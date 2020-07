Honda City 2020 mới chỉ từ 336 triệu đồng tại Ấn Độ

Honda Motors mới đây vừa chính thức vén màn mẫu sedan hạng B - Honda City 2020 mới tại thị trường Ấn Độ với rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Mẫu xe này sẽ được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm bản V, VX và ZX kèm theo mức giá dao động từ 1.089.900 - 1.464.900 Rupee (khoảng 336 - 451 triệu đồng). Về ngoại hình, thiết kế tổng thể của Honda City 2020 tại Ấn Độ gần như không có điểm khác biệt so với phiên bản từng ra mắt thị trường Thái Lan, ngoại trừ việc kích thước của xe đã được điều chỉnh. City 2020 tại Ấn Độ có chiều dài ngắn hơn 4mm, cao hơn 22mm và chiều dài cơ sở dài hơn 11mm so với phiên bản Thái Lan. Thông số cụ thể tương ứng DxRxC 4.549 x 1.748 x 1.489 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600mm. Về các trang bị, trên phiên bản tiêu chuẩn Civic V có sẵn trang bị đèn pha và đèn sương mù dạng halogen, đèn định vị ban ngày và đèn hậu dạng LED, mâm xe 15 inch, màn hình giải trí cảm ứng kích cỡ 8 inch có kết nối điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh 4 loa, ốp nội thất màu đen bóng, khởi động thông qua nút bấm, ghế bọc nỉ, điều hoà tự động 1 vùng, lẫy chuyển số sau vô-lăng. Trang bị an toàn trên bản này gồm có camera lùi, cảm biến sau, hệ thống cân bằng điện tử, ABS, EBD, cảnh báo áp suát lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đánh lái và 4 túi khí... Đối với bản City VX, ngoài những trang bị như bản V sẽ được bổ sung thêm đèn pha tự động, mâm xe 16 inch, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh 8 loa, màn hình kỹ thuật số cho cụm đồng hồ công-tơ-mét có kích thước 7 inch, vô-lăng và cần số bọc da và 6 túi khí. Trên phiên bản ZX cao cấp nhất, City 2020 được bổ sung hệ thống đèn pha và đèn sương mù Full-Led, nội thất bọc da, trang trí chi tiết ốp giả gỗ, đệm đầu, đèn viền sàn xe, gương gập điện, cửa sổ trời, rèm che nắng phía sau và đặc biệt là hệ thống camera LaneWatch... Về truyền động, Honda City 2020 giá rẻ tại Ấn Độ được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ. Bao gồm động cơ xăng i-VTEC DOHC 4 xy-lanh 1.5L, sản sinh công suất 121 mã lực và 145 Nm mô-men xoắn cực đại. Tiếp tới là động cơ dầi i-DTEC tăng áp, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và 200 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Video: Chi tiết Honda City 2020 thế hệ mới.

