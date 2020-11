Honda City Hatchback 2021 từ 458 triệu đồng có về Việt Nam?

Đúng như kế hoạch, Honda City Hatchback 2021 mới đã chính thức được giới thiệu trong sự kiện ra mắt tại Thái Lan. Tại thị trường này, Honda City phiên bản "đuôi cụt" chỉ có 3 bản trang bị, bao gồm S+, SV và RS. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản là 599.000 Baht (458 triệu đồng), 675.000 Baht (517 triệu đồng) và 749.000 Baht (573 triệu đồng). Như vậy, so với phiên bản sedan có giá dao động từ 579.500 - 739.000 Baht (444 - 567 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan, giá xe Honda City Hatchback 2021 đắt hơn một chút. Tương tự đầu xe, thiết kế sườn xe cũng giống với phiên bản sedan. Xe được trang bị đường dập gân nổi bật, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu và nằm cao hơn tay nắm cửa. Điểm khác biệt lớn nhất của Honda City Hatchback hoàn toàn mới so với phiên bản sedan đương nhiên là nằm ở phần đuôi xe. Tại đây, chúng ta sẽ thấy cột C thẳng đứng hơn, nóc xe dài hơn để nối với cánh gió mui và cửa cốp với kính sau khá dốc. Ngoài ra, Honda City Hatchback 2021 còn được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế riêng thay vì dùng chung với phiên bản sedan. Cụm đèn hậu này có thiết kế gợi liên tưởng đến mẫu xe sang Mercedes-Benz A-Class. Về kích thước, Honda City Hatchback 2021 sở hữu chiều dài 4.345 mm (4.349 mm ở bản RS), ngắn hơn 208 mm so với bản sedan. Trong khi đó, chiều cao xe tăng thêm 21 mm lên 1.488 mm. Chiều rộng cũng như chiều dài cơ sở của xe vẫn giữ ở mức lần lượt là 1.748 mm và 2.589 mm giống phiên bản sedan. Bước vào bên trong Honda City Hatchback 2021, người lái sẽ có cảm giác quen thuộc vì nội thất không khác nhiều so với phiên bản sedan sang. Ở bản RS, xe sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí, nằm giữa cửa gió điều hòa cỡ lớn trên mặt táp-lô. Trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin ở giữa và vô lăng tích hợp phím chức năng giống Honda City Sedan. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm đi kèm các nút chỉnh điều hòa, ổ điện, cổng USB và ngăn chứa đồ nhỏ. Dịch xuống dưới nữa là 2 ngăn đựng cốc, cần số, cần phanh tay và thêm ngăn chứa đồ bên dưới bệ tì tay trung tâm ở bản SV cũng như RS. Theo hãng Honda, City phiên bản hatchback mang đến nhiều khoảng duỗi chân hơn và có cả ghế Ultra Seats, cho phép sắp xếp ghế theo 4 cách khác nhau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda City Hatchback 2021 là động cơ xăng VTEC 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 122 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại tua máy từ 2.000 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu sau. Đắt nhất là bản RS với hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, ăng-ten vây cá trên nóc, cánh gió mui, tay nắm cửa, vỏ gương ngoại thất, bộ khuếch tán sau và hốc đèn sương mù. Thêm vào đó là bộ vành 16 inch riêng, nội thất bọc da lộn/nỉ/da, lẫy gẩy số sau vô lăng, hệ thống kiểm soát hành trình, đèn nền màu đỏ cho màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, 2 ổ điện cho hành khách ở hàng ghế sau, bệ tì tay ở ghế sau, 8 loa và 6 túi khí. Tại thị trường Thái Lan, Honda City Hatchback 2021 sẽ có tổng cộng 6 màu sơn ngoại thất là đỏ Ignite Red Metallic, trắng Platinum White Pearl, xám Meteoroid Grey Metallic, xám Sonic Grey Pearl, đen Crystal Black Pearl và trắng Taffeta White. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, Honda City Hatchback 2021 có được bày bán ở những thị trường khác như Việt Nam hay không. Hiện Honda City Sedan thế hệ mới còn chưa chính thức ra mắt Việt Nam mà phải chờ đến đầu tháng sau. Đến đầu năm 2021, Honda City Sedan mới sẽ được bày bán tại Việt Nam. Video: Honda City Hatchback 2021 hoàn toàn mới tại Thái Lan.

