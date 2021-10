Harley Davidson Sporster S mới sắp về Việt Nam, từ 589 triệu đồng

Vừa ra mắt hồi giữa tháng 7 tại Mỹ, Harley-Davidson Sportster 2021 mới chuẩn bị được ra mắt chính thức tại Việt Nam trong thời gian tới, gia 1ba1n cũng đã được hé lộ. Harley-Davidson Sportster S là mẫu xe thứ hai được trang bị động cơ Revolution Max 1250 sau mẫu Adventure Pan America 1250. Động cơ Revolution Max 1250 làm mát bằng chất lỏng với bộ điều khiển van biến thiên cung cấp mô-men xoắn và dải công suất ngay lập tức để tối đa hóa khả năng kiểm soát của người lái. Động cơ sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 125Nm. Ngoại hình Harley-Davidson Sportster S hoàn toàn mới rất bệ vệ, to lớn, nổi bật là cặp lốp bánh béo và cụm ống xả đôi hầm hố. Ngược lại, đồng hồ kỹ thuật số hình tròn kích thước 4 inch và đèn pha xe dạng LED mang hình dáng rất thon gọn (tương đồng với mẫu Softail Fat Bob). Các trang bị điện tử trên xe gồm bướm ga điện tử với 4 chế độ lái Rain, Road, Sport và hai chế độ tùy chỉnh riêng (Custom Mode) để phù hợp với phong cách điều khiển của người lái. Bên cạnh đó xe được trang bị thêm hệ thống Cruise Control và hệ thống đo lường quán tính IMU hỗ trợ ABS và kiểm soát lực kéo trong cua. Toàn bộ thông tin đều hiển thị trên bảng đồng hồ tròn TFT kích thước 4inch có thể kết nối với điện thoại thông minh và tai nghe mũ bảo hiểm thông qua Bluetooth. Ngoài ra còn một vài tiện ích khác như hệ thống sưởi và cổng sạc USB-C. Phong cách thiết kế bình xăng, đuôi xe và vị trí ống xả đặt cao lấy cảm hứng từ mẫu Harley-Davidson XR750 Flat-Tracker trước đây. Để giảm trọng lượng cho Sportster S một phần của khối động cơ đóng vai trò làm khung xe tương tự như trên mẫu Adventure Pan America 1250 Special. Do đó trọng lượng của Sportster S 2021 không quá lớn so với ngoại hình, chỉ 228kg. Dung tích bình xăng 11,8 lít. Chiều cao yên chỉ 753 mm, rất phù hợp với người có chiều cao dưới 1m7. Gắp sau thiết kế dạng thép ống có thêm các thanh giằng gia cố giúp tăng thêm độ vững chắc, giảm xóc sau bình dầu Showa Piggyback, phuộc trước USD của Showa đường kính 43mm. Cả hai giảm xóc đều có thể tùy chỉnh được độ cứng, mềm, sức tải. Bộ mâm nhôm đúc nhẹ với 5 chấu kép, kích thước 17 inch phía trước và 16 inch phía sau đi kèm cặp lốp bánh béo 160/70 và 180/70. Hệ thống phanh gồm cùm phanh của Brebom Monoblock 4 piston kèm đĩa đơn 320 mm, còn đĩa sau 260mm với phanh Brembo 2 piston. Theo thông tin được biết, Harley-Davidson® Sportster S được phân phối tại Việt Nam gồm 3 màu: Vivid Black, Midnight Crimson và màu Stone Washed White Pearl. Giá xe Harley-Davidson Sportster S 2021 dự kiến từ 589 triệu đồng. Video: Giới thiệu Harley-Davidson Sporster S 2021 mới.

