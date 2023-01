Honda Accord 2023 có thêm phiên bản e:PHEV "uống xăng như ngửi"

Honda Accord 2023 thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường thế giới vào hồi tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm đó, mẫu sedan cỡ D này chỉ có 2 tùy chọn động cơ là máy xăng 1.5L và hệ truyền động hybrid e:HEV. Trong thời gian tới, Honda Accord thế hệ mới sẽ có thêm một tùy chọn động cơ nữa, đó là hệ truyền động plug-in hybrid (e:PHEV). Mới đây, những hình ảnh cũng như thông tin đầu tiên của Honda Accord e:PHEV 2023 mới đã bất ngờ xuất hiện trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Theo đó, điểm nhấn của mẫu xe sedan Honda Accord e:PHEV 2023 đương nhiên nằm ở động cơ. Mẫu sedan hạng trung này sẽ được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 109 kW (khoảng 148 mã lực). Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 135 kW (183 mã lực) và hộp số E-CVT. Trong khi đó, pin của mẫu xe là Ternary lithium do CATL sản xuất. Hiện chưa có thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu và quãng đường di chuyển bằng pin của Honda Accord e:PHEV 2023. Nhưng, chắc chắn xe sẽ tiết kiệm xăng hơn so với phiên bản máy xăng và hybrid. Ngoại trừ động cơ, Honda Accord e:PHEV 2023 không có gì khác biệt so với 2 phiên bản còn lại, bao gồm cả thiết kế và kích thước. Xe cũng sở hữu chiều dài 4.980 mm, chiều rộng 1.862 mm, chiều cao 1.449 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Theo thông tin ban đầu, Honda Accord e:PHEV 2023 ở thị trường Trung Quốc sẽ có những trang bị đáng chú ý như hệ thống kết nối thông minh Honda Connect, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inc và, hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Đặc biệt, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới nhất với camera 90 độ. Với công nghệ mới, hệ thống phát hiện điểm mù của xe có thể phát hiện vật thể ở khoảng cách 25 m. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường được cải tiến để phản ứng tự nhiên hơn. Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường hoàn toàn mới, giúp người điều khiển duy trì làn đường ở tốc độ thấp. Bên ngoài, Honda Accord e:PHEV 2023 trông khá mượt mà với phần nóc vuốt về phía sau. Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt hình lục giác với các mắt lưới đan chéo, sơn màu đen, tích hợp logo màu xanh dương. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mượt mà, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày... Đằng sau xe, Honda Accord e:PHEV 2023 được trang bị đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, tích hợp logo màu xanh dương của hãng. Trong khi đó, cản sau với thiết kế 2 tầng, sơn màu tương phản mang đến vẻ thể thao hơn cho mẫu xe này. Hiện chưa rõ thời điểm trình làng và mức giá xe Honda Accord e:PHEV 2023. Video: Giới thiệu Honda Accord 2023 thế hệ mới.

