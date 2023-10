Honda Accord 2024 từ 1,03 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Giá xe Honda Accord 2024 cho 3 phiên bản bán tại Thái Lan: Accord e:HEV E: 1,529 triệu baht (1,02 tỷ đồng); Accord e:HEV EL: 1,669 triệu baht (1,12 tỷ đồng); Accord e:HEV RS | Panoramic: 1,799 triệu baht (1,21 tỷ đồng); Honda Accord 2024 là mẫu xe thuộc thế hệ 11 hoàn toàn mới, từng được trưng bày tại Triển lãm Gaikindo Indonesia, trước khi ra mắt tại Thái Lan. Mẫu xe Honda Accord 2024 mới có thông số kích thước lần lượt như sau: Chiều dài tổng thể: 4.962 mm; Chiều rộng tổng thể: 1.862 mm; Chiều cao tổng thể: 1.449 mm; Chiều dài cơ sở: 2.828 mm; Khoảng sáng gầm 134 mm; Dung tích bình nhiên liệu: 48,5 lít. So với thế hệ tiền nhiệm, Honda Accord 2024 dài hơn 68 mm, trong khi các thông số còn lại không có khác biệt quá lớn. Cả ba phiên bản Honda Accord 2024 tại Thái Lan đều trang bị động cơ Hybrid 2.0L i-MMD. Động cơ trên gồm động cơ xăng 2.0L 4 xi lanh chu trình Atkinson có công suất 147 mã lực tại 6.100 v/ph, và mô-men xoắn 182 Nm tại 4.500 v/ph. Đi kèm với 2 động cơ điện có công suất 184 mã lực từ 5.000 – 6.000 v/ph, và mô-men xoắn 335 Nm từ 0-2.000 v/ph. Theo đó, động cơ Hybrid 2.0L i-MMD có công suất kết hợp tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp E-CVT, bộ pin Lithium-ion và có thể tương thích với xăng E20. Hệ thống Hybrid trên Honda Accord 2024 có 3 chế độ vận hành: Engine Drive Mode: động cơ xăng sẽ truyền sức mạnh trực tiếp đến cầu trước, trong khi động cơ điện vẫn hoạt động ở một vài thời điểm, đặc biệt khi di chuyển ổn định ở tốc độ cao. Hybrid Mode: động cơ xăng và mô tơ điện sẽ cùng hoạt động để hỗ trợ tăng tốc. Khi người lái nhả bàn đạp ga, động cơ sẽ ngắt, chế độ EV Drive Mode kích hoạt và sạc điện ngược lại cho bộ pin. EV Drive Mode: chế độ vận hành thuần điện với năng lượng cung cấp hoàn toàn từ bộ pin Lithium-ion. Người lái có thể kích hoạt qua phím EV Mode kế bên cần số. Vận tốc tối đa ở chế độ thuần điện lên đến 120 km/h, nhưng tùy thuộc vào dung lượng pin. Khi dung lượng pin cạn xuống mức tối thiểu, hệ thống sẽ tự kích hoạt chế độ khác. Bên cạnh 3 chế độ vận hành, Honda Accord 2024 cũng có 4 chế độ lái gồm: Econ, Normal, Sport và Individual. Chế độ Individual cho phép tùy chỉnh phản hồi hộp số, vô lăng, hệ thống điều khiển hành trình, cũng như màu sắc của đồng hồ lái kỹ thuật số. Về ngoại thất, Honda Accord 2024 trang bị tiêu chuẩn: Đèn pha LED; Đèn LED ban ngày; Đèn pha tự động; Đèn sương mù, đèn hậu LED; Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động tích hợp đèn báo rẽ; Gạt mưa tự động với vòi phun tích hợp cần gạt mưa; La-zăng 17 inch đi kèm thông số lốp 225/50R17; Ăng-ten dạng vây cá. Về nội thất, Honda Accord 2024 trang bị tiêu chuẩn: Ghế ngồi bọc da màu đen; Trang trí nội thất viền nhựa đen Piano; Khởi động bằng nút bấm; Chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa; Gương chiếu hậu chống chói tự động; Điều hòa tự động 2 vùng; Cửa gió điều hòa hàng ghế sau; Rèm che nắng hàng ghế sau; Sạc không dây; Phanh tay điện tử với giữ phanh tự động Autohold; Đồng hồ lái kỹ thuật số 10,2 inch Về ghế ngồi, Honda Accord 2024 trang bị: Ghế lái chỉnh điện 8 hướng; Bộ nhớ vị trí người lái;m Chế độ Welcome Seat, tự động lùi ghế hỗ trợ ra vào; Hỗ trợ bơm lưng 4 hướng; Ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng; Hàng ghế sau gập phẳng 1 chạm, mở rộng khoang hành lý; Hàng ghế sau tích hợp cửa thông khoang hành lý; Tựa tay hàng ghế sau tích hợp giá để cốc Hệ thống giải trí tiêu chuẩn trên Honda Accord 2024 bao gồm: Màn hình cảm ứng 12,3 inch; Tích hợp nền tảng đa phương tiện Google hỗ trợ Goolge Map, Google Play, Google Assistant; Kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây; Điều khiển âm thanh và đàm thoại trên vô lăng; Hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói Siri; Kết nối Bluetooth; 2 cổng USB-C phía trước; 2 cổng USB-C phía sau; Cổng sạc 12V; Honda CONNECT; Hệ thống âm thanh 12 loa BOSE Honda Accord 2024 cũng trang bị các hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử VSA bao gồm hỗ trợ vào cua Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA; Cảnh báo bên ngoài khi lái xe bằng chế độ thuần điện; Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe; Tự động khóa cửa theo tốc độ; Đèn báo phanh khẩn cấp; Cảnh báo áp suất lốp; Cảnh báo người lái mất tập trung; 8 túi khí; Camera quan sát làn đường LaneWatch; Camera lùi 3 góc nhìn Đặc biệt, Honda Accord 2024 được trang bị tiêu chuẩn Hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING, bao gồm 6 tính năng: Đèn pha thích ứng AHB; Cảnh báo chệch làn đường và giảm thiểu chệch làn đường RDM & LDM; Hỗ trợ giữ làn đường LKAS; Cảnh báo va chạm và phanh giảm thiểu va chạm CBM... Tại Thái Lan, Honda Accord 2024 có 4 màu ngoại thất gồm: Trắng, Bạc, Xám và Đen. Trong khi nội thất cũng có 2 tùy chọn: Đen và Đen chỉ đỏ (dành riêng cho phiên bản RS). Mẫu sedan hạng D của Honda sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Khách hàng có thể gia hạn 2 năm hoặc thêm 40.000 km với gói Ultimate Care. Riêng hệ thống Hybrid sẽ được bảo hành 5 năm và không giới hạn km. Đặc biệt pin Hybrid được bảo hành lên đến 10 năm và không giới hạn km. Điều đặc biệt, Honda Accord 2024 đang có giá bán thấp hơn các phiên bản Toyota Camry 2024 trang bị động cơ Hybrid tại Thái Lan. Đối thủ trực tiếp của Accord là Toyota Camry 2.5 HEV đang có giá từ 1,659 – 1,809 triệu baht (1,12 – 1,22 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu sedan cỡ D - Honda Accord 2024 mới.

