Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhận xe sang Mercedes-Benz C300 AMG

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314). Là một trong những nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu tiên, Mercedes-Benz Việt Nam trân trọng những giá trị mà Miss Universe đã mang đến cho cộng đồng, cuộc thi đã khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam rất đáng tự hào. Tại sự kiện Tiệc đăng quang tân Hoa hậu và Á hậu trong khuôn khổ chương trình Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Ông Bradley Kelly – CEO của Mercedes-Benz Việt Nam đã dành tặng cho tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 chiếc chìa khóa của Mercedes-Benz C300 AMG hạng sang với quyền sử dụng trong 1 năm. Chia sẻ về kỳ vọng trong lần đồng hành này, ông Bradley Kelly cho biết: “Mercedes-Benz luôn có niềm tin rằng bên trong mỗi người phụ nữ đều tồn tại những tiềm năng to lớn để tạo nên những điều tuyệt vời nhất. Đồng hành cùng Miss Universe trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn mong muốn được góp phần truyền cảm hứng cho những người phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ họ trên chặng hành trình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng". "Chúng tôi tin rằng, cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022 đã tìm được những Hoa hậu và Á hậu hoàn toàn xứng đáng, đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ, sẵn sàng chinh phục các đấu trường hoa hậu trên thế giới.”, ông Bradley Kelly cho biết thêm. Mỗi câu chuyện thành công đều độc đáo theo một cách riêng, nhưng ý chí mạnh mẽ cùng động lực tuyệt vời và hành trình đầy khác biệt chính là đặc điểm chung của tất cả những người phụ nữ thành đạt. Và đó cũng là lý do Mercedes-Benz đã dành riêng 1 nền tảng mang tên She’s Mercedes để truyền cảm hứng, kết nối và đồng hành cùng những người phụ nữ. Về mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class 2022 thế hệ mới, xe được phát triển với khung gầm mới và chiều dài cơ sở tăng thêm 25,4 mm so với trước. Chiều dài tổng thể tăng 63,5 mm và chiều rộng tăng 10 mm. Theo công bố của hãng, không gian hàng ghế sau cũng rộng rãi hơn, khoảng để chân tăng thêm 20 mm, trần xe tăng thêm 15 mm. Nội thất của C-Class 2022 mới thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước. Điểm nổi bật nhất là màn hình 11,9 inch đặt dọc ở trung tâm, giống như mẫu S-Class mới. Màn hình 12,3 inch phía sau vô lăng được tách rời. Vô lăng cũng có thiết kế mới. Phiên bản AMG Line sử dụng vô lăng 3 chấu thể thao tương tự như E300 AMG hiện tại. Phiên bản C300 AMG sở hữu động cơ mild hybrid, gồm máy xăng I4 dung tích 2 lít cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm cùng sự hỗ trợ của động cơ điện nhỏ. Động cơ này nhẹ hơn 30% so với thé hệ cũ và có kích thước nhỏ gọn hơn, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Mức giá xe Mercedes Benz C300 AMG 2022 mới là 2,089 - 2,399 tỷ đồng. Video: Giới thiệu sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class 2022 mới.

