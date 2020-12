“Giải mã” thiết kế tương lai của siêu xe Bugatti Bolide

Thiết kế của Bugatti Bolide mới tuân thủ chặt chẽ theo triết lý “Form follows Performace” (tức: hình thức tuân theo hiệu suất). Với câu hỏi “What If” đã từng khơi gợi nhiều tò mò trong làng xe hơi thế giới, Bugatti đã đặt ra một câu hỏi và tự mình trả lời: Điều gì sẽ xảy ra nếu Bugatti chế tạo một chiếc xe siêu nhẹ cùng động cơ W16 8.0 lít mang tính biểu tượng của mình mà không có bất kỳ giới hạn nào về tỷ lệ trọng lượng trên công suất. Câu trả lời cho câu hỏi này chính là siêu xe Bugatti Bolide với thiết kế đầy táo bạo cùng những ý tưởng “điên rồ”. Đây chính là chiếc xe nhanh nhất và nhẹ nhất trong kỷ nguyên hiện đại của Bugatti với khối động cơ W16 nổi tiếng có khả năng sản sinh công suất lên tới 1850 mã lực và mang lại hiệu suất tương tự như một chiếc xe Công thức 1. Chiếc xe này có thể đạt tốc độ tối đa trên mức 500 km/h. Nhà thiết kế Nils Sajonz là một trong những “nhân tố” quan trọng đã góp sức không nhỏ vào việc thiết kế mẫu hyper car đình đám này. Trước khi được làm việc trong đội thiết kế chính của Bolide, Sajonz đã từng tham gia thiết kế những mẫu xe của hãng như Divo, La Voiture Noire hay Centodieci. Với sự chăm chỉ cũng như những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, sau khi hoàn thành dự án Bolide trong đội ngũ thiết kế 5 người, anh được thăng chức lên Trưởng bộ phận Dự án Đặc biệt tại Bugatti Design. Nils Sajonz cho biết:”Làm việc để thiết kế Bugatti Bolide là một trải nghiệm phi thường”. Ngoài ra, anh còn cho biết thêm: “Bolide là sự thể hiện rõ nét từ đội ngũ thiết kế của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng một chiếc siêu xe thể thao tập trung vào đường đua là bước đi tiếp theo tốt nhất của Bugatti và Bolide là một ví dụ điển hình cho các nguyên tắc thiết kế của chúng tôi. Đó chính là cấp tiến và đương đại, mọi thứ mà Bugatti đại diện cho. Bugatti không bao giờ đứng yên và chúng tôi luôn tìm kiếm những mục tiêu tiếp theo. ” Lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua Công thức 1, chiếc hypercar này có thể tạo ra lực ép lên đến 1,8 tấn ở cánh gió phía sau và 800 kg ở bộ cánh gió phía trước ở tốc độ 320 km/h. Cả hai bộ phận này đều có thể điều chỉnh nhiều cấp độ khác nhau bằng tay. Điều đặc biệt nhất của cụm chi tiết này là các “bong bóng” với chiều cao 5 mm được làm nổi. Theo hãng sản xuất siêu xe đến từ Pháp, các “bong bóng” khí động học này sẽ giúp giảm 10% lực kéo lại và 17% lực nâng do luồng gió qua xe tạo nên. Việc giảm hai lực tiêu cực nói trên sẽ mang đến cho bộ cánh gió phía sau luồng gió “sạch” hơn để tối ưu hóa lực ép. Tiến về phía đầu xe, các đường nét chữ X hiện rõ khi nhìn vào phần thân xe trung tâm hay phía trên vòm bánh xe. Đường nét chữ C ngang hông quen thuộc của Bugatti được tinh giản, nhỏ và góc cạnh hơn. Bộ đèn định vị của Bolide có dạng chữ X, một chi tiết mà theo chia sẻ của hãng là được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua thành công nhất của họ Bugatti Type 35 với bộ đèn pha được dán bang keo nhằm tránh vỡ khi đua. Cũng tại khu vực này, Bugatti đã để trần phần đầu xe, tạo ra ba đường dẫn gió khác nhau. Một được đưa lên phía trên thân xe, một xuống dưới gầm và một đường dẫn gió qua ống phía trong thân xe, đến bộ tản nhiệt ở phía sau.Logo thương hiệu Bugatti có lẽ là chi tiết duy nhất mà hãng giữ lại từ những chiếc xe thương mại trên Bolide. “Trong suốt 16 năm qua của tôi tại Bugatti, tôi chưa từng phát triển một chiếc xe nào như chiếc này”, Achim Anscheidt, Giám đốc thiết kế của thương hiệu siêu xe Pháp cho biết. Video: Bugatti Bolide, quái thú chạy track với hiệu suất gây choáng.

