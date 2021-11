Genesis GV80 2021 nhập được chào bán 3,8 tỷ tại Việt Nam

Genesis GV80 2021 mới được TC Motor đưa về Việt Nam hồi đầu năm nay với số lượng giới hạn để phục vụ cho nội bộ. Hiện tại, những chiếc Genesis GV80 2021 mới nằm trong lô nhập về Việt Nam đang được chào bán với mức giá khoảng 3,8 tỷ đồng. Mặc dù giá xe không hề rẻ, nhưng dễ tiếp cận hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc như BMW X5, Merceded-Benz GLE hay Lexus RX phân phối chính hãng đang có giá bán hơn 4 tỷ đồng. Làm so sánh, giá xe Genesis GV80 2021 rẻ hơn 399 triệu đồng so với lựa chọn BMW X5 xDrive40i xLine (4,199 tỷ đồng) hay rẻ hơn 600 triệu đồng so với lựa chọn Mercedes-Benz GLE450 4Matic. Có thể thấy, Genesis GV80 2021 rẻ hơn vài trăm triệu đồng so với các mẫu xe sang khác từ châu Âu và Đức Tuy nhiên, Genesis GV80 2021 là một mẫu xe sang kén khách nếu so với mặt bằng chung. Lý do chính là thương hiệu xe sang Genesis không thực sự phổ biến, khó bán lại và có độ giữ giá không cao so với mặt bằng chung. Mặc dù sản phẩm của Genesis được trang bị tốt trong tầm giá, khả năng vận hành được đánh giá cao Nhìn chung, xe sang Genesis còn khó có thể hấp dẫn được cả tệp khách hàng vốn là “fan cứng” của xe Hàn. Việc chịu chi nhiều tỷ đồng cho một mẫu xe Hàn luôn nằm ngoài dự tính của số đông, đó là sự thật tại thị trường Việt Nam. Phiên bản Genesis GV80 2021 nhập chính hãng tại Việt Nam thuộc cấu hình động cơ Xăng, 4cyl dung tích 2.5L tăng áp cho công suất 299 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 421Nm tại dải vòng tua từ 1.650 – 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Xe đi kèm với 4 chế độ lái Eco/Normal/Smart/ Sport và 3 chế độ lái địa hình Snow/Sand/Mud. Genesis GV80 2021 sử dụng hệ thống treo khí nén, điều khiển điện tử.SUV Genesis GV80 2021 sở hữu thiết ấn tượng, bề thế sang trọng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, trang bị đèn pha Full-LED nằm ngang. Từ phía sau, đèn hậu của GV80 2021 cũng được thiết kế tách biệt với nhau tương tự đèn pha. Xe sử dụng “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước 20 inch. Được định vị là SUV hạng sang, nội thất GV80 được thiết kế sang trọng và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như ghế ngồi bọc da Da Nappa và Gỗ cao cấp. “Đồ chơi” options cho phiên bản bán ở Việt Nam gồm: Vô lăng xe thiết kế hai chấu bọc da, trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,5 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí và hỗ trợ đa kết nối. Xe đi kèm với các trang bị tiện nghi và giải trí khác như dàn âm thanh Lexicon 18 loa, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, màn hình HUD, đèn LED trang trí nội thất, cửa hít, rèm che nắng cho hàng ghế sau, camera 360 độ. Vốn là xe Hàn, nên Genesis GV80 2021 được trang bị khá hấp dẫn với nhiều options. Genesis GV80 2021 được trang bị đầy đủ các “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái hiện đại như 10 túi khí (Tiêu chuẩn), loạt các hệ thống như điều khiển hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước/sau, cảnh báo điềm mù. Với mức giá 3,8 tỷ đồng, Genesis GV80 2021 chính là lựa chọn chơi SUV hạng sang cỡ trung tốt trong tầm giá, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với lựa chọn xe sang của Nhật và Đức. “Của lạ” Genesis GV80 2021 chắc chắn sẽ khó “đụng hàng” khi lăn bánh trên phố, đảm bảo sự độc đáo cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, người mua phải chấp nhận mẫu xe này có thể “rớt giá” mạnh và khó bán lại. Video: Chi tiết Genesis GV80 2021, đối thủ Mercedes GLE.

Genesis GV80 2021 mới được TC Motor đưa về Việt Nam hồi đầu năm nay với số lượng giới hạn để phục vụ cho nội bộ. Hiện tại, những chiếc Genesis GV80 2021 mới nằm trong lô nhập về Việt Nam đang được chào bán với mức giá khoảng 3,8 tỷ đồng. Mặc dù giá xe không hề rẻ, nhưng dễ tiếp cận hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc như BMW X5, Merceded-Benz GLE hay Lexus RX phân phối chính hãng đang có giá bán hơn 4 tỷ đồng. Làm so sánh, giá xe Genesis GV80 2021 rẻ hơn 399 triệu đồng so với lựa chọn BMW X5 xDrive40i xLine (4,199 tỷ đồng) hay rẻ hơn 600 triệu đồng so với lựa chọn Mercedes-Benz GLE450 4Matic. Có thể thấy, Genesis GV80 2021 rẻ hơn vài trăm triệu đồng so với các mẫu xe sang khác từ châu Âu và Đức Tuy nhiên, Genesis GV80 2021 là một mẫu xe sang kén khách nếu so với mặt bằng chung. Lý do chính là thương hiệu xe sang Genesis không thực sự phổ biến, khó bán lại và có độ giữ giá không cao so với mặt bằng chung. Mặc dù sản phẩm của Genesis được trang bị tốt trong tầm giá, khả năng vận hành được đánh giá cao Nhìn chung, xe sang Genesis còn khó có thể hấp dẫn được cả tệp khách hàng vốn là “fan cứng” của xe Hàn. Việc chịu chi nhiều tỷ đồng cho một mẫu xe Hàn luôn nằm ngoài dự tính của số đông, đó là sự thật tại thị trường Việt Nam. Phiên bản Genesis GV80 2021 nhập chính hãng tại Việt Nam thuộc cấu hình động cơ Xăng, 4cyl dung tích 2.5L tăng áp cho công suất 299 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 421Nm tại dải vòng tua từ 1.650 – 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Xe đi kèm với 4 chế độ lái Eco/Normal/Smart/ Sport và 3 chế độ lái địa hình Snow/Sand/Mud. Genesis GV80 2021 sử dụng hệ thống treo khí nén, điều khiển điện tử. SUV Genesis GV80 2021 sở hữu thiết ấn tượng, bề thế sang trọng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, trang bị đèn pha Full-LED nằm ngang. Từ phía sau, đèn hậu của GV80 2021 cũng được thiết kế tách biệt với nhau tương tự đèn pha. Xe sử dụng “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước 20 inch. Được định vị là SUV hạng sang, nội thất GV80 được thiết kế sang trọng và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như ghế ngồi bọc da Da Nappa và Gỗ cao cấp. “Đồ chơi” options cho phiên bản bán ở Việt Nam gồm: Vô lăng xe thiết kế hai chấu bọc da, trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,5 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí và hỗ trợ đa kết nối. Xe đi kèm với các trang bị tiện nghi và giải trí khác như dàn âm thanh Lexicon 18 loa, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, màn hình HUD, đèn LED trang trí nội thất, cửa hít, rèm che nắng cho hàng ghế sau, camera 360 độ. Vốn là xe Hàn, nên Genesis GV80 2021 được trang bị khá hấp dẫn với nhiều options. Genesis GV80 2021 được trang bị đầy đủ các “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái hiện đại như 10 túi khí (Tiêu chuẩn), loạt các hệ thống như điều khiển hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước/sau, cảnh báo điềm mù. Với mức giá 3,8 tỷ đồng, Genesis GV80 2021 chính là lựa chọn chơi SUV hạng sang cỡ trung tốt trong tầm giá, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với lựa chọn xe sang của Nhật và Đức. “Của lạ” Genesis GV80 2021 chắc chắn sẽ khó “đụng hàng” khi lăn bánh trên phố, đảm bảo sự độc đáo cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, người mua phải chấp nhận mẫu xe này có thể “rớt giá” mạnh và khó bán lại. Video: Chi tiết Genesis GV80 2021, đối thủ Mercedes GLE.