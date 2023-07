Honda City 2023 bản Thái Lan rẻ và trang bị "xịn sò" hơn Việt Nam

Sau Việt Nam, Honda tiếp tục vén màn City 2023 nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường này, Honda City 2023 mới có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm 1.0 Turbo V, 1.0 Turbo SV, 1.0 Turbo RS, e:HEV SV và e:HEV RS với giá bán dao động từ 629.000 - 839.000 Baht (khoảng 428 - 571 triệu đồng), rẻ hơn ở Việt Nam. So với xe ở Việt Nam, Honda Ctiy 2023 tại Thái Lan sở hữu ngoại hình tương tự nhưng trang bị lại nhỉnh hơn. Khác biệt lớn nhất giữa Honda City 2023 ở Thái Lan so với Việt Nam là động cơ. Theo đó, mẫu sedan hạng B này ở thị trường Thái Lan có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 3 xi-lanh, DOHC, tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 122 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại tua máy 2.000 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid có tên e:HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 5.600 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm tại tua máy 4.500 - 5.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện mạnh 109 mã lực và 253 Nm cũng như hộp số e-CVT. Ngoài ra, kích thước của Honda City 2023 ở Thái Lan cũng khác so với xe ở Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe này ở Thái Lan sở hữu chiều dài 4.580 – 4.589 mm, chiều rộng 1.748 mm, chiều cao 1.467 - 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.589 mm. Như vậy, chiều dài cơ sở của xe ngắn hơn 11 mm so với Honda City 2023 ở Việt Nam. Tương tự Việt Nam, Honda City 2023 tại Thái Lan cũng được điều chỉnh thiết kế của lưới tản nhiệt, cản trước, vành la-zăng và cản sau. Giữa bản thường và bản RS của City 2023 cũng khác biệt về thiết kế. Bản thường được trang bị những nan nằm ngang bên trong lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm. Trong khi đó, bản RS sở hữu lưới tản nhiệt tổ ong, hốc gió trung tâm với lưới mắt cáo và nối liền hốc đèn sương mù trước. Ngoài ra, bản RS còn có những chi tiết ngoại thất màu đen như nẹp bao quanh nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá mập và cánh gió nhỏ ở nắp cốp sau. Bên dưới cản sau của bản RS còn có bộ khuếch tán gió màu đen, giả ốp sợi carbon thể thao hơn. Trên lưới tản nhiệt và cửa cốp của xe đều có logo "RS" màu đỏ như dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất. Những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của Honda City 2023 ở Thái Lan gồm có đèn pha phản xạ đa hướng/tự động bật tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn bảo rẽ với ốp sơn cùng màu thân xe và vành hợp kim 15 inch. Ở bản cao cấp hơn, xe có thêm đèn pha LED, đèn sương mù LED phía trước, tay nắm cửa mạ crôm, cần gạt nước tự động và vành hợp kim 16 inch, phay xước 2 màu. Bên trong xe, Honda City 2023 dành cho Thái Lan được trang bị nội thất bọc nỉ với những chi tiết ốp trang trí màu bạc ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, các bản cao cấp hơn dùng nội thất bọc da với chi tiết ốp trang trí màu đen bóng. Riêng bản RS sẽ có thêm những điểm nhấn màu đỏ trên mặt táp-lô và đường viền chỉ. Trang bị nội thất tiêu chuẩn của xe gồm có vô lăng 3 chấu chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, khởi động máy và bật/tắt điều hòa từ xa, khởi động máy bằng nút bấm cũng như bệ tì tay ở hàng ghế trước. Ở bản cao cấp hơn, xe sẽ có bảng đồng hồ với màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect, điều hòa tự động với cửa gió ở hàng ghế sau, 2 cổng USB Type C, lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ thống âm thanh 8 loa, tấm chắn nắng cho cả 2 ghế trước và bệ tì tay hàng ghế sau tích hợp giá để ly. Cũng như xe ở Việt Nam, Honda City 2023 đều có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm 6 tính năng là hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Trong khi đó, các bản cao cấp sẽ có thêm phanh đĩa trước/sau, hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường Honda LaneWatch, camera lùi đa góc, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và 6 túi khí. Tại thị trường Thái Lan, Honda City 2023 có tổng cộng 7 màu sơn, bao gồm xanh đậm, đỏ, trắng ngọc trai, đen, bạc, xám và trắng. Video: Giới thiệu Honda City 2023 thế hệ mới cho thị trường châu Á.

Sau Việt Nam, Honda tiếp tục vén màn City 2023 nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường này, Honda City 2023 mới có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm 1.0 Turbo V, 1.0 Turbo SV, 1.0 Turbo RS, e:HEV SV và e:HEV RS với giá bán dao động từ 629.000 - 839.000 Baht (khoảng 428 - 571 triệu đồng), rẻ hơn ở Việt Nam. So với xe ở Việt Nam, Honda Ctiy 2023 tại Thái Lan sở hữu ngoại hình tương tự nhưng trang bị lại nhỉnh hơn. Khác biệt lớn nhất giữa Honda City 2023 ở Thái Lan so với Việt Nam là động cơ. Theo đó, mẫu sedan hạng B này ở thị trường Thái Lan có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 3 xi-lanh, DOHC, tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 122 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại tua máy 2.000 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid có tên e:HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 5.600 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm tại tua máy 4.500 - 5.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện mạnh 109 mã lực và 253 Nm cũng như hộp số e-CVT. Ngoài ra, kích thước của Honda City 2023 ở Thái Lan cũng khác so với xe ở Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe này ở Thái Lan sở hữu chiều dài 4.580 – 4.589 mm, chiều rộng 1.748 mm, chiều cao 1.467 - 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.589 mm. Như vậy, chiều dài cơ sở của xe ngắn hơn 11 mm so với Honda City 2023 ở Việt Nam . Tương tự Việt Nam, Honda City 2023 tại Thái Lan cũng được điều chỉnh thiết kế của lưới tản nhiệt, cản trước, vành la-zăng và cản sau. Giữa bản thường và bản RS của City 2023 cũng khác biệt về thiết kế. Bản thường được trang bị những nan nằm ngang bên trong lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm. Trong khi đó, bản RS sở hữu lưới tản nhiệt tổ ong, hốc gió trung tâm với lưới mắt cáo và nối liền hốc đèn sương mù trước. Ngoài ra, bản RS còn có những chi tiết ngoại thất màu đen như nẹp bao quanh nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá mập và cánh gió nhỏ ở nắp cốp sau. Bên dưới cản sau của bản RS còn có bộ khuếch tán gió màu đen, giả ốp sợi carbon thể thao hơn. Trên lưới tản nhiệt và cửa cốp của xe đều có logo "RS" màu đỏ như dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất. Những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của Honda City 2023 ở Thái Lan gồm có đèn pha phản xạ đa hướng/tự động bật tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn bảo rẽ với ốp sơn cùng màu thân xe và vành hợp kim 15 inch. Ở bản cao cấp hơn, xe có thêm đèn pha LED, đèn sương mù LED phía trước, tay nắm cửa mạ crôm, cần gạt nước tự động và vành hợp kim 16 inch, phay xước 2 màu. Bên trong xe, Honda City 2023 dành cho Thái Lan được trang bị nội thất bọc nỉ với những chi tiết ốp trang trí màu bạc ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, các bản cao cấp hơn dùng nội thất bọc da với chi tiết ốp trang trí màu đen bóng. Riêng bản RS sẽ có thêm những điểm nhấn màu đỏ trên mặt táp-lô và đường viền chỉ. Trang bị nội thất tiêu chuẩn của xe gồm có vô lăng 3 chấu chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, khởi động máy và bật/tắt điều hòa từ xa, khởi động máy bằng nút bấm cũng như bệ tì tay ở hàng ghế trước. Ở bản cao cấp hơn, xe sẽ có bảng đồng hồ với màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect, điều hòa tự động với cửa gió ở hàng ghế sau, 2 cổng USB Type C, lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ thống âm thanh 8 loa, tấm chắn nắng cho cả 2 ghế trước và bệ tì tay hàng ghế sau tích hợp giá để ly. Cũng như xe ở Việt Nam, Honda City 2023 đều có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm 6 tính năng là hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Trong khi đó, các bản cao cấp sẽ có thêm phanh đĩa trước/sau, hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường Honda LaneWatch, camera lùi đa góc, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và 6 túi khí. Tại thị trường Thái Lan, Honda City 2023 có tổng cộng 7 màu sơn, bao gồm xanh đậm, đỏ, trắng ngọc trai, đen, bạc, xám và trắng. Video: Giới thiệu Honda City 2023 thế hệ mới cho thị trường châu Á.