Honda City RS 2023 “hiện nguyên hình” tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Theo kế hoạch, vào ngày 5/7/2023 tới đây, hãng Honda sẽ chính thức giới thiệu City phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ở thị trường Thái Lan. Trước thời điểm đó, Honda City 2023 mới đã bị bắt gặp trên đường phố nước này. Chiếc Honda City mới trong những hình ảnh này thuộc phiên bản RS cao cấp nhất. Tương tự Thái Lan, xe ở Việt Nam cũng có phiên bản RS. Do đó, chúng ta có thể xem trước thiết kế của Honda City RS 2023 sắp ra mắt Việt Nam qua hình ảnh xe ở Thái Lan. Có thể thấy mẫu xe sedan Honda City RS 2023 sẽ sở hữu thiết kế tổng thể tương tự bản cao cấp nhất ở thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, xe vẫn có một số chi tiết ngoại thất riêng. Cụ thể, Honda City RS 2023 được trang bị nẹp bao quanh nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá trên nóc và cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau đều sơn màu đen, tạo cảm giác khỏe khoắn, thể thao hơn. Ngay cả vành la-zăng 16 inch của Honda City RS 2023 cũng được sơn màu tối hơn xe dành cho thị trường Ấn Độ. Trên lưới tản nhiệt và nắp cốp sau đều có logo "RS" màu đỏ như dấu hiệu nhận biết. RS chỉ là 1 trong 3 phiên bản của dòng xe Honda City 2023 bán ở Việt Nam. Bên cạnh RS, mẫu sedan hạng B này còn có phiên bản G và L. Cả 3 phiên bản đều được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước/sau, hốc đèn sương mù, hốc gió trung tâm, vành la-zăng, đèn hậu và bộ khuếch tán gió phía sau mới. Riêng bản G tiêu chuẩn sẽ dùng vành có đường kính 15 inch. Ngoài ra, bản RS còn có những đặc điểm nhận dạng riêng như lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong và lưới mắt cáo ở hốc gió trung tâm. Trong khi đó, phiên bản thấp hơn sẽ đi kèm các nan nằm ngang. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, nội thất của Honda City 2023 ở Việt Nam cũng được nâng cấp nhẹ. Trong đó, bản G tiêu chuẩn sẽ được trang bị ghế bọc nỉ, trần màu be và hệ thống âm thanh 4 loa. Ở bản L, xe sẽ đi kèm ghế bọc da khâu chỉ đen, ốp trang trí màu đỏ đô, vô lăng/cần số bọc da, bệ tì tay, tính năng khởi động máy từ xa và hệ thống âm thanh 8 loa. So với bản L, bản RS sẽ có thêm ghế bọc da khâu chỉ đỏ và ốp trang trí màu đỏ tươi. Thêm vào đó là màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch với 17 triệu màu và công nghệ Honda Connect, mang đến những tính năng kết nối cho xe. Đáng tiếc là Honda City 2023 tại Việt Nam vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ. Bù lại, xe có thêm camera lùi với độ phân giải cao hơn ở cả 3 phiên bản. Bản cao cấp nhất sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing và phanh đĩa trên cả 4 bánh. Trong khi đó, bản G tiêu chuẩn vẫn dùng phanh tang trống phía sau. Theo thông tin trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda City 2023 sẽ dài hơn một chút so với phiên bản cũ. Theo đó, mẫu xe này có chiều dài 4.580 mm ở hai bản G và L, tăng 27 mm. Con số tương ứng của bản RS là 4.589 mm, tăng 36 mm. Những kích thước còn lại của xe không có gì thay đổi, bao gồm chiều rộng 1.748 mm, chiều cao 1.467 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Trong khi đó, động cơ của Honda City 2023 ở Việt Nam vẫn giữ nguyên như cũ, là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 89 kW (khoảng 119 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Xe ở Việt Nam sẽ không có phiên bản hybrid như Honda City 2023 ở Ấn Độ và Thái Lan. Giá bán của Honda City 2023 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe sẽ chỉ tăng nhẹ khoảng 10 triệu đồng. Hiện mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá bán từ 529 - 599 triệu đồng cho 3 phiên bản. Theo kế hoạch, Honda City 2023 sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 4/7 tới đây, cùng với mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V. Từ ngày 5/7/2023, xe sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng. Vì được lắp ráp trong nước nên mẫu sedan hạng B này sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7 - 31/12/2023. Video: Honda City 2023 sắp ra mắt Việt Nam có gì hay?

