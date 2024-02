Hoàng Kim Khánh lần đầu khoe garage ôtô trị giá gần 450 tỷ đồng

Với bộ sưu tập siêu xe, xe máy, xe môtô và cả xe đạp với tổng trị giá gần 450 tỷ đồng của mình, đại gia - tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh từng khá đau đầu khi garage không đủ để xếp ôtô, điều này đã khiến anh nhanh chóng xây dựng 1 cơ ngơi mới cho các xế yêu của mình. Sau 1 thời gian dài phải để các siêu xe, xe siêu sang, xe máy và xe môtô của mình ở nhiều garage khác nhau, thậm chí, phải đỗ ngoài đường, cuối cùng, Hoàng Kim Khánh đã có garage siêu xe đủ rộng để chứa gần 50 chiếc xe mình sở hữu. Thậm chí, vẫn còn dư sức để đậu 1 vài siêu xe. Hình ảnh garage siêu xe Hoàng Kim Khánh chia sẻ, garage xe này có sức chứa khá lớn, không chỉ đủ chỗ cho dàn xe 4 bánh, mà còn nhiều xe máy, môtô và cả xe đạp cũng được xếp vào đây khá rộng rãi. Trong bức ảnh được Hoàng Kim Khánh đăng tải, không quá khó để nhận ra còn thiếu SUV hạng sang cỡ lớn Cadillac Escalade ESV Sport, nhưng cứ yên tâm, garage xe này dư sức để nhốt thêm chiếc xe to lớn này, cũng như siêu phẩm Koenigsegg Regera. Hiện trong năm 2024 này, đại gia Hoàng Kim Khánh sẽ nhận bàn giao siêu xe mui trần McLaren 750S Spider, xe được đặt mua từ năm ngoái với giá bán không được tiết lộ. Việc mua 750S Spider cũng giúp đại gia Hải Dương sở hữu 2 chiếc siêu xe của thương hiệu McLaren. Trước đó, tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh cũng đã mua SF90 Stradale, nâng số lượng xe Ferrari lên 2 mẫu, ngoài ra còn có 1 cặp xe Bentley đó là Mulsanne và Bentayga. Như vậy, trong các thương hiệu xe mà tay chơi siêu xe đình đám Việt Nam này sở hữu đã lâu hiện chỉ còn hãng siêu xe là Lamborghini và xe thể thao hạng sang Aston Martin là đang lẻ loi với 1 đại diện góp mặt là Aventador S LP740-4 và V8 Vantage xuất hiện. Garage xe của Hoàng Kim Khánh xếp 2 chiếc xe Bentley và BMW để 1 hàng, phía còn lại đỗ xéo là siêu phẩm McLaren Senna, Morgan Plus Six, Lamborghini Aventador S LP740-4, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin V8 Vantage. Video: Hoàng Kim Khánh chủ nhân chiếc Koenigsegg Regera trăm tỷ.

