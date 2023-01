Haval H-Dog của Trung Quốc sắp bán tại Việt Nam, "đấu" Mazda CX-5

Mới đây, mẫu xe SUV Haval H-Dog của Trung Quốc đã bất ngờ được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Hình ảnh của chiếc xe này đã xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp số 418 tập A - quyển 2 tháng 1/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Haval vốn là thương hiệu con của hãng ôtô Trung Quốc Great Wall Motor (Trường Thành). Trong năm 2022, hãng Great Wall đã hé lộ kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam. Thông tin này đã được ông Elliot Zhang, Chủ tịch của Great Wall khu vực Đông Nam Á và Thái Lan, hé lộ với phóng viên tờ Nikkei Asia vào hồi tháng 2 năm ngoái. Hiện hãng Great Wall vẫn chưa chính thức ra mắt Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe SUV Haval H-Dog có thể là một trong những mẫu xe mà hãng Great Wall sẽ phân phối tại Việt Nam trong tương lai. Haval H-Dog là mẫu xe đã lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2022 diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Đây là một trong những mẫu xe được đặt tên theo loài động vật thân thiết với con người của thương hiệu Haval, bên cạnh Big Dog và Cool Dog. Trong tương lai, Haval dự kiến còn tung ra hàng loạt mẫu xe với phong cách đặt tên tương tự như Beta Dog, Alpha Dog, Delta Dog, Epsilon Dog và Gamma Dog. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Haval H-Dog sở hữu chiều dài 4.705 mm, chiều rộng 1.908 mm, chiều cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.810 mm. So với những mẫu SUV cỡ C điển hình tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Haval H-Dog có kích thước lớn hơn đáng kể, nhất là chiều dài cơ sở. Không chỉ có kích thước lớn trong phân khúc, Haval H-Dog còn được thiết kế theo phong cách vuông vức và nam tính. Theo đó, mẫu xe này sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt thẳng đứng với mắt lưới đa điểm mạ crôm. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là khe gió giả hình tứ giác giống Ford Ranger phiên bản cũ và đèn pha LED hình tròn. Đèn pha được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày, mang đến thiết kế khá ấn tượng cho Haval H-Dog. Chưa hết, Haval H-Dog còn có cản trước nhô về phía trước, đi kèm hốc gió trung tâm hình thang khá rộng. Ở hai góc cản trước là dải đèn sương mù trước hình chữ nhật. Bên sườn, Haval H-Dog được trang bị ốp cua lốp màu đen vuông vức với bu lông lộ thiên theo phong cách của những mẫu xe việt dã. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành la-zăng với thiết kế đa chấu và sơn 2 màu. Thêm vào đó là gương chiếu hậu nằm trên cửa, baga nóc và những đường dập gân nổi bật. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành hợp kim 18 inch hoặc 19 inch. Đằng sau Haval H-Dog xuất hiện đèn hậu hình tròn, tương tự đèn pha và tích hợp thêm dải đèn nằm ngang phía trên. Ở giữa cửa cốp còn có tem chữ nổi "Haval" mạ crôm cỡ lớn. Trong khi đó, đèn phản quang của xe được đặt ở hai góc cản sau. Bên trong Haval H-Dog là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và bọc da phối 2 màu tương phản. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng 3 chấu hình tròn, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngoài ra, Haval H-Dog còn có cụm điều khiển trung tâm nằm cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm được ốp giả sợi carbon có cần số như cần đẩy máy bay, núm xoay hình tròn, sạc không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Bên cạnh đó, xe còn đi kèm chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình hiển thị thông tin kính lái 9 inch, 35 hộc chứa đồ, ghế dành riêng cho trẻ em hỗ trợ kết nối Bluetooth với 2 chế độ sưởi/thông hơi, tủ lạnh thông minh kết nối Bluetooth, cốc uống nước thông minh, máy tạo độ ẩm thông minh, sạc không dây 50W và đèn đuổi muỗi để cắm trại. Chưa hết, Haval H-Dog còn có tính năng đỗ xe từ xa, điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại thông minh trong khoảng cách tối đa 20 m. Xe có thể tự động đỗ dọc, đỗ song song và đỗ trên dốc có độ nghiêng dưới 12%. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haval H-Dog là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 238 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 325 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và pin, tạo ra công suất tổng cộng 326 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Nhờ đó, Haval H-Dog có thể chạy 105 km chỉ bằng mô-tơ điện. Ngoài ra, Haval H-Dog PHEV còn có hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện tử Borg-Warner, 2 khóa vi sai và 9 chế độ chạy địa hình. Cuối cùng là góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 30 độ và khả năng lội nước sâu 560 mm. Do đó, Haval H-Dog được miêu tả là "xe off-road hạng nhẹ", chủ yếu phục vụ nhu cầu lái hàng ngày. Hiện giá bán xe Haval H-Dog ở thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ được bán ra ở thị trường nội địa vào quý I năm nay. Đến tháng 9/2023, xe sẽ bắt đầu được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Video: Giới thiệu Haval H-Dog của Trung Quốc sắp bán tại Việt Nam.

Mới đây, mẫu xe SUV Haval H-Dog của Trung Quốc đã bất ngờ được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Hình ảnh của chiếc xe này đã xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp số 418 tập A - quyển 2 tháng 1/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Haval vốn là thương hiệu con của hãng ôtô Trung Quốc Great Wall Motor (Trường Thành). Trong năm 2022, hãng Great Wall đã hé lộ kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam. Thông tin này đã được ông Elliot Zhang, Chủ tịch của Great Wall khu vực Đông Nam Á và Thái Lan, hé lộ với phóng viên tờ Nikkei Asia vào hồi tháng 2 năm ngoái. Hiện hãng Great Wall vẫn chưa chính thức ra mắt Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe SUV Haval H-Dog có thể là một trong những mẫu xe mà hãng Great Wall sẽ phân phối tại Việt Nam trong tương lai. Haval H-Dog là mẫu xe đã lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2022 diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Đây là một trong những mẫu xe được đặt tên theo loài động vật thân thiết với con người của thương hiệu Haval, bên cạnh Big Dog và Cool Dog. Trong tương lai, Haval dự kiến còn tung ra hàng loạt mẫu xe với phong cách đặt tên tương tự như Beta Dog, Alpha Dog, Delta Dog, Epsilon Dog và Gamma Dog. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Haval H-Dog sở hữu chiều dài 4.705 mm, chiều rộng 1.908 mm, chiều cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.810 mm. So với những mẫu SUV cỡ C điển hình tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Haval H-Dog có kích thước lớn hơn đáng kể, nhất là chiều dài cơ sở. Không chỉ có kích thước lớn trong phân khúc, Haval H-Dog còn được thiết kế theo phong cách vuông vức và nam tính. Theo đó, mẫu xe này sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt thẳng đứng với mắt lưới đa điểm mạ crôm. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là khe gió giả hình tứ giác giống Ford Ranger phiên bản cũ và đèn pha LED hình tròn. Đèn pha được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày, mang đến thiết kế khá ấn tượng cho Haval H-Dog. Chưa hết, Haval H-Dog còn có cản trước nhô về phía trước, đi kèm hốc gió trung tâm hình thang khá rộng. Ở hai góc cản trước là dải đèn sương mù trước hình chữ nhật. Bên sườn, Haval H-Dog được trang bị ốp cua lốp màu đen vuông vức với bu lông lộ thiên theo phong cách của những mẫu xe việt dã. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành la-zăng với thiết kế đa chấu và sơn 2 màu. Thêm vào đó là gương chiếu hậu nằm trên cửa, baga nóc và những đường dập gân nổi bật. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành hợp kim 18 inch hoặc 19 inch. Đằng sau Haval H-Dog xuất hiện đèn hậu hình tròn, tương tự đèn pha và tích hợp thêm dải đèn nằm ngang phía trên. Ở giữa cửa cốp còn có tem chữ nổi "Haval" mạ crôm cỡ lớn. Trong khi đó, đèn phản quang của xe được đặt ở hai góc cản sau. Bên trong Haval H-Dog là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và bọc da phối 2 màu tương phản. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng 3 chấu hình tròn, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngoài ra, Haval H-Dog còn có cụm điều khiển trung tâm nằm cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm được ốp giả sợi carbon có cần số như cần đẩy máy bay, núm xoay hình tròn, sạc không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Bên cạnh đó, xe còn đi kèm chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình hiển thị thông tin kính lái 9 inch, 35 hộc chứa đồ, ghế dành riêng cho trẻ em hỗ trợ kết nối Bluetooth với 2 chế độ sưởi/thông hơi, tủ lạnh thông minh kết nối Bluetooth, cốc uống nước thông minh, máy tạo độ ẩm thông minh, sạc không dây 50W và đèn đuổi muỗi để cắm trại. Chưa hết, Haval H-Dog còn có tính năng đỗ xe từ xa, điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại thông minh trong khoảng cách tối đa 20 m. Xe có thể tự động đỗ dọc, đỗ song song và đỗ trên dốc có độ nghiêng dưới 12%. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haval H-Dog là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 238 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 325 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và pin, tạo ra công suất tổng cộng 326 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Nhờ đó, Haval H-Dog có thể chạy 105 km chỉ bằng mô-tơ điện. Ngoài ra, Haval H-Dog PHEV còn có hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện tử Borg-Warner, 2 khóa vi sai và 9 chế độ chạy địa hình. Cuối cùng là góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 30 độ và khả năng lội nước sâu 560 mm. Do đó, Haval H-Dog được miêu tả là "xe off-road hạng nhẹ", chủ yếu phục vụ nhu cầu lái hàng ngày. Hiện giá bán xe Haval H-Dog ở thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ được bán ra ở thị trường nội địa vào quý I năm nay. Đến tháng 9/2023, xe sẽ bắt đầu được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Video: Giới thiệu Haval H-Dog của Trung Quốc sắp bán tại Việt Nam.