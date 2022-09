Ford Territory Trend và Titanium từ 830 triệu tại Việt Nam lộ nội thất

Mặc dù chưa chính thức ra mắt nhưng các thông tin về trang bị, ngoại hình và động cơ của Ford Territory 2023 tại Việt Nam đã được hãng xe hé lộ thông qua những hình ảnh được hãng xe đăng tải. Mức giá xe Ford Territory 2023 bản Trend bán ra dự kiến 830 triệu đồng. Trên phiên bản Trend này, xe không có cửa sổ trời. Nội thất sáng màu, ghế tông màu đen/ ghi xám. Bên cạnh đó, do không được trang bị cụm cảm biến phía sau gương nên bản Trend cũng sẽ không có gói trang bị an toàn chủ động.Giá xe Ford Territory 2023 bản Titanium dự kiến 930 triệu đồng. Đối với phiên bản này, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền. Ghế ngồi phối tông xanh/ xám, nội thất ốp vân gỗ. Đặc biệt xe được trang bị một cụm cảm biến lớn ở kính lái, phía sau gương chiếu hậu. Đây chính là cụm cảm biến cho các tính năng an toàn chủ động như ga tự động giữ khoảng cách, hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động... Dù ở trên phiên bản nào, Ford Territory 2023 vẫn được trang bị cụm màn hình kép, bao gồm màn hình giải trí kích cỡ 12inch và màn hình lái kích thước tương tự. Cần số dạng núm xoay, đề nổ bằng nút bấm, cửa gió điều hòa phía sau, bệ tỳ tay cho hàng ghế thứ hai. Theo công bố của hãng, ngoại hình Ford Territory 2023 mang phong cách thể thao và hiện đại với hệ thống chiếu sáng trước sau sử dụng công nghệ Full LED. Mặt ca-lăng của Ford Territory 2023 vơis phong cách thể thao và trẻ trung với họa tiết lưới tổ ong sắp xếp theo kiểu ma trận. Mâm xe trên các phiên bản có sự khác biệt. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất có vành 19 inch. Các phiên bản của Ford Territory 2023 đều được trang bị động cơ Ecoboost 1.5L cho công suất tới đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp, 4 chế độ lái và công nghệ dừng/khởi động thông minh. Video: Lộ nội thất Ford Territory 2023 bản Trend và Titanium.

