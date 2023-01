Honda Accord 2023 từ 666 triệu đồng, sẵn sàng "đấu" Toyota Camry

Theo đó, Honda Accord 2023 ra mắt tại Mỹ với 6 phiên bản là LX, EX, Sport hybrid, EX-L, Sport-L và Touring với giá lần lượt là 28.390 - 30.705 - 32.990 - 34.635 - 34.970 USD - 38.985 USD (tương đương với mức giá khởi điểm là 666 triệu đồng và cao nhất là 915 triệu đồng) Mẫu xe sedan Honda Accord 2023 sở hữu ngoại hình bắt mắt, hiện đại, gần như lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. Ở thế hệ mới, xe có số đo 3 vòng dài x rộng x cao lần lượt là 4.971 x 1.862 x 1.450 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Phần đầu xe góc cạnh hơn với lưới tản nhiệt hình lục giác to bản, mắt lưới thiết kế dáng tổ ong mới.Thiết kế Honda Accord 2023 với cụm đèn pha thanh mảnh, sắc sảo nối liền với mặt ca lăng, gợi nhớ đến những mẫu xe Honda khác như HR-V và Civic mới. Phía dưới là hốc gió trung tâm tích hợp cả 2 khe gió nhỏ nằm dọc. Trong khi đó, cản trước của xe có phần mềm mại hơn với khe hút gió trải rộng, tạo cảm giác bề thế hơn cho xe. Nằm hai bên hốc gió trung tâm còn có khe gió hình chữ "L" mới, được trang trí bằng viền màu bạc. Phía đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang, bao quanh bằng viền màu đen. Tạo hình của đèn hậu càng tôm hùm đã được thay thế bằng cụm đèn LED mảnh mai hơn. Mỗi phiên bản của xe sẽ có những trang bị nội, ngoại thất khác nhau. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị gương cửa cùng màu với thân xe và bộ vành có kích thước 17 inch. Bản Sport được phân biệt bằng gương cửa cùng màu với ngoại thất, cánh gió sau và bộ vành hợp kim 19 inch màu đen. Ở bản Sport-L có thêm bộ khuếch tán gió màu đen riêng biệt. Bản Touring cao cấp nhất sẽ có những chi tiết ngoại thất ấn tượng màu đen và bạc tương phản cùng bộ vành 19 inch. Về nội thất, xe mang hơi hướng tương lai, hiện đại, khoang cabin có nhiều nét tương đồng với “đàn em” Honda Civic. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số lớn 10,2 inch, màn hình thông tin, giải trí được đặt độc lập bên cạnh.Ở khoang sau, người dùng có thể ngồi thoải mái với khoảng duỗi chân rộng rãi lên đến 1.036 mm. Trong khi đó, khoang hành lý của xe được hãng khẳng định là rộng nhất phân khúc với dung tích 473 lít. Ở bản tiêu chuẩn LX và EX, Honda Accord 2023 dùng màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay có dây, sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời. Các bản cao cấp hơn như Sport, Sport-L, EX-L và Touring sẽ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.Ở bản Sport xe sẽ được trang bị nội thất màu đen, vô lăng bọc da, pedal nhôm và màn cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Phiên bản EX-L có nội thất da, ghế phụ phía trước có thể chỉnh điện 4 hướng và bổ sung cảm ứng hỗ trợ đỗ xe trước sau. Phiên bản Sport-L có nội thất da, ghế phụ phía trước có thể chỉnh điện 4 hướng, ghế lái ghi nhớ vị trí ưa thích, ghế hành khách trước chỉnh điện, ốp thể thao ngoại thất. Ở bản Touring cao cấp sẽ có với ghế trước bọc da, cùng tính năng sưởi, thông gió giống như ghế sau. Trang bị đáng chú ý trên Accord 2023 là màn hình head-up (HUD), sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Các ứng dụng như Google Assistant, Google Maps hay Google Play có mặt trên xe ngay từ đầu đi kèm 3 năm miễn phí dung lượng không giới hạn. Về công nghệ an toàn, Accord 2023 dự kiến sẽ có một bộ tính năng hỗ trợ người lái bao gồm tính năng cảnh báo tài xế tập trung, nhận dạng biển báo giao thông, màn hình quan sát xung quanh, điều khiển hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường… Trang bị mới nổi bật là hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết đằng sau. Về động cơ, Honda Accord 2023 phiên bản tiêu chuẩn LX và EX sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L như thế hệ cũ, tạo ra công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT nâng cấp. Động cơ này đã được cải tiến công nghệ đóng/mở van biến thiên VTEC, hệ thống phun xăng trực tiếp, bộ trung hòa khí thải, trục khuỷu và máng dầu để giảm tiếng ồn động cơ. Ở bản động cơ này, xe có 2 chế độ lái là ECON và Normal. 4 phiên bản còn lại Sport, EX-L, Sport-L và Touring sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Phiên bản hybrid có 4 chế độ lái là ECON, Normal, Sport và Individual. Hiện tại, Honda Accord 2023 chỉ mới được giới thiệu ở thị trường Mỹ, người dùng Việt Nam chắc sẽ phải đợi một thời gian nữa, nếu muốn sở hữu chiếc sedan tiện nghi này. Video: Giới thiệu Honda Accord 2023 thế hệ mới.

Theo đó, Honda Accord 2023 ra mắt tại Mỹ với 6 phiên bản là LX, EX, Sport hybrid, EX-L, Sport-L và Touring với giá lần lượt là 28.390 - 30.705 - 32.990 - 34.635 - 34.970 USD - 38.985 USD (tương đương với mức giá khởi điểm là 666 triệu đồng và cao nhất là 915 triệu đồng) Mẫu xe sedan Honda Accord 2023 sở hữu ngoại hình bắt mắt, hiện đại, gần như lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. Ở thế hệ mới, xe có số đo 3 vòng dài x rộng x cao lần lượt là 4.971 x 1.862 x 1.450 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Phần đầu xe góc cạnh hơn với lưới tản nhiệt hình lục giác to bản, mắt lưới thiết kế dáng tổ ong mới. Thiết kế Honda Accord 2023 với cụm đèn pha thanh mảnh, sắc sảo nối liền với mặt ca lăng, gợi nhớ đến những mẫu xe Honda khác như HR-V và Civic mới. Phía dưới là hốc gió trung tâm tích hợp cả 2 khe gió nhỏ nằm dọc. Trong khi đó, cản trước của xe có phần mềm mại hơn với khe hút gió trải rộng, tạo cảm giác bề thế hơn cho xe. Nằm hai bên hốc gió trung tâm còn có khe gió hình chữ "L" mới, được trang trí bằng viền màu bạc. Phía đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang, bao quanh bằng viền màu đen. Tạo hình của đèn hậu càng tôm hùm đã được thay thế bằng cụm đèn LED mảnh mai hơn. Mỗi phiên bản của xe sẽ có những trang bị nội, ngoại thất khác nhau. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị gương cửa cùng màu với thân xe và bộ vành có kích thước 17 inch. Bản Sport được phân biệt bằng gương cửa cùng màu với ngoại thất, cánh gió sau và bộ vành hợp kim 19 inch màu đen. Ở bản Sport-L có thêm bộ khuếch tán gió màu đen riêng biệt. Bản Touring cao cấp nhất sẽ có những chi tiết ngoại thất ấn tượng màu đen và bạc tương phản cùng bộ vành 19 inch. Về nội thất, xe mang hơi hướng tương lai, hiện đại, khoang cabin có nhiều nét tương đồng với “đàn em” Honda Civic. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số lớn 10,2 inch, màn hình thông tin, giải trí được đặt độc lập bên cạnh. Ở khoang sau, người dùng có thể ngồi thoải mái với khoảng duỗi chân rộng rãi lên đến 1.036 mm. Trong khi đó, khoang hành lý của xe được hãng khẳng định là rộng nhất phân khúc với dung tích 473 lít. Ở bản tiêu chuẩn LX và EX, Honda Accord 2023 dùng màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay có dây, sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời. Các bản cao cấp hơn như Sport, Sport-L, EX-L và Touring sẽ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ở bản Sport xe sẽ được trang bị nội thất màu đen, vô lăng bọc da, pedal nhôm và màn cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Phiên bản EX-L có nội thất da, ghế phụ phía trước có thể chỉnh điện 4 hướng và bổ sung cảm ứng hỗ trợ đỗ xe trước sau. Phiên bản Sport-L có nội thất da, ghế phụ phía trước có thể chỉnh điện 4 hướng, ghế lái ghi nhớ vị trí ưa thích, ghế hành khách trước chỉnh điện, ốp thể thao ngoại thất. Ở bản Touring cao cấp sẽ có với ghế trước bọc da, cùng tính năng sưởi, thông gió giống như ghế sau. Trang bị đáng chú ý trên Accord 2023 là màn hình head-up (HUD), sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Các ứng dụng như Google Assistant, Google Maps hay Google Play có mặt trên xe ngay từ đầu đi kèm 3 năm miễn phí dung lượng không giới hạn. Về công nghệ an toàn, Accord 2023 dự kiến sẽ có một bộ tính năng hỗ trợ người lái bao gồm tính năng cảnh báo tài xế tập trung, nhận dạng biển báo giao thông, màn hình quan sát xung quanh, điều khiển hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường… Trang bị mới nổi bật là hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết đằng sau. Về động cơ, Honda Accord 2023 phiên bản tiêu chuẩn LX và EX sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L như thế hệ cũ, tạo ra công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT nâng cấp. Động cơ này đã được cải tiến công nghệ đóng/mở van biến thiên VTEC, hệ thống phun xăng trực tiếp, bộ trung hòa khí thải, trục khuỷu và máng dầu để giảm tiếng ồn động cơ. Ở bản động cơ này, xe có 2 chế độ lái là ECON và Normal. 4 phiên bản còn lại Sport, EX-L, Sport-L và Touring sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Phiên bản hybrid có 4 chế độ lái là ECON, Normal, Sport và Individual. Hiện tại, Honda Accord 2023 chỉ mới được giới thiệu ở thị trường Mỹ, người dùng Việt Nam chắc sẽ phải đợi một thời gian nữa, nếu muốn sở hữu chiếc sedan tiện nghi này. Video: Giới thiệu Honda Accord 2023 thế hệ mới.