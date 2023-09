Honda Accord 2024 "ế sưng mặt" tại Việt Nam sắp bán tại Thái Lan

Vào hồi tháng 8 năm nay, hãng Honda đã mang Accord thế hệ mới đến trưng bày tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023. Tuy nhiên, thị trường Đông Nam Á đầu tiên có thể mua mẫu sedan hạng D này lại là Thái Lan. Vào ngày 29/9/2023, Honda Accord 2024 mới đã ra mắt thị trường Thái Lan với 3 phiên bản là E, EL và RS. Dù chưa công bố giá, nhưng theo hãng Honda, bản E sẽ có giá dưới 1,53 triệu Baht (khoảng 1,017 tỷ đồng), bản EL không quá 1,67 triệu Baht (1,11 tỷ đồng) và bản RS chưa đến 1,8 triệu Baht (1,197 tỷ đồng). Sở dĩ Honda Accord 2024 giá đắt đỏ vì chỉ được trang bị hệ truyền động hybrid có tên e:HEV. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Động cơ xăng đóng vai trò chính là máy phát điện trong khi 1 mô-tơ điện được tích hợp vào hộp số e-CVT để sạc pin lithium-ion. Cụm pin sẽ cung cấp điện cho mô-tơ điện thứ 2 mạnh 184 mã lực và 335 Nm. Động cơ xăng có thể truyền động trực tiếp cho bánh xe thông qua khóa biến mô ở tốc độ cao hơn. Tổng cộng, mẫu xe sedan Honda Accord e:HEV 2024 sở hữu công suất 207 mã lực. Xe có đến 6 chế độ lái, bao gồm Econ, Normal, Sport, Individual, EV và Charge. Ở thế hệ mới, mẫu sedan hạng D này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.962 x 1.862 x 1.449 mm, chiều dài cơ sở 2.828 mm và khoảng sáng gầm 134 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm trong khi các thông số còn lại gần như giữ nguyên, chỉ chênh lệch 1-2 mm. Tương tự người anh em Civic, Honda Accord 2024 cũng được áp dụng phong cách thiết kế đơn giản và trưởng thành hơn. Ở bản tiêu chuẩn, xe sẽ có đèn pha LED tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/tự động gập, cần gạt nước tự động, ăng ten vây cá... Tiến lên bản EL, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về những trang bị bổ sung như vành hợp kim 18 inch sơn 2 màu và gương bên ghế phụ lái tự động chỉnh khi xe vào số lùi. Riêng bản RS được trang bị đèn pha chiếu sáng theo góc ôm cua, đèn báo rẽ LED tuần tự trước/sau, đèn tích hợp vào tay nắm cửa và 2 khe gió trên cản trước sơn màu bạc. Ngoài ra, bản RS còn có những chi tiết ngoại thất sơn màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá và cánh gió sau. Trên lưới tản nhiệt và cửa cốp đều có logo RS màu đỏ. Nội thất của Honda Accord 2024 có thiết kế giống với xe dành cho thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Xe có thiết kế bảng đồng hồ và núm xoay tròn tích hợp màn hình nằm bên dưới cửa gió điều hòa. Núm xoay này cho phép người dùng có thể điều khiển màn hình thông tin giải trí, chỉnh âm lượng, điều hòa, hệ thống đèn,... Khi không dùng đến, màn hình trên núm xoay sẽ hiển thị giờ. Đây là trang bị không có ở Honda Accord thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Honda Accord 2024 ở Thái Lan còn có những trang bị nội thất tiêu chuẩn như chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến, ghế bọc da tổng hợp pha da thật, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế lái nhớ 3 vị trí, ghế lái tự động trượt khi đóng/mở cửa và ghế sau gập 60:40, đi kèm rèm che nắng. Tiếp theo đó là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp lẫy giảm tốc, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, tích hợp Google Assistant/Google Play/Google Maps, cổng USB Type C cho cả 2 hàng ghế, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió phía sau, gương tự động chống chói... Bản EL khác bản tiêu chuẩn ở những trang bị như đèn viền LED 7 màu, hệ thống lọc không khí PlasmaCluster và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 11,5 inch. Với bản RS, nội thất sẽ tạo điểm nhấn bằng viền chỉ màu đỏ tương phản, những chi tiết ốp trang trí màu bạc và đen bóng. Ngoài ra, bản RS còn có khóa dạng thẻ từ, công nghệ cách âm chủ động và cửa sổ trời toàn cảnh với rèm che nắng đóng/mở điện. Không có gì bất ngờ khi Honda Accord 2024 ở Thái Lan có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm đèn pha tự động, cảnh báo/kiểm soát lệch làn đường, hỗ trợ đưa xe về giữa làn đường, cảnh báo va chạm với ô tô/người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. 8 túi khí, hệ thống cảnh báo người bên ngoài khi xe chạy ở chế độ EV, cảnh báo kiểm tra hành khách phía sau khi tắt máy và cảnh báo áp suất lốp cũng được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Tuy nhiên, từ bản EL trở đi, xe mới có 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau và hệ thống camera đa góc. Trong khi đó, bản RS cao cấp nhất có thêm đèn pha thích ứng. Dự kiến, Honda Accord 2024 sẽ chính thức được bán ra thị trường Thái Lan vào tháng 10 tới đây. Sau Thái Lan, mẫu sedan hạng D này có thể sẽ tiếp tục được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Honda Accord 2024 thế hệ mới.

