si 2022 được trang bị các miếng đệm cao su (bushing) trước cứng hơn đến 79% so với Civic EX. Ngoài miếng đệm cao su trước này, các tay đòn trên và tay đòn B phía sau cũng đều có nguồn gốc từ phiên bản Civic Type R. Trong khi đó, cảm giác lái của chiếc xe được cải thiện đáng kể nhờ trang bị thanh xoắn cứng hơn 60% kết nối giữa trục lái với bánh răng. Chưa dừng lại tại đó, hiệu suất phanh của Civic Si cũng được tối ưu nhờ các đĩa phanh lớn hơn: đĩa 12.3 inch cho phía trước và đĩa 11.1 inch cho phía sau, lần lượt tăng 1.2 inch và 0.9 inch so với thế hệ trước. Xe “cưỡi” trên bộ lốp bốn mùa hiệu suất cao kích thước 235/40 R18 tiêu chuẩn. Ở bên trong, Honda Civic Si 2022 có hệ thống ghế ngồi thiết kế thể thao độc quyền, tích hợp phần đệm tựa đầu, đỡ vai và đùi lớn hơn. Riêng phần đệm ghế lái đã được nâng cao thêm 0.5 inch để cung cấp tư thế ngồi thoải mái và tầm nhìn rộng hơn. Khoang nội thất của Civic Si trông thể thao và cá tính hơn với các đường chỉ khâu màu đỏ tương phản trên cửa xe, vô lăng, bệ tỳ tay trung tâm, cần số và lưng ghế lái. Ngoại hình của Honda Civic Si 2022 chỉ có một số thay đổi nhỏ so với bản sedan tiêu chuẩn, bao gồm mặt ca-lăng thiết kế vân tổ ong hầm hố hơn, bộ chia trước, cánh gió màu đen bóng trên nắp cốp, cản va sau sửa đổi để phù hợp với thiết lập ống xả kép. Xe được trang bị hệ thống đèn pha và đèn hậu dạng LED tiêu chuẩn, đi kèm bộ mâm hợp kim 10 chấu cỡ 18 inch hoàn thiện trong màu sơn đen mờ đặc trưng của phiên bản Civic Si. Màu sơn ngoại thất Blazing Orange như các hình ảnh trong bài viết này là tùy chọn độc quyền cho Honda Civic Si 2022. Ngoài ra phiên bản này còn được thay thế các bàn đạp nhôm thể thao hơn, màn hình đa thông tin 7.0 inch, màn hình thông tin giải trí 9.0 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa. Phó Chủ tịch điều hành của Honda Bắc Mỹ cho biết: “Civic Si mang tính biểu tượng về một mẫu xe hiệu suất cao với giá cả phải chăng trong suốt 4 thập kỷ qua và tất nhiên phiên bản mới sẽ tiếp tục duy trì di sản đó. Đây chắc chắn là chiếc Civic Si tốt nhất mà chúng tôi từng tạo ra”. Giá xe Honda Civic Si 2022 hiện chưa được công bố, dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ muộn nhất vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu Honda Civic Si 2022 hoàn toàn mới.

Honda Civic Si 2022 mới được hãng xe Nhật Bản gọi là một phiên bản Civic Si có khả năng xử lý tốt nhất, nhiều trang bị nhất và cảm giác lái thú vị nhất từ trước đến nay. Xe vẫn sử dụng khối động cơ 1.5L nhưng đã được nâng cấp, đi kèm hộp số sàn 6 cấp với công nghệ Rev Match Control System có khả năng tự điều chỉnh vòng tua máy tối ưu nhất cho vị trí bánh răng tương ứng. Khối động cơ 1.5L trên mẫu xe sedan Honda Civic Si 2022 giờ đây sản sinh công suất tối đa 200 mã lực (thay vì 205 mã lực như thế hệ tiền nhiệm) và momen xoắn cực đại 260 Nm. Theo Honda, mặc dù công suất tối đa của Civic Si 2022 không cao được như phiên bản trước, nhưng bù lại nó có khả năng phân phối sức mạnh tốt hơn. Các kỹ sư tại Honda đã hiệu chỉnh lại khối động cơ cho khả năng đạt momen xoắn cực đại tại dải vòng tua máy thấp hơn khoảng 300 vòng/phút so với trước đó, cho phép Honda Civic Si 2022 khởi động và tăng tốc mượt mà hơn. Nhờ bộ phận bánh đà mới nhẹ hơn khoảng 26% so với thế hệ trước, động cơ Civic Si cũng có khả năng phản hồi nhanh hơn. Ngoài ra, thế hệ mới còn được trang bị hệ thống ống xả với bộ giảm thanh cuộn kép giúp tăng lưu lượng khí thêm 27% cho ra hiệu ứng âm thanh hấp dẫn và uy lực. Honda Civic Si 2022 cưỡi trên nền tảng khung gầm gia cố mới với độ cứng xoắn cao hơn 8% và độ cứng uốn cao hơn 13% so với phiên bản trước. Chiều rộng cơ sở hai bánh sau tăng 12,7mm cùng trục cơ sở dài hơn 35,5mm đồng thời giúp duy trì độ ổn định thân xe, tạo cảm giác lái mượt mà và êm ái hơn. Nâng cấp tiếp theo nằm ở hệ thống treo với lò xo giảm xóc trước và sau cứng hơn 8% và 54% so với bản tiêu chuẩn Honda Civic 2022. Trong khi đó, bộ giảm chấn cũng được “chăm sóc” đặc biệt cùng thanh chống MacPherson phía trước đã được sửa đổi ổ bi trục và ổ bi giảm chấn đảm bảo khả năng xử lý linh hoạt khi vào cua. Các thanh chống lật ở phía trước và sau cũng được thay thế bằng loại dày hơn giúp giảm thiểu hiện tượng lắc ngang thân xe (body roll). Để cải thiện độ ổn định, Honda Civic Si 2022 được trang bị các miếng đệm cao su (bushing) trước cứng hơn đến 79% so với Civic EX. Ngoài miếng đệm cao su trước này, các tay đòn trên và tay đòn B phía sau cũng đều có nguồn gốc từ phiên bản Civic Type R. Trong khi đó, cảm giác lái của chiếc xe được cải thiện đáng kể nhờ trang bị thanh xoắn cứng hơn 60% kết nối giữa trục lái với bánh răng. Chưa dừng lại tại đó, hiệu suất phanh của Civic Si cũng được tối ưu nhờ các đĩa phanh lớn hơn: đĩa 12.3 inch cho phía trước và đĩa 11.1 inch cho phía sau, lần lượt tăng 1.2 inch và 0.9 inch so với thế hệ trước. Xe “cưỡi” trên bộ lốp bốn mùa hiệu suất cao kích thước 235/40 R18 tiêu chuẩn. Ở bên trong, Honda Civic Si 2022 có hệ thống ghế ngồi thiết kế thể thao độc quyền, tích hợp phần đệm tựa đầu, đỡ vai và đùi lớn hơn. Riêng phần đệm ghế lái đã được nâng cao thêm 0.5 inch để cung cấp tư thế ngồi thoải mái và tầm nhìn rộng hơn. Khoang nội thất của Civic Si trông thể thao và cá tính hơn với các đường chỉ khâu màu đỏ tương phản trên cửa xe, vô lăng, bệ tỳ tay trung tâm, cần số và lưng ghế lái. Ngoại hình của Honda Civic Si 2022 chỉ có một số thay đổi nhỏ so với bản sedan tiêu chuẩn, bao gồm mặt ca-lăng thiết kế vân tổ ong hầm hố hơn, bộ chia trước, cánh gió màu đen bóng trên nắp cốp, cản va sau sửa đổi để phù hợp với thiết lập ống xả kép. Xe được trang bị hệ thống đèn pha và đèn hậu dạng LED tiêu chuẩn, đi kèm bộ mâm hợp kim 10 chấu cỡ 18 inch hoàn thiện trong màu sơn đen mờ đặc trưng của phiên bản Civic Si. Màu sơn ngoại thất Blazing Orange như các hình ảnh trong bài viết này là tùy chọn độc quyền cho Honda Civic Si 2022. Ngoài ra phiên bản này còn được thay thế các bàn đạp nhôm thể thao hơn, màn hình đa thông tin 7.0 inch, màn hình thông tin giải trí 9.0 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa. Phó Chủ tịch điều hành của Honda Bắc Mỹ cho biết: “Civic Si mang tính biểu tượng về một mẫu xe hiệu suất cao với giá cả phải chăng trong suốt 4 thập kỷ qua và tất nhiên phiên bản mới sẽ tiếp tục duy trì di sản đó. Đây chắc chắn là chiếc Civic Si tốt nhất mà chúng tôi từng tạo ra”. Giá xe Honda Civic Si 2022 hiện chưa được công bố, dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ muộn nhất vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu Honda Civic Si 2022 hoàn toàn mới.