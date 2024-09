Honda Accord 2025 đối thủ Toyota Camry liệu có về Việt Nam?

Mới đây, phiên bản nâng cấp Honda Accord 2025 mới đã ra mắt tại Mỹ. Do thế hệ Accord mới nhất hiện tại là thế hệ thứ 11 chỉ vừa chính thức được công bố vào cuối năm 2022 để bắt đầu kinh doanh từ năm 2023 trở đi, nên mẫu sedan hạng D này chưa cần thiết phải thay đổi quá nhiều. Hãng Nhật chỉ đưa ra một số chỉnh sửa và bổ sung ở quy mô nhỏ. Ở đời 2025, Honda Accord tại Mỹ loại bỏ cấu hình EX để thay bằng một cấu hình mới mang tên SE với những nét thể thao, năng động, khỏe khoắn hơn. Accord SE 2025 sở hữu các chi tiết ngoại thất như: gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá mập và mâm hợp kim 17 inch đều được phủ màu đen, tạo nên diện mạo khác biệt so với những cấu hình còn lại trong danh mục sản phẩm Accord ở thị trường Mỹ. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Honda Accord SE 2025 là hàng loạt tiện ích hiện đại. Có thể kể đến như: cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Ghế trước có sưởi, ghế lái có tính năng điều chỉnh 10 hướng. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 8 loa và các chi tiết trang trí màu đen piano kết hợp lưới kim loại giúp cho không gian nội thất bắt mắt và ấn tượng hơn. Các phiên bản hybrid sẽ có thêm bộ sạc không dây 15W cho điện thoại thông minh. Riêng bản Touring Hybrid cao cấp còn có sưởi vô-lăng. Cung cấp sức mạnh cho Honda Accord SE 2025 là động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 195 mã lực (143 kW) và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp (CVT) tích hợp công nghệ Step-Shift, được lập trình sẵn để mô phỏng cảm giác chuyển số mượt mà, tạo cảm giác tự nhiên hơn cho người lái. Trong khi đó, các bản còn lại sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít kết hợp với 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 207 mã lực (152 kW). Theo công bố, bản hybrid sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,9 lít/100 km. Mức giá xe Honda Accord 2025 tại thị trường Mỹ khởi điểm từ 28.295 USD (khoảng 696 triệu đồng), tăng thêm 400 USD (10 triệu đồng) so với đời trước. Nhiều khả năng bản cập nhật này sẽ dần dần được Honda đưa đến các thị trường khác trên toàn cầu trong thời gian sắp tới để tiếp tục cạnh tranh với đối thủ Toyota Camry. Video: Xem chi tiết Honda Accord 2025 đối thủ Toyota Camry.

