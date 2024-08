Gần 1.000 xe Volkswagen Viloran đến tay khách Việt nửa đầu năm 2024

Volkswagen Viloran tại Việt Nam là mẫu MPV cỡ lớn đã lần đầu tiên ra mắt thị trường vào hồi cuối tháng 12/2023. Theo tiết lộ của hãng, trong 6 tháng đầu năm nay, người Việt đã mua gần 1.000 chiếc Viloran. So với mức cộng dồn 2.473 xe của đối thủ trực tiếp là Kia Carnival trong nửa đầu năm nay, doanh số Volkswagen Viloran bán kém đáng kể. Tuy nhiên, kết quả bán hàng của Viloran vẫn khá ấn tượng vì mẫu xe này có giá không hề rẻ, dao động từ 1,989 - 2,188 tỷ đồng. Volkswagen Viloran tuy đắt hơn Kia Carnival nhưng cũng có những ưu điểm riêng. Đầu tiên là lợi thế về mặt kích thước vì mẫu MPV đến từ Đức dài, rộng hơn đối thủ Hàn Quốc. Kích thước dài x rộng x cao của Volkswagen Viloran lần lượt là 5.346 x 1.976 x 1.781 mm và chiều dài cơ sở 3.180 mm. So với Kia Carnival, mẫu xe này dài hơn 191 mm, hẹp hơn 19 mm, cao hơn 6 mm trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn đến 90 mm. Nhờ kích thước lớn hơn nên Volkswagen Viloran cũng được trang bị không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong mẫu xe này là nội thất 7 chỗ ngồi với cấu hình 2+2+3. Trong đó, hàng ghế giữa là 2 ghế thương gia tách rời nhau, vừa tạo cảm giác sang trọng vừa mang đến lối đi thuận tiện xuống hàng ghế cuối. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có nội thất bọc da và ốp gỗ nên trông khá cao cấp. Bản thân trang bị tiện nghi của mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc này cũng rất phong phú. Theo đó, xe được trang bị hàng ghế trước chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh tiêu chuẩn. Ở bản cao cấp nhất, mẫu xe này có thêm chức năng sưởi/làm mát ghế trước, massage ở hàng ghế thứ hai và đèn viền trang trí nội thất 30 màu. Trong khi đó, trang bị ngoại thất nổi bật của xe gồm có hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cửa lùa chỉnh điện bên sườn với 5 cách đóng/mở ở các vị trí khác nhau Gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/sấy mặt gương, cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp và vành la-zăng của xe sẽ có đường kính 19 inch. Vành 20 inch và đèn pha IQ Light với tính năng mở rộng góc chiếu sẽ dành cho bản cao cấp nhất. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như 7-9 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống chống trượt khi tăng tốc, điều khiển lực kéo, khóa vi sai điện tử, hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ chuyển làn đường và camera 360 độ. "Trái tim" của Volkswagen Viloran là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hiện giá xe Volkswagen Viloran không giảm và chưa có chương trình ưu đãi từ chính hãng và đại lý giống một số mẫu xe cùng thương hiệu như Touareg hay Teramont X. Video: Đánh giá MPV hạng sang Volkswagen Viloran tại Việt Nam.

