Hé lộ SUV "nhái" Range Rover của Chery sắp ra mắt Việt Nam?

Hãng Chery của Trung Quốc hiện đang bán xe tại nhiều thị trường thế giới. Trong thời gian tới, Chery dự kiến cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam với thương hiệu con OMODA mới. Hiện Chery đang sở hữu nhiều mẫu SUV với đủ kích cỡ như Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Plus hay Tiggo 3x. Không dừng ở đó, Chery còn đang phát triển một mẫu SUV mới. Những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV này đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Hiện tên gọi chính thức của mẫu SUV này vẫn chưa được hé lộ. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV này sẽ dùng cơ sở gầm bệ có tên mã T1EJ tương tự Chery Tiggo 7 Plus. Qua những hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, có thể thấy mẫu SUV mới của Chery sở hữu ngoại hình khá giống với xe Range Rover. Trên đầu xe, tân binh của hãng ôtô Chery được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn với những mắt lưới đa điểm mạ crôm. Lưới tản nhiệt này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover. Thêm vào đó là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Phía trên sẽ là dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh, nối liền với nhau bằng nẹp mạ crôm trên đỉnh lưới tản nhiệt. Trong khi đó, đèn pha chính nằm bên dưới và được chia thành 2 tầng. Nhìn từ bên sườn, mẫu SUV này trông khá giống với Range Rover Evoque L hiện đang bán tại thị trường Trung Quốc. Xe được áp dụng phong cách thiết kế giấu cột A và nóc dốc dần về phía sau. Thêm vào đó là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến cửa sau, nẹp mạ crôm trên cửa và bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn 2 màu. Đằng sau, mẫu SUV mới của hãng Chery vẫn tiếp tục gợi nhớ đến xe Land Rover. Thiết kế đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe khiến khu vực phía sau trông như rộng và bề thế hơn. Bên cạnh đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao, đèn nằm dọc cỡ lớn ở hai góc cản sau và 2 đầu ống xả giả hình tứ giác mang đậm chất thể thao. Hiện chưa có thông tin về động cơ của mẫu SUV mới này. Tuy nhiên, xe được dự đoán là thuộc phân khúc SUV cỡ C và dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L hoặc 1.6L. Ngoài ra, xe có thể còn có cả phiên bản plug-in hybrid tiết kiệm xăng hơn. Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ mang thương hiệu OMODA thay vì Chery. Nếu đúng như vậy, mẫu SUV OMODA 2023 mới này có thể cũng sẽ được bán ở Việt Nam trong tương lai. Video: Chi tiết SUV Chery Omoda 5 2023 mới.

