Cận cảnh Honda Civic 2022 ra mắt Việt Nam, giảm cao nhất 59 triệu đồng

Đúng theo thông tin trước đó, ngày hôm nay (16/2), Honda Civic 2022 mới đã chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu tới thị trường Việt Nam. Theo đó, mẫu sedan hạng C này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc với 3 phiên bản gồm E, G và RS. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, thiết kế ngoại thất của mẫu xe sedan Honda Civic 2022 có nhiều thay đổi theo hướng sang trọng hơn. Đây cũng là điểm gây tranh cãi bởi theo thẩm mỹ của nhiều người, phong cách thể thao ở đời trước có phần bắt mắt hơn. Kích thước của xe cũng có sự thay đổi với chiều dài tăng 48 mm lên mức 4.678 mm, chiều rộng tăng 3 mm lên 1.802 mm, chiều cao giảm 1 mm xuống 1.415 mm nhưng chiều dài cơ sở tăng tới 35 mm đạt 2.733 mm. Về trang bị, 2 phiên bản G và RS của Honda Civic 2022 thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED còn bản E tiêu chuẩn vẫn sử dụng đèn pha trước dạng Halogen. La-zăng trên các phiên bản cũng sẽ có sự khác biệt, bản E được trang bị mâm 16 inch, bản G là loại 17 inch còn bản RS sử dụng mâm 18 inch có thiết kế thể thao hơn. Bên cạnh đó, phiên bản RS cũng có một số chi tiết được sơn đen nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Bước vào bên trong, nội thất của Honda Civic 2022 lột xác với phong cách thiết kế hiện đại và tối giản. Hai phiên bản E và G của mẫu xe này sẽ chỉ sử dụng ghế nỉ trong khi bản RS được trang bị ghế da pha nỉ. Tiếp đến, 2 phiên bản E và G được trang bị màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay cùng 4 loa hoặc 8 loa. Ở phiên bản RS, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay không dây đi kèm 12 loa Bose cao cấp, sạc điện thoại không dây và đang chú ý là ứng dụng kết nối điện thoại Honda Connect giúp chủ sở hữu nắm bắt tình trạng của xe, cảnh báo chống trộm, khóa/mở cửa,… Cả 3 phiên bản của Honda Civic 2022 đều được trang bị gói công nghệ Honda Sensing gồm 6 tính năng hấp dẫn: phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN. Bên cạnh đó, bản RS sẽ còn có thêm camera quan sát làn đường Lane Watch. Bên dưới nắp ca-pô, Honda Civic 2022 sẽ chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 178 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 240 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Mức giá xe Honda Civic 2022 bán khởi điểm từ 730 triệu và cao nhất lên tới 870 triệu đồng, đã không tăng lại còn giảm so với đời trước. Ngoài ra với tùy chọn ngoại thất màu đỏ và trắng ngọc, người dùng sẽ cần phải chi thêm 5 triệu đồng. Với giá bán lẻ đề xuất như vậy, Honda Civic 2022 tiếp tục là sản phẩm đắt nhất phân khúc sedan hạng C nhưng không còn quá xa vời như trước đây. Video: Honda Civic 2022 ra mắt Việt Nam có gì hot?

Đúng theo thông tin trước đó, ngày hôm nay (16/2), Honda Civic 2022 mới đã chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu tới thị trường Việt Nam. Theo đó, mẫu sedan hạng C này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc với 3 phiên bản gồm E, G và RS. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, thiết kế ngoại thất của mẫu xe sedan Honda Civic 2022 có nhiều thay đổi theo hướng sang trọng hơn. Đây cũng là điểm gây tranh cãi bởi theo thẩm mỹ của nhiều người, phong cách thể thao ở đời trước có phần bắt mắt hơn. Kích thước của xe cũng có sự thay đổi với chiều dài tăng 48 mm lên mức 4.678 mm, chiều rộng tăng 3 mm lên 1.802 mm, chiều cao giảm 1 mm xuống 1.415 mm nhưng chiều dài cơ sở tăng tới 35 mm đạt 2.733 mm. Về trang bị, 2 phiên bản G và RS của Honda Civic 2022 thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED còn bản E tiêu chuẩn vẫn sử dụng đèn pha trước dạng Halogen. La-zăng trên các phiên bản cũng sẽ có sự khác biệt, bản E được trang bị mâm 16 inch, bản G là loại 17 inch còn bản RS sử dụng mâm 18 inch có thiết kế thể thao hơn. Bên cạnh đó, phiên bản RS cũng có một số chi tiết được sơn đen nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Bước vào bên trong, nội thất của Honda Civic 2022 lột xác với phong cách thiết kế hiện đại và tối giản. Hai phiên bản E và G của mẫu xe này sẽ chỉ sử dụng ghế nỉ trong khi bản RS được trang bị ghế da pha nỉ. Tiếp đến, 2 phiên bản E và G được trang bị màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay cùng 4 loa hoặc 8 loa. Ở phiên bản RS, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay không dây đi kèm 12 loa Bose cao cấp, sạc điện thoại không dây và đang chú ý là ứng dụng kết nối điện thoại Honda Connect giúp chủ sở hữu nắm bắt tình trạng của xe, cảnh báo chống trộm, khóa/mở cửa,… Cả 3 phiên bản của Honda Civic 2022 đều được trang bị gói công nghệ Honda Sensing gồm 6 tính năng hấp dẫn: phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN. Bên cạnh đó, bản RS sẽ còn có thêm camera quan sát làn đường Lane Watch. Bên dưới nắp ca-pô, Honda Civic 2022 sẽ chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 178 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 240 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Mức giá xe Honda Civic 2022 bán khởi điểm từ 730 triệu và cao nhất lên tới 870 triệu đồng, đã không tăng lại còn giảm so với đời trước. Ngoài ra với tùy chọn ngoại thất màu đỏ và trắng ngọc, người dùng sẽ cần phải chi thêm 5 triệu đồng. Với giá bán lẻ đề xuất như vậy, Honda Civic 2022 tiếp tục là sản phẩm đắt nhất phân khúc sedan hạng C nhưng không còn quá xa vời như trước đây. Video: Honda Civic 2022 ra mắt Việt Nam có gì hot?