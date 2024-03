Honda Accord RS e:HEV "uống xăng như ngửi" đạt 5 sao ASEAN NCAP

Theo đó, Honda Accord RS e:HEV 2024 mới đạt tổng điểm 87,44/100. Cụ thể, ở hạng mục bảo vệ người lớn (AOP) mẫu xe này đạt 30,9/32 điểm. Ở mục bảo vệ hành khách trẻ em (COP), xe đạt số điểm 45,25/51. Tiếp tục ở hạng mục Công nghệ hỗ trợ an toàn (SAT) xe đạt 19,50/21 điểm. Cuối cùng xe đạt 10/16 điểm ở hạng mục Bảo vệ an toàn cho người đi xe máy (MS). Sở dĩ mẫu xe sedan Honda Accord RS e:HEV thế hệ thứ 11 được đánh giá cao về độ an toàn là do xe được xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến Honda SENSING. Các tính năng an toàn cho xe bao gồm: cảnh báo tài xế mất tập trung, nhận dạng biển báo giao thông, màn hình quan sát xung quanh, điều khiển hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Xe còn có 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau và hệ thống camera đa góc. Theo thông số kỹ thuật, Honda Accord RS Hybrid sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0 lít chạy trên chu trình Atkinson để sản sinh công suất 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn 182 Nm tại 4.500 vòng/phút. Phiên bản Honda Accord RS e:HEV có một mô-tơ điện được tích hợp vào E-CVT dùng để sạc pin lithium-ion, từ đó cung cấp năng lượng cho một mô-tơ điện khác có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Tổng công suất hệ thống tổng thể của hệ truyền động là 204 mã lực. Theo một số nguồn tin cho rằng mẫu sedan thế hệ thứ 11 này sẽ không được phân phối tại Đông Nam Á và sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mức giá xe Honda Accord RS e:HEV tại Đông Nam Á hiện vẫn còn là một ẩn số. Video: Honda Accord RS e:HEV 2024 đạt 5 sao ASEAN NCAP.

