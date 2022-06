Ford Ranger 2014 "chạy chán chê", rao bán hơn 450 triệu tại Việt Nam

Thị trường xe bán tải ở Việt Nam đang rất sôi động khi tới đây sẽ có sự góp mặt của Ford Ranger thế hệ mới. Với nhóm khách hàng kinh tế hạn hẹp đây là thời điểm lý tưởng để sắm mẫu bán tải cũ khi giá xe Ford Ranger đời 2014 bản XLS 2.2 AT dao động từ 450-500 triệu đồng. Mức giá xe Ford Ranger 2014 cũ này chỉ tương đương các xe hạng A cùng tầm tiền. Ford Ranger thế hệ hiện tại được giới thiệu ở Việt Nam vào năm 2014. Xe gồm 2 cấu hình động cơ diesel 3.2 và 2.2 lít. Ranger bản động cơ 3.2 lít (công suất 200 mã lực, mô-men xoắn 470 Nm) với hộp số tự động 6 cấp sở hữu nhiều trang bị, công nghệ hiện đại đặc biệt là hệ dẫn động 4 bánh. Các trang bị ở phiên bản động cơ diesel 2.2 lít (150 mã lực, 378 Nm) khá cơ bản với đèn pha halogen, ghế trước chỉnh cơ, ghế bọc nỉ, hệ thống giải trí cơ bản với đài FM, USB, xe không có kết nối không dây bluetooth và điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra, xe vẫn dùng chìa cơ, không hiện đại như chìa khoá điện tử. Chiếc xe trong hình đã được chủ xe bọc lại ghế da hai màu tương phản. Với những người đang cầm lái xe sedan, bước lên bán tải là một thế giới hoàn toàn mới. Tầm nhìn rộng, bao quát toàn bộ, gương hậu tai xe lớn cho người lái góc nhìn đầy đủ. Người lái mất đôi chút thời gian căn chỉnh khi đỗ xe. Hàng ghế sau khá đứng. Hệ thống an toàn có ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Vào thời điểm ra mắt, Ford Ranger 2.2 XLS AT đời 2014 có giá bán xấp xỉ 700 triệu đồng. Mác nhập khẩu Thái Lan ở Ford Ranger ghi điểm trong mắt người tiêu dùng. Dùng động cơ diesel khả năng tiêu thụ nhiên liệu khá tiết kiệm. Video: Đánh giá Ford Ranger XLS 2.2L sau 4 năm sử dụng.

