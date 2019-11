"Giật mình" thước lái VinFast Lux A2.0 đắt ngang Kia Morning

Mới đây, hội nhóm người sử dụng xe VinFast tại Việt Nam trên mạng xã hội đã có phen dậy sóng với một bài chia sẻ về báo giá phụ tùng thay thế và sửa chữa của một chiếc sedan VinFast Lux A2.0 mới sau khi gặp tai nạn. Theo đó, chi phí sửa chiếc sedan cỡ trung này lên tới nửa tỷ đồng. Theo chủ xe, chiếc VinFast Lux A2.0 tai nạn, đâm vào dải phân cách khiến gầm xe bị sập, kính lái bị nứt, vỡ cản trước và hỏng một bánh trước bên lái. Vụ việc này đã diễn vào cuối tháng 10/2019 nhưng đến nay mới được chủ xe chia sẻ với nhóm những người sử dụng xe ôtô Vinfast. Ngay sau khi gặp nạn, chủ xe đã nhanh chóng mang chiếc VinFast Lux A2.0 tại nạn tới một đại lý chính hãng ở Hà Nội đế tiến hành giám định thiệt hại nhằm làm việc với bên bảo hiểm. Sau quá trình kiểm tra, đại lý cho hay xe bị hư hỏng nặng bên lái và kết quả là một bảng báo giá dài 3 trang được gửi tới chủ xe. Theo bảng báo giá này, chỉ tính riêng tiền công thay thế và sửa chữa đã vượt ngưỡng 20 triệu đồng (bao gồm VAT). Sau khi cộng thêm thuế giá trị gia tăng VAT 10%, tổng chi phí sửa chữa chiếc VinFast Lux A2.0 này lên tới gần 520 triệu đồng. Bên cạnh tiền công sửa chữa lên tới 20 triệu, một số chi tiết đắt đỏ đã khiến những người dùng khác phải giật mình. Cụ thể; giá đỡ moay-ơ bên lái giá hơn 12 triệu, kính lái hơn 13 triệu, vỏ ba-đờ-xốc trước (cản trước) hơn 17 triệu, vành bị hỏng kèm lốp giá hơn 18 triệu. Đặc biệt là thước lái (gồm rô tuyn lái liền cụm thước lái) lên tới hơn 380 triệu đồng, ngang Kia Morning mới cứng. Theo ý kiến của nhiều người, báo giá trên có phần quá cao. Tuy nhiên, phần đông thì cho rằng mức giá 380 triệu đồng mà đại lý báo là thay thể cả cụm thước lái chứ không phải chỉ riêng phần rô tuyn bị cong như hình ảnh được chủ xe chia sẻ. Sau khi Phóng viên liên hệ với đại diện của VinFast để hỏi về bảng báo giá này. Đại diện VinFast đã xác nhận đây đúng là bảng báo giá do đại lý cung cấp. Tuy nhiên, đại diện VinFast cũng khẳng định đây chưa phải là bảng báo giá cuối cùng sau khi cân nhắc các yếu tố thực tế. Rất may, trong trường hợp này, chủ nhân của chiếc VinFast Lux A2.0 trên đã mua bảo hiểm thân vỏ cho xe. Ngay từ ban đầu, VinFast đã định vị cặp đôi Lux A2.0 và SA2.0 cao hơn phân khúc xe phổ thông, nhắm tới phân khúc ô tô hạng sang. Do vậy, chẳng mấy ngạc nhiên khi phụ tùng của dòng xe VinFast Lux không rẻ. Được biết giá xe VinFast Lux A2.0 khi mới bán ra được ưu đãi giai đoạn đầu là 880 triệu đồng. Hiện tại Vinfast chưa có thông tin chính thức nào về sự việc này Video: Vinfast Lux A2.0 giá 1 tỷ 2 có xứng đáng để mua không?

