Honda Accord 2024 từ hơn 1 tỷ đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord 2024 mới đã chính thức ra mắt và công bố giá bán tại Thái Lan. Về ngoại hình, xe có chiều dài × rộng × cao lần lượt là 4.970 × 1.862 × 1.450 mm cùng chiều dài cơ sở đạt mức 2.830 mm. So với thế hệ thứ 10, Accord mới dài hơn 69 mm về tổng thể. Các kích thước còn lại không thay đổi. Thiết kế của Accord thế hệ mới dùng ngôn ngữ tương tự “người anh em” CR-V và Civic 2023, với tổng thể đơn giản hơn nhưng không kém phần hiện đại, thể thao. Lưới tản nhiệt hình lục giác trên bản RS sơn đen nhằm tăng vẻ mạnh mẽ, đi kèm cụm đèn chiếu sáng nhỏ gọn hơn. Hốc gió ở cản trước kéo dài sang hai bên. Đuôi xe sedan Honda Accord 2024 đặc biệt hơn nhờ cụm đèn hậu nằm ngang góc cạnh, được nối liền bằng dải đèn LED mỏng đến vị trí trung tâm đặt logo Honda. Cản sau không có các hốc gió hay bộ ốp gân guốc, thay vào đó là sự đơn giản và dùng cánh lướt gió. Khoang cabin của Accord có sự tương đồng với CR-V và Civic, gồm cửa gió điều hòa đặt ẩn theo bề mặt táp-lô nhằm tạo sự liền mạch, trung tâm có màn hình cảm ứng 12,3 inch và các nút bấm vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa. Về trang bị an toàn, bên cạnh 8 túi khí và các hệ thống an toàn thụ động phổ biến, gói công nghệ Honda Sensing còn được trang bị tiêu chuẩn trên Honda Accord 2024. Gói Honda Sensing này bao gồm các tính năng đèn pha tự động, giảm thiểu chệch đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp và thông báo xe phía trước khởi hành. Cung cấp sức mạnh cho Honda Accord 2024 là hệ truyền động e:HEV là sự kết hợp của động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Động cơ xăng đóng vai trò chính là máy phát điện trong khi 1 mô-tơ điện được tích hợp vào hộp số e-CVT để sạc pin lithium-ion. Cụm pin sẽ cung cấp điện cho mô-tơ điện thứ 2 mạnh 184 mã lực và 335 Nm. Động cơ xăng có thể truyền động trực tiếp cho bánh xe thông qua khóa biến mô ở tốc độ cao hơn. Tổng cộng, mẫu xe sedan Honda Accord e:HEV 2024 sở hữu công suất 207 mã lực. Xe có đến 6 chế độ lái, bao gồm Econ, Normal, Sport, Individual, EV và Charge. Giá xe Honda Accord 2024 cho 3 phiên bản gồm E, EL và RS dao động từ khoảng 1,53 triệu Baht (tương đương 1,012 tỷ đồng) đến 1,8 triệu Baht (1,2 tỷ đồng). Tại Việt Nam, Honda Accord cạnh tranh với những cái tên như Toyota Camry, Kia K5 và Mazda6. Do giá bán khởi điểm khá cao (lên tới 1,3 tỷ đồng) cùng thiết kế không ấn tượng, doanh số xe luôn thấp hơn so với các đối thủ trong nhiều năm qua. Video: Giưới thiệu mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord 2024 mới.

