"Hô biến" Suzuki Jimny thành Land Rover Defender hết 110 triệu đồng

Kể từ khi ra mắt, Suzuki Jimny thế hệ mới thường được gọi với biệt danh "tiểu G-Class" vì ngoại hình giống với dòng SUV địa hình của Mercedes-Benz. Tuy vậy, một công ty chuyên nâng cấp ôtô tại Nhật Bản mới đây vừa giới thiệu gói trang bị bodykit biến Jimny trở thành phiên bản thu nhỏ của Land Rover Defender thế hệ đầu tiên. Theo đó, phiên bản Suzuki Jimny giá rẻ 3 cửa được thay thế các chi tiết trang trí ngoại thất được lấy cảm hứng từ mẫu SUV Anh quốc. So với thiết kế nguyên bản, Suzuki Jimny sau khi nâng cấp gói độ "little D" của Damd có phong cách bụi bặm và mạnh mẽ hơn. Tổng chi phí cho gói nâng cấp này là 490.000 yên Nhật, tương đương gần 110 triệu đồng. Trong khi đó, tại thị trường nội địa, giá xe Suzuki Jimny bán ra khởi điểm từ khoảng 1,5 triệu yên Nhật, tức 325 triệu đồng. Ở đầu xe, những chi tiết được thay mới gồm mặt ca-lăng, cản trước cùng tấm chắn gầm giúp diện mạo của xe trở nên hầm hố hơn. Đáng chú ý, ở góc phải lưới tản nhiệt xuất hiện một logo nhỏ hình oval màu xanh ngọc, nhìn từ xa trông như logo của hãng Land Rover. Ngoài ra, trên nắp capo xuất hiện dòng chữ "LITTLE D" dập nổi màu đen. Trên nóc, chiếc SUV cỡ nhỏ được lắp thêm phụ kiện giá chở hành lý và một dãy đèn LED trợ sáng. Đây là 2 trang bị thường gặp trên những mẫu xe offroad sử dụng đi dã ngoại. Cửa xe được trang trí họa tiết cờ Anh quốc và các bánh xe có thêm phần chụp mâm đồng bộ với màu sơn tổng thể. Ở phần đuôi, cản sau được thiết kế theo phong cách cổ điển với các bóng đèn hình tròn thay cho cụm đèn hậu cỡ lớn ban đầu. Bên cạnh đó, chiếc Jimny sau khi hoàn thành việc nâng cấp có thông số góc tiếp cận trước 37 độ và góc thoát sau 49 độ, tốt hơn so với xe nguyên bản. Nằm trong gói nâng cấp, khách hàng có thể tùy chọn bọc lại ghế ngồi với chất liệu da kết hợp cùng vải nỉ họa tiết sọc ca-rô cổ điển. Những chi tiết khác ở nội thất của Suzuki Jimny được giữ nguyên. Các thay đổi về ngoại hình không ảnh hưởng đến tính năng vận hành của xe. Tại Nhật Bản, Suzuki Jimny 3 cửa được trang bị tiêu chuẩn động cơ tăng áp I3 dung tích 0,66 lít, công suất đạt 63 mã lực và mô-men xoắn 94 Nm. Đi kèm đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Hệ dẫn động là loại 2 cầu bán thời gian 4WD và xe có 3 chế độ lái. Video: Xem gói độ lên đời Suzuki Jinny thành Defender & G-Class.

