Ford Falcon GT-F siêu hiếm gần 3 tỷ đồng khiến dân chơi “thèm khát“

Giá của các biến thể hiệu suất cao Holden Commodore cũng như Ford Falcon bản giới hạn đã tăng chóng mặt trong những năm gần đây tại thị trường Úc, lý do là kể từ khi việc sản xuất 2 mẫu xe này kết thúc tại đây, nhu cầu của các dân chơi tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, điều này đã khiến giá cả cao đột biến. Chẳng hạn như 1 chiếc Ford Falcon GT-F hàng hiếm đang được rao bán thông qua trang Australian Muscle Car Sales với mức giá hấp dẫn lên đến 165.000 đô la Úc (tương đương 114.000 đô la Mỹ, bằng 2,7 tỷ đồng) đã khiến không ít người bất ngờ. Đơn vị rao bán cho biết rằng chiếc xe sedan hiệu suất cao Ford Falcon GT-F này đã lăn bánh 12.818 miles, tương đương 20.630 km, xe thuộc đời 2014 và chỉ mới trải qua đúng 2 đời chủ. Tình trạng lúc rao bán là một bộ lốp Dunlop SP Sport Maxx mới và có tất cả tài liệu theo xe bao gồm chứng nhận xác thực, lịch sử dịch vụ, 2 bộ chìa khóa và vỏ xe FPV GT-F tùy chọn. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 500 chiếc xe Ford Falcon GT-F được sản xuất toàn cầu bởi chi nhánh Ford Performance Vehicle nhưng chỉ có 230 chiếc sở hữu số sàn, trong đó, có đúng 39 xe được sơn màu xanh dương Kinetic Blue đi kèm với điểm nhấn là sọc đen. Chiếc đang được rao bán có số thứ tự 485/500. Những lý lịch kể trên đã khiến đơn vị rao bán xe đưa ra mức giá 165.000 đô la Úc cho chiếc Ford Falcon GT-F mang số 485/500 này, còn đắt hơn nếu so với giá bán mẫu xe thể thao Porsche 718 Cayman mới tinh tại Úc, điều này cho thấy Ford Falcon GT-F là chiếc xe rất đáng để sở hữu. Nếu bạn tò mò Ford Falcon GT-F có gì đặc biệt ngoài các tin tức chúng tôi đề cập ở trên, xin mời bạn thưởng thức trái tim của xe chính là khối động cơ V8 Coyote, dung tích 5.0 lít, siêu nạp, tạo ra công suất tối đa 471 mã lực và mô-men xoắn 570 Nm. Những con số này là rất ấn tượng đối với một chiếc sedan đã ra mắt gần một thập kỷ, nhưng nếu bạn so với các xe thể thao hiện nay, Ford Falcon GT-F thậm chí còn mạnh hơn 718 Cayman hay Ford Mustang đến tận 170 mã lực. Vì thế, nếu ai đó bỏ ra 2,7 tỷ đồng để mua lại chiếc Ford Falcon GT-F đời 2014, đừng bảo họ là người dở hơi, vì đó chắc chắn là dân chơi hoặc nhà sưu tập mà xe trong garage của họ có thể bạn làm cả đời cũng không mua được. Video: Giới thiệu Ford Falcon GT-F hiệu suất cao hàng hiếm.

