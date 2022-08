Tất tần tật thông tin về mẫu xe sedan Honda Accord thế hệ mới

Dựa vào hình ảnh bằng sáng chế và những nguyên mẫu thử nghiệm, nghệ sĩ của Cascoops đã tạo ra một bản dựng kỹ thuật số dành cho Honda Accord 2023 mới. Nhìn chung, mẫu sedan hạng trung sẽ có kiểu dáng an toàn, phong cách gọn gàng, hiện đại đúng với triết lý thiết kế mới của Honda - điều đã được thể hiện rõ trên Civic và CR-V mới. Mẫu xe sedan Honda Accord 2023 tiếp theo sẽ có đèn pha LED mỏng hơn, lưới tản nhiệt hình thang tinh chỉnh, các bề mặt được gọt đẽo gọn gàng, cụm đèn hậu LED toàn chiều rộng, nắp cốp hình môi tinh tế và ống xả dạng ẩn đặt sau cản va. Nội thất của Accord 2023 khả năng cao sẽ áp dụng phong cách đơn giản tương tự như Civic và CR-V mới, với màn hình cảm ứng trung tâm kiểu độc lập và dải mắt lưới tổ ong chạy ngang nằm trên hốc gió điều hòa. Về truyền động, Honda Accord 2023 dự kiến sẽ chia sẻ hệ truyền động hybrid với CR-V hoàn toàn mới, thiết lập này sử dụng động cơ 2.0L 4 xi-lanh và 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và 335 Nm trên CR-V. Bước sang thế hệ mới với nhiều cải tiến đáng chú ý, Honda Accord 2023 all new được kỳ vọng sẽ có thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ như Toyota Camry, Nissan Altima và Hyundai Sonata. Video: vì sao Honda Accord 2022 tại Việt Nam... ế.

