Hơn 900 xe ôtô điện VinFast đến tay khách Việt trong tháng 3/2023

Ngày 27/3/2023, VinFast chính thức bàn giao mẫu SUV điện cỡ lớn VF9 cho những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam. Tính đến hết tháng, số lượng xe Vinfast VF9 đến tay khách hàng đạt 51 xe. Với hai mẫu VF8 và VF e34, trong tháng 3/2023, VinFast đều ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng 2/2023. Cụ thể, VinFast đã bàn giao 395 xe VF8 và 469 xe VF e34 cho khách hàng. Việc công bố phiên bản cập nhật phần mềm FRS6.0/7.0 với nhiều nâng cấp đáng giá, đặc biệt là quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC được nâng lên tới 318,6 km đã giúp VF e34 trở thành mẫu ôtô điện bán chạy nhất của VinFast trong tháng qua. Luỹ kế ba tháng đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao tổng cộng 1.689 xe ôtô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, bao gồm 773 chiếc VF e34, 865 chiếc VF8 và 51 chiếc VF9. Dự kiến trong tháng 4/2023, VinFast sẽ bàn giao những chiếc VF5 Plus đầu tiên cho khách hàng Việt Nam. Vinfast VF5 Plus là mẫu xe thuộc phân khúc A-SUV, có giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin), được VinFast mở bán và nhận đặt cọc từ tháng 12/2022. Ngoài ra, cũng trong tháng 4/2023, VinFast dự kiến sẽ xuất khẩu lô xe VF8 thứ hai đến các thị trường quốc tế. Trước đó, lô xe VF 8 City Edition đầu tiên đã chính thức được bàn giao cho khách hàng Mỹ từ đầu tháng 3/2023. Nhằm giúp cho đông đảo người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng ôtô điện thông minh thương hiệu Việt, VinFast liên tục tổ chức các chương trình lái thử xe tại các showroom, đại lý trên toàn quốc. Video: Bên trong xe điện Vinfast VF9 chạy điện tại Việt Nam.

Ngày 27/3/2023, VinFast chính thức bàn giao mẫu SUV điện cỡ lớn VF9 cho những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam. Tính đến hết tháng, số lượng xe Vinfast VF9 đến tay khách hàng đạt 51 xe. Với hai mẫu VF8 và VF e34, trong tháng 3/2023, VinFast đều ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng 2/2023. Cụ thể, VinFast đã bàn giao 395 xe VF8 và 469 xe VF e34 cho khách hàng. Việc công bố phiên bản cập nhật phần mềm FRS6.0/7.0 với nhiều nâng cấp đáng giá, đặc biệt là quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC được nâng lên tới 318,6 km đã giúp VF e34 trở thành mẫu ôtô điện bán chạy nhất của VinFast trong tháng qua. Luỹ kế ba tháng đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao tổng cộng 1.689 xe ôtô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, bao gồm 773 chiếc VF e34, 865 chiếc VF8 và 51 chiếc VF9. Dự kiến trong tháng 4/2023, VinFast sẽ bàn giao những chiếc VF5 Plus đầu tiên cho khách hàng Việt Nam. Vinfast VF5 Plus là mẫu xe thuộc phân khúc A-SUV, có giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin), được VinFast mở bán và nhận đặt cọc từ tháng 12/2022. Ngoài ra, cũng trong tháng 4/2023, VinFast dự kiến sẽ xuất khẩu lô xe VF8 thứ hai đến các thị trường quốc tế. Trước đó, l ô xe VF 8 City Edition đầu tiên đã chính thức được bàn giao cho khách hàng Mỹ từ đầu tháng 3/2023. Nhằm giúp cho đông đảo người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng ôtô điện thông minh thương hiệu Việt, VinFast liên tục tổ chức các chương trình lái thử xe tại các showroom, đại lý trên toàn quốc. Video: Bên trong xe điện Vinfast VF9 chạy điện tại Việt Nam.