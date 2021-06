Genesis G80 2021 từ 1,1 tỷ đồng tại Mỹ có đáng mua?

Chỉ tính riêng trong hạng mục các tính năng hỗ trợ người lái, Genesis G80 2021 mới cũng có thể khiến rất nhiều đối thủ sedan cỡ trung hạng sang phải "xấu hổ" trước danh sách option dày đặc của mình. Ví dụ như với một chiếc Mercedes-Benz E 350 đời 2021 tại Mỹ, khách hàng cần mua thêm gói mở rộng trị giá 1.950 USD để có tính năng hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động Distronic. Trong khi đó Genesis thì trang bị tính năng tương tự với tên gọi Smart Cruise Control tích hợp khả năng máy học, cho mọi phiên bản của xe sang Genesis G80. Cũng theo đánh giá của IIHS (Viện An toàn giao thông đường bộ Mỹ), hệ thống đèn chiếu sáng fullLED trên G80 chỉ đạt mức chấp nhận được, chứ chưa phải xuất sắc. Ở chế độ đèn chiếu gần (đèn cốt), luồng sáng chỉ đảm bảo ở phía trước, chứ chưa đạt hiệu quả tốt ở phía bên trái hoặc đủ sáng để cho khả năng quan sát tốt, khi đánh lái sang phải. Về phần này, Genesis đã tiến hành nâng cấp hệ thống chiếu sáng cho những chiếc G80 mới. Còn những khách hàng đã sở hữu G80 từ trước thì có thể đem xe tới các điểm dịch vụ để được thay thế miễn phí. Đồng thời, hệ thống móc dành cho ghế an toàn trẻ em trên Genesis G80 cũng chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do vị trí của các móc bị thiết kế nằm chìm quá sau bên trong ghế, dẫn đến thao tác chưa dễ dàng đối với các bậc phụ huynh. Thiết kế của xe được chắp bút bởi đôi bàn tay Luc Donckerwolke - người "nghệ sĩ tài hoa" - cha đẻ của siêu xe thể thao Lamborghini Murcielago lay động lòng người. Với giá xe Genesis G80 2021 tại thị trường Mỹ khởi điểm chỉ từ 47.700 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) cho phiên bản trang bị động cơ 2.5 L turbo dẫn động cầu sau, hoặc 62.250 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng) đối với phiên bản sử dụng động cơ V6 dung tích 3.5 L dẫn động bốn bánh; Genesis G80 2021 là một sự lựa chọn thực sự hấp dẫn. Ngoài ra, nếu chi thêm 5.400 USD cho gói Prestige Package, các khách hàng Mỹ sẽ còn được sở hữu thêm nhiều trang bị hấp dẫn hơn nữa, bao gồm: đồng hồ thông số phía sau vô lăng dạng màn hình hiển thị 3D - có kích thước 12,3 inch, nội thất bọc da Nappa cao cấp và bộ vành 20 inch thiết kế 5 chấu kép, hoàn thiện từ chất liệu nhôm. Bên cạnh đó Genesis G80 còn có một phiên bản điện hoá, sử dụng 2 mô tơ điện truyền động, có thể giúp xe di chuyển lên tới 427 km trong một lần sạc. Rất tiếc phiên bản thân thiện với môi trường này của xe lại chỉ được bán tại quê nhà Hàn Quốc, chứ chưa có mặt tại Mỹ. Video: Chi tiết Genesis G80 2021, sẵn sàng đấu xe sang Đức.

