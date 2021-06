Ford Ranger Raptor X 1,2 tỷ đồng Thái Lan, có về Việt Nam?

Vừa qua, Ford Ranger Raptor X 2021 mới đã được ra mắt chính thức tại Thái Lan với các nâng cấp mới hấp dẫn hơn phiên bản hiện tại đang được bán ra ở Việt Nam là Ford Ranger Raptor 2021. Tại Thái Lan, Ford Ranger hiện đang bị Isuzu D-Max và Toyota Hilux "bỏ xa" về doanh số. Vì vậy đây cũng là lý do Ford Thái Lan đã cho ra mắt Ranger Raptor X 2021 với kiểu dáng đặc biệt hơn, thu hút khách hàng hơn. Ở thế hệ mới, mẫu xe bán tải Ford Ranger Raptor X 2021 đã có những đổi mới rõ rét về mặt ngoại hình, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động hơn. Ranger Raptor X sở hữu những sọc "Over the Top" thiết kế chạy dọc trên nắp ca-pô và bên thân xe. Phiên bản này cũng được trang bị một bộ la-zăng màu Ashphalt Black tối màu hơn thế hệ trước. Đặc biệt, một trong những thay đổi mang tính vượt trội về kiểu dáng trên Ranger Raptor X mới phải kể đến chi tiết cản trước và cản sau được làm đen mờ. Lưới tản nhiệt, nay nắm cửa, nắp gương, lỗ thông gió chắn bùn và cả nắp trung tâm la-zăng cũng được tinh chỉnh mang đến một hình ảnh hoàn hảo hơn. Theo nguồn tin tức mới nhất, Raptor X 2021 tại Thái Lan sẽ có 4 lựa chọn sơn ngoại thất gồm trắng Arctic White, đen Absolute Black, xanh dương Ford Performance Blue và xám Conquer Grey. Đi sâu vào không gian nội thất, Ford Ranger Raptor X 2021 gây ấn tượng ngay với những đường khâu tương phản màu đỏ trên vô lăng và bảng điều khiển, thay thế hoàn toàn đường chỉ khâu xanh lam ở thế hệ trước. Kèm theo đó, Ford còn bổ sung các điểm nhấn thủy văn và màu đen hydrographic trên bảng điều khiển cũng như ốp cánh cửa. Những thay đổi này đã góp phần tạo cảm giác thể thao hơn cho cabin xe. Về động cơ vận hành, Ranger Raptor X tại Thái Lan trang bị động cơ diesel tăng áp kép 2.0L, sản sinh công suất tối đa 213 mã lực cùng momen xoắn 500 Nm. Kết hợp với đó là khối động cơ là hộp số tự động 10 cấp. Ngoài ra, Ranger Raptor X vẫn giữ nguyên chế độ lái, hệ thống treo, phanh và lốp BF Goodrich All-Terain được thiết kế đặc biệt từ chiếc Raptor chạy thử nghiệm. Mẫu xe này cũng được trang bị 6 túi khí, các hệ thống an toàn thụ động và chủ động như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn và đèn chiếu sáng tự động. Hiện tại, giá xe Ranger Raptor X 2021 đang được bán tại Thái Lan với mức từ 1,729 triệu THB (tương đương 1,25 tỷ đồng), trở thành mẫu xe bán tải đắt nhất ở quốc gia này. Với mức giá này, khả năng cao Ranger Raptor X sẽ không được giới thiệu tại Việt Nam. Video: Giới thiệu Ford Ranger Raptor X 2021 tại Thái Lan.

