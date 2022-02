Genesis GV80 đầu tiên lên sàn xe cũ Việt, “thét” gần 4 tỷ đồng

Trong dải sản phẩm xe gầm cao của thương hiệu Hàn Quốc, Genesis GV80 hạng sang là mẫu xe đứng đầu. Hiện tại, chiếc Genesis GV80 màu trắng trong bài viết là mẫu duy nhất trên thị trường xe cũ. Theo thông tin từ cửa hàng kinh doanh xe đã qua sử dụng ở Hà Nội, xe đang được chào bán với giá 3,899 tỷ đồng, chiếc xe chỉ mới lăn bánh được 17.000 km. Trước đây, từng có thời điểm, các đại lý Hyundai chào bán GV80 (giá xe Genesis GV80 tiết lộ là 3,95 tỷ đồng) nhưng chỉ bán cho số ít khách hàng, không công bố rộng rãi thông số kĩ thuật xe cũng như dịch vụ hậu mãi. Một cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu cũng đưa Genesis GV80 về Hà Nội nhưng là phiên bản dùng động cơ 3.5 lít. Mẫu xe được rao bán dùng động cơ tăng áp dung tích 2.5 lít cho công suất tối đa 300 mã lực tại vòng tua 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 421 Nm tại vòng tua 1.650 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Genesis GV80 sở hữu kích thước chiều dài 4.945 mm, bề ngang 1.975 mm và chiều cao 1.715 mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.955 mm. GV80 mất 7,1 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Hệ thống đèn chiếu sáng ở đầu và đuôi xe đều có chung kiểu thiết kế dạng dẹt, đây là ngôn ngữ thiết kế chung của các mẫu xe hạng sang mang thương hiệu Genesis. Cụm đèn pha LED có tính năng chiếu sáng theo góc đánh lái và tự động giảm cường độ sáng, tránh làm chói mắt xe đi ngược chiều. Tính năng tự động giảm cường độ sáng chỉ hoạt động khi xe di chuyển trên 40 km/h. Xe dùng vành 20 inch (tuỳ chọn 22 inch) nhưng bộ vành thiết kế chưa thật sự hấp dẫn với vị thế là mẫu SUV hạng sang đứng đầu. Genesis GV80 mang cấu hình 7 chỗ, tiêu chuẩn là 5 chỗ ngồi. Tương phản với màu trắng ngoại thất là màu nâu ở nội thất xe. Khoang lái nổi bật với vô lăng hai chấu (có sưởi), kiểu dáng hiếm thấy ở ô tô hiện đại cùng lẫy chuyển số và các vật liệu da và gỗ tông màu trầm cổ điển. Màn hình giải trí kích thước 14.5 inch, bảng điều khiển trung thiết kế tinh gọn, trực quan, cụm cần số và phím chọn chế độ lái dạng núm xoay. Sạc điện thoại không dây là tiêu chuẩn. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 12 hướng kèm đệm lưng kèm tính năng làm mát, sưởi. Cửa sổ trời toàn cảnh được phân chia làm hai khu vực riêng biệt. Hàng ghế sau bọc da, kèm sưởi, lưng ghế thêu hình quá trám và đục lỗ thông hơi. Dàn âm thanh ở xe là 9 loa cao cấp. Genesis GV80 có đầy đủ các tính năng an toàn hiện đại như kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, theo dõi đi theo làn đường, cruise control tích hợp theo dõi tốc độ xe phía trước, cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe theo hàng dọc. Số lượng xe mang thương hiệu Genesis ở Việt Nam đa phần là xe cũ, mặt khác Genesis GV80 không có nhiều thị trường, do đó mức giá hơn 3 tỷ đồng cho một mẫu xe SUV hạng sang mang thương hiệu Hàn Quốc sẽ khiến nhiều khách phân vân nếu so với các mẫu SUV snag từ Đức như Mercedes GLE, BMW X5, Audi Q7 hay mẫu SUV sang Volvo XC90. Video: GV80 - SUV đầu tay của Genesis, đấu với Mercedes GLE.

