Haval Big Dog 2023 giá rẻ, đẹp như như Land Rover sắp về Việt Nam?

Vào ngày 17/7/2023 vừa qua, thương hiệu Haval trực thuộc hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ C Big Dog tại thị trường nội địa. Haval Big Dog 2023 mới là mẫu xe đã từng lần đầu tiên trình làng vào năm 2020. Big Dog đóng vai trò mở màn cho những mẫu SUV của Haval được đặt tên liên quan đến loài động vật thân thiết với con người. Ngoài Big Dog, hãng Haval còn có Big Dog II và Cool Dog. Trong tương lai, Haval dự kiến còn tung ra hàng loạt mẫu xe với phong cách đặt tên tương tự như Beta Dog, Alpha Dog, Delta Dog, Epsilon Dog và Gamma Dog. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu xe SUV Haval Big Dog đã được điều chỉnh về mặt thiết kế ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với thiết kế thẳng đứng và theo phong cách Land Rover Defender. Tại đây, xe sở hữu lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang dày dặn, sơn màu xám nhám khỏe khoắn thay vì mạ crôm như phiên bản cũ. Trong đó, nan trên cùng được dập dùng chữ "Haval" khá lớn. Thiết kế đèn pha tròn trịa nằm hai bên lưới tản nhiệt và cản trước màu đen, nhô về phía trước không thay đổi so với phiên bản cũ. Ở hai góc cản trước tiếp tục xuất hiện đèn sương mù nhỏ hình tròn. Bên dưới cản trước còn có tấm ốp gầm, mang đến vẻ ngoài rắn rỏi cho xe. Không có gì bất ngờ khi khu vực bên sườn của Haval Big Dog 2023 gần như không thay đổi, trừ vành la-zăng. Bộ vành mới của xe có thiết kế 5 chấu kép thể thao hơn trước. Trong khi đó, gương chiếu hậu vuông vức, to bản và baga nóc nổi bật vẫn được trang bị cho mẫu xe này như trước. Đằng sau xe, Haval Big Dog 2023 tiếp tục dùng cụm đèn hậu nằm dọc và nối với nhau bằng dải đèn ở giữa. Tương tự cản trước, cản sau của xe không có gì mới và cũng đi kèm tấm ốp gầm bên dưới. Kích thước của mẫu xe này vẫn bao gồm chiều dài chiều dài 4.620 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.738 mm và chiều cao gầm 200 mm. Bên cạnh đó là góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 30 độ và góc vượt đỉnh dốc 22 độ, hứa hẹn sẽ giúp xe vượt địa hình khó dễ dàng hơn. Đáng tiếc là nội thất của mẫu SUV này gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Nội thất của Haval Big Dog 2023 được thiết kế theo phong cách việt dã và có tay nắm nằm trên mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái, khá giống xe Jeep. Xe có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch của xe được tích hợp vào mặt táp-lô thay vì đặt nổi theo xu hướng thịnh hành hiện nay. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây kẹp giữa cửa gió điều hòa nằm dọc khá lớn, núm xoay chọn số thay cho cần số truyền thống, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Đặc biệt, Haval Big Dog 2023 còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" tương tự SUV hạng sang của thương hiệu Land Rover. Công nghệ này đi kèm camera nằm dưới gầm trước, cho phép người lái quan sát bên dưới nắp ca-pô của xe. Cung cấp sức mạnh cho xe là 2 tùy chọn động cơ cơ xăng tăng áp với dung tích 1.5L và 2.0L. Hai động cơ này cho sức mạnh tương ứng là 169 mã lực/285 Nm và 234 mã lực/385 Nm. Động cơ 2.0L đi với hộp số tự động ly hợp kép 9 cấp. Trong khi đó, động cơ 1.5L đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Mức giá xe Haval Big Dog 2023 ở thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe SUV này hiện có giá dao động từ 119.900 - 167.900 Nhân dân tệ (395 - 553 triệu đồng). Vào đầu tháng 8 năm nay, thương hiệu Haval cũng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với dòng sản phẩm chỉ có SUV. Mẫu xe đầu tiên mà thương hiệu này giới thiệu là H6 Hybrid. Hiện chưa rõ trong tương lai, Haval có kế hoạch mang Big Dog vào Việt Nam hay không. Video: Chi tiết xe SUV Haval Dargo 4WD của Trung Quốc.

Vào ngày 17/7/2023 vừa qua, thương hiệu Haval trực thuộc hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ C Big Dog tại thị trường nội địa. Haval Big Dog 2023 mới là mẫu xe đã từng lần đầu tiên trình làng vào năm 2020. Big Dog đóng vai trò mở màn cho những mẫu SUV của Haval được đặt tên liên quan đến loài động vật thân thiết với con người. Ngoài Big Dog, hãng Haval còn có Big Dog II và Cool Dog. Trong tương lai, Haval dự kiến còn tung ra hàng loạt mẫu xe với phong cách đặt tên tương tự như Beta Dog, Alpha Dog, Delta Dog, Epsilon Dog và Gamma Dog. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu xe SUV Haval Big Dog đã được điều chỉnh về mặt thiết kế ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với thiết kế thẳng đứng và theo phong cách Land Rover Defender. Tại đây, xe sở hữu lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang dày dặn, sơn màu xám nhám khỏe khoắn thay vì mạ crôm như phiên bản cũ. Trong đó, nan trên cùng được dập dùng chữ "Haval" khá lớn. Thiết kế đèn pha tròn trịa nằm hai bên lưới tản nhiệt và cản trước màu đen, nhô về phía trước không thay đổi so với phiên bản cũ. Ở hai góc cản trước tiếp tục xuất hiện đèn sương mù nhỏ hình tròn. Bên dưới cản trước còn có tấm ốp gầm, mang đến vẻ ngoài rắn rỏi cho xe. Không có gì bất ngờ khi khu vực bên sườn của Haval Big Dog 2023 gần như không thay đổi, trừ vành la-zăng. Bộ vành mới của xe có thiết kế 5 chấu kép thể thao hơn trước. Trong khi đó, gương chiếu hậu vuông vức, to bản và baga nóc nổi bật vẫn được trang bị cho mẫu xe này như trước. Đằng sau xe, Haval Big Dog 2023 tiếp tục dùng cụm đèn hậu nằm dọc và nối với nhau bằng dải đèn ở giữa. Tương tự cản trước, cản sau của xe không có gì mới và cũng đi kèm tấm ốp gầm bên dưới. Kích thước của mẫu xe này vẫn bao gồm chiều dài chiều dài 4.620 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.738 mm và chiều cao gầm 200 mm. Bên cạnh đó là góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 30 độ và góc vượt đỉnh dốc 22 độ, hứa hẹn sẽ giúp xe vượt địa hình khó dễ dàng hơn. Đáng tiếc là nội thất của mẫu SUV này gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Nội thất của Haval Big Dog 2023 được thiết kế theo phong cách việt dã và có tay nắm nằm trên mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái, khá giống xe Jeep. Xe có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch của xe được tích hợp vào mặt táp-lô thay vì đặt nổi theo xu hướng thịnh hành hiện nay. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây kẹp giữa cửa gió điều hòa nằm dọc khá lớn, núm xoay chọn số thay cho cần số truyền thống, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Đặc biệt, Haval Big Dog 2023 còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" tương tự SUV hạng sang của thương hiệu Land Rover. Công nghệ này đi kèm camera nằm dưới gầm trước, cho phép người lái quan sát bên dưới nắp ca-pô của xe. Cung cấp sức mạnh cho xe là 2 tùy chọn động cơ cơ xăng tăng áp với dung tích 1.5L và 2.0L. Hai động cơ này cho sức mạnh tương ứng là 169 mã lực/285 Nm và 234 mã lực/385 Nm. Động cơ 2.0L đi với hộp số tự động ly hợp kép 9 cấp. Trong khi đó, động cơ 1.5L đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Mức giá xe Haval Big Dog 2023 ở thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe SUV này hiện có giá dao động từ 119.900 - 167.900 Nhân dân tệ (395 - 553 triệu đồng). Vào đầu tháng 8 năm nay, thương hiệu Haval cũng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với dòng sản phẩm chỉ có SUV. Mẫu xe đầu tiên mà thương hiệu này giới thiệu là H6 Hybrid. Hiện chưa rõ trong tương lai, Haval có kế hoạch mang Big Dog vào Việt Nam hay không. Video: Chi tiết xe SUV Haval Dargo 4WD của Trung Quốc.