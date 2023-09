Honda Accord e:HEV "ăn xăng như ngửi" ra mắt, Toyota Camry dè chừng

Vào hồi năm 2022, dòng sedan hạng trung Honda Accord bị ngừng bán ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, hóa ra, hãng Honda chỉ tạm ngừng phân phối mẫu xe này chứ không "khai tử", bằng chứng là Accord thế hệ mới sắp quay trở lại thị trường Nhật Bản. Mới đây, hãng đã công bố một số hình ảnh và thông số đầu tiên của Honda Accord 2024 mới dành cho thị trường nội địa. Qua đó, có thể thấy mẫu sedan hạng trung này sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với xe ở thị trường quốc tế. Tại thị trường Nhật Bản, Honda Accord 2024 chỉ có 1 tùy chọn động cơ là hệ truyền động hybrid e:HEV. Ở những thị trường khác, mẫu xe này có cả động cơ xăng và hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Honda Accord e:HEV 2024 sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện và hộp số biến thiên vô cấp CVT. Hiện hãng Honda chưa công bố thông số động cơ của Accord 2024 phiên bản nội địa. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có thông số động cơ tương tự Honda Accord e:HEV ở những thị trường khác như Thái Lan. Cụ thể, động cơ xăng của Honda Accord e:HEV có công suất tối đa 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Động cơ này đóng vai trò chính là máy phát điện trong khi 1 mô-tơ điện được tích hợp vào hộp số e-CVT để sạc cụm pin lithium-ion. Cụm pin này cung cấp điện cho mô-tơ điện thứ 2 mạnh 181 mã lực và 335 Nm. Động cơ xăng có thể truyền động trực tiếp cho bánh xe thông qua khóa biến mô ở tốc độ cao hơn. Tổng cộng, mẫu xe này sở hữu công suất 204 mã lực. Ngoài ra, ở thị trường nội địa, Honda Accord 2024 còn được trang bị vành hợp kim 18 inch và có 5 màu sắc. Xe có 2 gói nâng cấp ngoại thất tùy chọn mang tên Sportsline và Touringline. Hai gói ngoại thất này sẽ bổ sung cản trước/sau, cánh lướt gió bên sườn, khe gió giả sau chắn bùn trước, cánh gió sau và bộ khuếch tán gió sơn màu đen hoặc cùng màu thân xe, kết hợp cùng vành hợp kim 19 inch. Vành la-zăng này sẽ được sơn màu đen hoặc phay xước 2 màu. Tuy nhiên, khác xe ở những thị trường quốc tế, mẫu sedan này lại dùng nút bấm chuyển số thay cho cần số thông thường. Bên cạnh đó là núm xoay trên mặt táp-lô có tên Experience Selection Dial, tương tự Honda Accord và Inspire dành cho thị trường Trung Quốc. Núm xoay tích hợp màn hình, cho phép người dùng có thể điều khiển màn hình thông tin giải trí, chỉnh âm lượng, điều hòa, hệ thống đèn,... Khi không dùng đến, màn hình trên núm xoay sẽ hiển thị giờ. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, tích hợp các ứng dụng Google, bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 11,5 inch. Trang bị an toàn của xe bao gồm gói công nghệ trợ lái nâng cao Honda Sensing 360 ADAS mới nhất. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda ở Nhật Bản có gói công nghệ an toàn chủ động này. Hiện giá xe Honda Accord 2024 ở thị trường Nhật Bản chưa được công bố. Chỉ biết rằng, hãng sẽ mở bán vào tháng 12 năm nay và giao xe vào mùa xuân năm sau. Phân khúc sedan hạng trung hiện đang dần mất chỗ đứng ở thị trường Nhật Bản. Ngay từ đầu năm nay, hãng Toyota đã công bố ngừng bán Camry ở thị trường nội địa vì doanh số thấp. Video: Giới thiệu Honda Accord e:HEV 2024 thế hệ mới.

Vào hồi năm 2022, dòng sedan hạng trung Honda Accord bị ngừng bán ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, hóa ra, hãng Honda chỉ tạm ngừng phân phối mẫu xe này chứ không "khai tử", bằng chứng là Accord thế hệ mới sắp quay trở lại thị trường Nhật Bản. Mới đây, hãng đã công bố một số hình ảnh và thông số đầu tiên của Honda Accord 2024 mới dành cho thị trường nội địa. Qua đó, có thể thấy mẫu sedan hạng trung này sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với xe ở thị trường quốc tế. Tại thị trường Nhật Bản, Honda Accord 2024 chỉ có 1 tùy chọn động cơ là hệ truyền động hybrid e:HEV. Ở những thị trường khác, mẫu xe này có cả động cơ xăng và hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Honda Accord e:HEV 2024 sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện và hộp số biến thiên vô cấp CVT. Hiện hãng Honda chưa công bố thông số động cơ của Accord 2024 phiên bản nội địa. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có thông số động cơ tương tự Honda Accord e:HEV ở những thị trường khác như Thái Lan. Cụ thể, động cơ xăng của Honda Accord e:HEV có công suất tối đa 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Động cơ này đóng vai trò chính là máy phát điện trong khi 1 mô-tơ điện được tích hợp vào hộp số e-CVT để sạc cụm pin lithium-ion. Cụm pin này cung cấp điện cho mô-tơ điện thứ 2 mạnh 181 mã lực và 335 Nm. Động cơ xăng có thể truyền động trực tiếp cho bánh xe thông qua khóa biến mô ở tốc độ cao hơn. Tổng cộng, mẫu xe này sở hữu công suất 204 mã lực. Ngoài ra, ở thị trường nội địa, Honda Accord 2024 còn được trang bị vành hợp kim 18 inch và có 5 màu sắc. Xe có 2 gói nâng cấp ngoại thất tùy chọn mang tên Sportsline và Touringline. Hai gói ngoại thất này sẽ bổ sung cản trước/sau, cánh lướt gió bên sườn, khe gió giả sau chắn bùn trước, cánh gió sau và bộ khuếch tán gió sơn màu đen hoặc cùng màu thân xe, kết hợp cùng vành hợp kim 19 inch. Vành la-zăng này sẽ được sơn màu đen hoặc phay xước 2 màu. Tuy nhiên, khác xe ở những thị trường quốc tế, mẫu sedan này lại dùng nút bấm chuyển số thay cho cần số thông thường. Bên cạnh đó là núm xoay trên mặt táp-lô có tên Experience Selection Dial, tương tự Honda Accord và Inspire dành cho thị trường Trung Quốc. Núm xoay tích hợp màn hình, cho phép người dùng có thể điều khiển màn hình thông tin giải trí, chỉnh âm lượng, điều hòa, hệ thống đèn,... Khi không dùng đến, màn hình trên núm xoay sẽ hiển thị giờ. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, tích hợp các ứng dụng Google, bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 11,5 inch. Trang bị an toàn của xe bao gồm gói công nghệ trợ lái nâng cao Honda Sensing 360 ADAS mới nhất. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda ở Nhật Bản có gói công nghệ an toàn chủ động này. Hiện giá xe Honda Accord 2024 ở thị trường Nhật Bản chưa được công bố. Chỉ biết rằng, hãng sẽ mở bán vào tháng 12 năm nay và giao xe vào mùa xuân năm sau. Phân khúc sedan hạng trung hiện đang dần mất chỗ đứng ở thị trường Nhật Bản. Ngay từ đầu năm nay, hãng Toyota đã công bố ngừng bán Camry ở thị trường nội địa vì doanh số thấp. Video: Giới thiệu Honda Accord e:HEV 2024 thế hệ mới.