Ghibli và Quattroporte phiên bản Trofeo mạnh nhất nhà Maserati

Mới đây, hãng siêu xe Maserati vừa chính thức viết tiếp một trang mới trong lịch sử bằng việc mở rộng bộ sưu tập Trofeo. Nối tiếp sự thành công của mẫu xe Levante Trofeo ra mắt vào năm 2018 - mẫu SUV mạnh nhất của Maserati, Quattroporte và Ghibli Trofeo mới đã chính thức được ra mắt, hội tụ các giá trị di sản của Maserati: hiệu suất cao, đậm chất thể thao và vẻ đẹp thanh lịch sang trọng. Để nhấn mạnh Maserati là biểu tượng nước Ý, Maserati đã dùng những màu sắc của Quốc kỳ để làm tông màu chủ đạo cho ba mẫu xe ra mắt lần này: màu xanh cho Quattroporte, màu trắng cho Levante và màu đỏ cho Ghibli, kết hợp giữa những chi tiết mạ chrome cùng với phần ốp màu đỏ sáng bóng đã tạo ra một vẻ ngoài mạnh mẽ và thanh lịch. Trái tim của Maserati Ghibli và Quattroporte Trofeo được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 3.8L sản sinh công suất đạt 580 mã lực tại vòng tua 6,250 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại đạt 730 Nm. Động cơ của Ghibli và Quattroporte Trofeo được thiết kế và lắp ráp bởi Ferrari tại Maranello giống như Levante Trofeo trước đó, mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng tương đương những chiếc sedan có động cơ đặt sau. Động cơ V8 trước đó đã được trang bị cho phiên bản sedan Quattroporte GTS 530 mã lực, nhưng đến tận hôm nay, Maserati mới thực sự sử dụng động cơ V8 có công suất tối đa lên tới 580 mã lực cho sedan Ghibli, Quattroporte Trofeo và chiếc SUV Levante* Trofeo đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải và tiết kiệm nhiên liệu. Ghibli và Quattroporte Trofeo có thể tự hào là hai dòng sedan nhanh nhất của Maserati từ trước đến nay với tốc độ tối đa lên tới 326 km/h, vượt qua cả chiếc Levante Trofeo đã ra mắt trước đó với tốc độ tối đa là 302 km/h. Vẫn được trang bị Công Nghệ Ổn Định Xe (Intergrated Vehicle Control – IVC) như Levante Trofeo trước đó, Ghibli và Quattroporte Trofeo mang lại trải nghiệm khác biệt với sự ổn định của thân xe, nâng cao độ an toàn và cảm giác lái phấn khích hơn cho người điều khiển. Giữ nguyên truyền thống chế tạo xe đua thể thao, chế độ Corsa để vận hành trên đường đua vẫn được trang bị trên hai dòng sedan này để mang lại phong cách lái thể thao đặc trưng. Tính năng Launch Control mà trước đó đã được giới thiệu trên mẫu Levante Trofeo cũng được bổ sung trên Quattroporte và Ghibli Trofeo để giải phóng sức mạnh động cơ và mang lại hiệu suất vận hành đáng kinh ngạc cùng cảm giác lái thuần chất Maserati. Bên cạnh âm thanh động cơ rất đặc trưng của Maserati, bộ sưu tập Trofeo được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo hơn nhằm tôn lên sự khác biệt không thể nhằm lẫn với các mẫu xe khác. Thiết kế bên ngoài thật sự ấn tượng với lưới tản nhiệt trước được cách tân thành các cặp thanh dọc bằng chất liệu Black Piano. Ngoài ra, việc sử dụng chất liệu từ sợi carbon vào các chi tiết nhỏ của khe thoát nhiệt trước, cản sau mang lại hiệu ứng mạnh mẽ và hầm hố hơn. Ba hốc thoát gió bên hông thân xe và chi tiết tia sét bên trong logo Đinh ba ở trụ C được viền đỏ để tăng tính nhận diện cho phiên bản Trofeo mới. Thay đổi lớn nhất ở dòng xe này là thiết kế cụm đèn hậu mới với phong cách boomerang lấy cảm hứng từ mẫu 3200 GT và mẫu xe concept Alfieri của Maserati. Về ngoại thất của Ghibli Trofeo, nắp capo cũng được thiết kế lại, có thêm hai khe thoát nhiệt để tăng hiệu quả làm mát như trên Levante Trofeo. Ghibli và Quattroporte Trofeo được trang bị bộ mâm hợp kim Orione 21” và mâm hợp kim Orione 22” cho Levante Trofeo. Đặc điểm nhận diện nổi bật trong phần nội thất của dòng Trofeo là thiết kế mới cho giao diện màn hình điều khiển trung tâm và logo Trofeo 3 chiều trên tựa đầu ghế ngồi. Không gian nội thất được chăm chút tỉ mỉ nhẳm mang đến sự tiện nghi thoải mái nhất với chất liệu da Full grain tự nhiên Pieno Fiore được may hoàn toàn thủ công. Ghibli và Quattroporte Trofeo sẽ được lắp ráp tại Nhà máy Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP) tại Grugliasco (Turin), và Levante Trofeo tại nhà máy Mirafiori (Turin). Video: Giới thiệu Maserati Ghibli và Quattroporte Trofeo mới.

