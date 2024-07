Ford Ranger Tremor 2025 khoảng 1,15 tỷ đồng, “hợp ví” hơn Ranger Raptor

Trong năm 2023, thương hiệu Ford đã vén màn phiên bản Tremor mới của dòng xe bán tải Ranger ở một số thị trường như New Zealand. Sau 1 năm, mẫu xe bán tải Ford Ranger Tremor 2025 mới tiếp tục được mở rộng thị trường sang Úc như lựa chọn thay thế hợp túi tiền hơn Ranger Raptor. Được phát triển dựa trên Ranger Sport, mẫu xe bản tải Ford Ranger Tremor 2025 thừa hưởng hệ thống treo và hệ thống lái cải tiến của Ranger Wildtrak X. Bên cạnh đó những thay đổi nhẹ nhàng ở thiết kế ngoại thất và vật liệu bền hơn bên trong khoang lái. Cụ thể hơn, Ford Ranger Tremor 2025 được trang bị hệ thống giảm xóc với cảm biến vị trí Bilstein, bình dầu bên ngoài, lò xo mới, hệ thống lái chỉnh điện hạng nặng và hệ dẫn động 4 bánh 4WD toàn thời gian tiên tiến hơn. Những thay đổi này giúp khoảng sáng gầm của Ranger Tremor tăng 26 mm. Ngoài ra, xe còn có chế độ lái Rock Crawl tương tự Ford Ranger Raptor. Rock Crawl chỉ được dùng khi xe chạy ở chế độ cầu chậm, mang đến lực kéo và hiệu suất tối đa. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ ôm cua Trail Turn Assist và hệ thống kiểm soát hành trình khi chạy offroad Trail Control. So với xe ở những thị trường khác như New Zealand, Ford Ranger Tremor 2025 dành cho khách hàng Úc được trang bị tươm tất hơn khi có hệ thống đèn pha LED và lưới tản nhiệt tổ ong. Bên trong xe, các nhà thiết kế của Ford đã bổ sung logo "Tremor" màu cam trên ghế như dấu hiệu nhận biết. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Ranger Tremor 2025 là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L quen thuộc. Động cơ này cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Tại thị trường Úc, xe chỉ được bán với số lượng giới hạn đúng 1.150 chiếc. Giá xe Ford Ranger Tremor 2025 này khởi điểm từ 69.690 AUD (khoảng 1,15 tỷ đồng). Xe chỉ đắt hơn 50 AUD (828.000 đồng) so với Ranger Wildtrak thông thường nhưng rẻ hơn đến 6.300 AUD (104 triệu) so với Wildtrak X. Ngoài ra, Ranger Tremor còn rẻ hơn 20.750 AUD (344 triệu đồng). Hiện chưa rõ sau Úc, Ford Ranger Tremor có được bán ở những thị trường châu Á khác như Thái Lan hay Việt Nam hay không. Vào hồi tháng 4 năm nay, hãng Ford cũng đã giới thiệu Ranger Stormtrak cao cấp hơn Wildtrak tại thị trường Việt Nam với giá 1,039 tỷ đồng. Video: Ra mắt xe bán tải Ford Ranger Tremor 2025 mới.

